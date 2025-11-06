ரயில்வேயின் புதிய முன்பதிவு விதிகள்: senior citizen பயணிகளுக்கு சிறப்பு சலுகை

Indian Railways Update: இந்திய ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளை மாற்றியுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான் விவரத்தை இந்த கட்டுரையில் விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
பயணிகளின் வசதியைக் கருத்தில் கொண்டு, டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையை எளிதாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்ற இந்தியன் ரயில்வே பல மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. ரயில்வே 'RailOne' என்கிற சூப்பர் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி பயணிகளுக்கு ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் தீர்வாக செயல்படுகிறது, இதனால் பயணிகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை எளிதாக முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
இது தவிர, நேரடி ரயில் நிலை (Live Train Status), நடைமேடை தகவல் (Platform Information) மற்றும் பிற சேவைகளும் செயலியில் கிடைக்கின்றன. பயணிகள் பெரும்பாலும் 'கீழ் பெர்த் விருப்பம்' (Lower Berth Preference) என்பதைத் தேர்வுசெய்தாலும், அதற்குப் பதிலாகப் ஸைட் அப்பர் பெர்த் (Side-Upper), மிடில் (Middle) அல்லது மேல் பெர்த்கள் (Upper Berths) ஒதுக்கப்படுவதாகப் புகார் கூறுகின்றனர். இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க, ரயில்வே தற்போது ஒரு புதிய முறையைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
ரயில்வேயின் கணினிமயமாக்கப்பட்ட முன்பதிவு அமைப்பில் மூத்த குடிமக்கள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு கீழ் பெர்த்களை ஒதுக்குவதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த வசதி இருக்கை கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது.
கூடுதலாக, பயணிகளுக்கு இப்போது "கீழ் பெர்த் கிடைத்தால் மட்டும் முன்பதிவு" என்ற சிறப்பு விருப்பம் இருக்கும். அதாவது கீழ் பெர்த் கிடைக்கவில்லை என்றால், டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படாது. இது பயணிகள் தங்களுக்கு விருப்பமான இருக்கையை தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.
முன்பதிவு செய்யும் போது கீழ் பெர்த் கிடைக்கவில்லை என்றால், தகுதியுள்ள பயணிக்கு மேல் அல்லது நடுத்தர பெர்த் இருந்தால், பயணத்தின் போது அத்தகைய பயணிகளுக்கு காலியாக உள்ள கீழ் பெர்த்தை ஒதுக்க TTE இப்போது அதிகாரம் பெற்றுள்ளார்.
மறுபுறம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டிகளில் தூங்கும் மற்றும் உட்காரும் நேரங்கள் தொடர்பான விதிகளையும் ரயில்வே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதன்படி தூங்குவதற்கான நேரம் இரவு 10:00 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை வழங்கப்படும். இந்த நேரத்தில், பயணிகள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பெர்த்களில் தூங்கலாம். பகலில், இருக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். RAC பயணிகளுக்கு, ஸைட் லோயர் பெர்த்களில் RAC பயணிகளும், ஸைட் அப்பர் பெர்த்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளும் அமரலாம். இருப்பினும், இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை, கீழ் பெர்த் உள்ள பயணி மட்டுமே கீழ் பெர்த்தில் அமர உரிமை பெறுவார்.
முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு காலத்தை (ARP) ரயில்வே 120 நாட்களில் இருந்து 60 நாட்களாகக் குறைத்துள்ளது. பயணிகள் இப்போது பயணத் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பு வரை மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். இந்த விதி நவம்பர் 1, 2024 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை டிக்கெட் முன்பதிவில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதையும் "சீட் பிளாக்கிங்" போன்ற நடைமுறைகளை அகற்றுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முன்பதிவு செய்யும் போது பயணிகள் தங்கள் விருப்பங்களை சரியாக உள்ளிடுமாறு ரயில்வே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
புதிய விதி நவம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக தலைமை டிக்கெட் ஆய்வாளர் ஆர்.என். யாதவ் தெரிவித்தார். மூத்த குடிமக்கள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கீழ் பெர்த்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.
