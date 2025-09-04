GST கவுன்சில் கொடுத்த சூப்பர் பரிசு: காப்பீடுகளுக்கு முழு வரி விலக்கு, பிரீமியம் மலிவாகும்

GST On Health, Life Insurance Policies: ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இரண்டாவது நாள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. நேற்று நடந்த முதல் நாள் கூட்டத்தில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. பொது மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும் வகையில், ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நேற்று தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து (காப்பீட்டு பிரீமியம் குறைப்பு) முழுமையான விலக்கு அளிப்பதாக அறிவித்தது. காப்பீட்டு பிரீமியத்தை மலிவானதாக்கி, அதன் மூலம் நாட்டின் கோடிக்கணக்கான குடிமக்களுக்கு காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை மேலும் அணுகக்கூடியதாகவும் மலிவு விலையிலும் மாற்றுவதற்கான ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாக இந்த முடிவு கருதப்படுகிறது.
நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர் சந்திப்பில், நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இனி அனைத்து தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளுக்கும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படாது என்று தெரிவித்தார். இந்த முடிவு உடனடியாக அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. இந்த முடிவின் மூலம் இதுவரை காப்பீட்டு பிரீமியத்தில் விதிக்கப்பட்ட 18% வரி நீங்கும்.
அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடு
- "அனைத்து தனிநபர் சுகாதார காப்பீடும், அதன் மறுகாப்பீடும்; மற்றும் அனைத்து தனிநபர் ஆயுள் காப்பீடும், அதன் மறுகாப்பீடும், ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன" என்று அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, சுகாதாரம் மற்றும் கால காப்பீட்டு திட்டங்களுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகின்றது.
- ஜிஎஸ்டி விலக்கின் விளைவாக, ஹெல்த் மற்றும் டர்ம் இன்ஷ்யூரன்ஸ் பிரீமியங்கள் இப்போது மலிவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
"2047க்குள் அனைவருக்கும் காப்பீடு" என்ற இலக்குக்கு உதவும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு
இந்த முடிவு "2047க்குள் அனைவருக்கும் காப்பீடு" என்ற மத்திய அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் முழுமையாக ஒத்துப்போகிறது. நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை வழங்குவதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இந்த நடவடிக்கை அந்த திசையில் ஒரு பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும்.
காப்பீட்டுத் துறை இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளது
காப்பீட்டுத் துறை நிறுவனங்களும், நிபுணர்களும் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளனர். பஜாஜ் அலையன்ஸ் பொது காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான டாக்டர் தபன் சிங்கால், இந்த முடிவை வரலாற்று இது சிறப்புமிக்கது என்று குறிப்பிட்டு, நாட்டில் மருத்துவ பணவீக்கம் வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த முடிவு குடிமக்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கிறது, குடும்பங்கள் மீதான நிதிச் சுமையைக் குறைக்கிறது என்று கூறினார். இந்த முடிவு காப்பீட்டுத் துறையின் அணுகலை அதிகரிக்கவும், நாட்டின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும் உதவும்.
என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
காப்பீட்டு பிரீமியம் இப்போது முன்பை விட 18% மலிவாக மாறும். பிரீமியம்கள் மலிவானால், அதிகமான மக்கள் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டை வாங்க முன்வருவார்கள். அதே நேரத்தில், கிராமப்புற மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட வகுப்பினரில் காப்பீட்டின் அணுகல் அதிகரிக்கும். இது சுகாதாரச் செலவுகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கும், நிதிப் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்.
