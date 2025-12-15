ஓய்வூதியம், கிராஜூவிட்டி குட் நியூஸ்! தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

pension : மத்திய அரசு அண்மையில் தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. அதில், அபாயகரமான துறைகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் பல அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, சுரங்கம், பெட்ரோலியம், உலோகவியல், ரசாயனம், கனரக உற்பத்தி போன்ற தொழில்கள் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்தத் தொழில் துறைகளில் உள்ள பல தொழிலாளர்கள் அதிக ஆபத்துள்ள சூழல்களில் பணியாற்றுகிறார்கள். தொழிலாளர்களுக்கு வலுவான, பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து, அரசு 29 மத்திய தொழிலாளர் சட்டங்களை 4 தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகளாக ஒருங்கிணைத்து புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளது.
இதன் கீழ் அபாயகரமான துறைகளில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் சில:
* அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் இலவச வருடாந்திர சுகாதார பரிசோதனை.
* தொழிலாளர்களுக்கு இஎஸ்ஐ சலுகைகள், வருங்கால வைப்பு நிதி, பணிக்கொடை, சலுகைகள்
* கட்டாய ஆபத்து மதிப்பீடு செய்யப்படுவதுடன், அவசரகால மீட்பு அமைப்புகள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
* கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஆபத்தான செயல்முறைகளில் ஈடுபடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்
புதிய சட்ட கட்டமைப்பு அபாயகரமான துறையில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான பணியிடங்கள், வலுவான பாதுகாப்பு, மிகவும் கண்ணியமான பணிச்சூழல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முன்பு இருந்த சட்டங்களின் படி, அபாயகரமான தொழில் துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு தனித்தனி விதிகளின் கீழ் வந்தன. தற்போது சிறந்த நடைமுறைகளுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் பாதுகாப்பான, பொறுப்புணர்வு மிக்க பணியிடங்களை நோக்கிய மாற்றத்தைக் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக ஆபத்தான துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு அதிக பாதுகாப்பை இந்தச் சட்டங்கள் வழங்கும். வலுவான பாதுகாப்பு தரநிலைகள், உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பு, நலத்திட்ட வசதிகள் போன்றவை இதில் உள்ளன. பாதுகாப்பு என்பது ஒரு சலுகை அல்ல, மாறாக அது அவசியம் என்ற நிலையை இந்தியா உருவாக்கி வருகிறது. இந்தியா அதிக உற்பத்தித்திறன் கொண்ட நாடாக, சிறந்த பொருளாதார நிலையை நோக்கி நகரும் நிலையில், ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களின் பங்களிப்பையும் புதிய சட்டங்கள் கௌரவிக்கின்றன.
தொழிலாளர்களுக்கு இ-ஸ்ரம் கார்டு
தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ் தற்காலிக மற்றும் இணையவழி பணியாளர் முறைபடி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆயுள் காப்பீடு, சுகாதாரம் மற்றும் மகப்பேறு பயன்கள், ஓய்வூதியம், விபத்துக் காப்பீடு, குழந்தைகள் காப்பகம் உள்ளிட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு பயன்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. சமூகப் பாதுகாப்பு நிதிக்கு பங்களிப்பு மற்றும் பணியாளர்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான மையம் அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பணியாளரும் இ-ஸ்ரம் தளத்தில் ஆதாருடன் கூடிய அடையாள தனித்துவமிக்க எண்ணைப் பெற்று அதன் மூலம் அத்தளத்தில் பல்வேறு பயன்களைப் பெற்று வருகின்றனர்.
இந்தியாவில் தற்காலிக மற்றும் இணையவழி பணியாளர் பிரிவினர் விரைவாக அதிகரித்து வருவது புதிய பொருளாதார சூழலுக்கு முக்கிய பங்களிப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. இளைஞர்கள் பங்கேற்பு, மின்னணு முறையை கடைப்பிடித்தல் மற்றும் விரைவான நகர்ப்புறமயமாக்கல் ஆகியவை இதற்கு வழிவகுக்கிறது. தற்காலிக மற்றும் இணையவழி பணியாளர்கள், அரசின் இ-ஸ்ரம் தளத்தில் தாங்களாகவே பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். முன்னதாக தற்காலிக மற்றும் இணையவழி பணியாளர்களுக்கு முறையான தொழிலாளர்கள் சட்டங்கள் கிடையாது. அதனால், குறைதீர்ப்புக்கான வழிவகைகள் இல்லாமல் இருந்தது. சமூகப் பாதுகாப்பு விதி மூலம் தொழிலாளர்களின் குறைகளுக்கு உரிய நேரத்தில் தீர்வுகாண அரசு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண், அழைப்பு மையம் ஆகியவற்றை அமைக்க முடியும்.
நாகர்கோவிலில் புதிய மருத்துவமனை
மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தொழிலாளர் ஈட்டுறுதிக் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் 197-வது கூட்டத்தில், தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த பல்வேறு முக்கியத் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. இதில் குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் 100 படுக்கைகள் கொண்ட புதிய மருத்துவமனை அமைப்பதற்காக 3.16 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2025-26 மற்றும் 2026-27 நிதியாண்டுகளுக்கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகள், செயல்திறன் பட்ஜெட் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் பயனாளிகளுக்குப் பணமில்லா சிகிச்சை அளிப்பதற்கான புதிய கொள்கை ஆகியவற்றிற்கும் இக்கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும் சுமார் 14.91 கோடிப் பயனாளிகளைக் கொண்ட இக்கழகம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 31.03.2027 வரை பயனர் கட்டண விலக்கை நீட்டிக்கவும் முடிவு செய்துள்ளது. இக்கூட்டத்தில் மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்தலாஜே மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
