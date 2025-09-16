பெண்களுக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை: மத்திய அரசின் அதிரடி திட்டம் நாளை ஆரம்பம்

Swathya Nari Sashakt Parivar Abhiyan: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு நாட்டில் உள்ள பெண்களுக்காக ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. செப்டம்பர் 17 முதல் தொடங்கும் புதிய பிரச்சாரத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 1 லட்சம் சுகாதார முகாம்கள் அமைக்கப்படும். இந்த முகாம்களில், பெண்களுக்கு இலவச சுகாதார பரிசோதனைகள், விழிப்புணர்வு மற்றும் உடல் பருமனைத் தடுக்க தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
Central Government Healthcare Campaign For Women: பெண்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் பெண்களுக்காக, 'ஸ்வஸ்த் நாரி சஷக்த் பரிவார் அபியான்' என்ற இந்த பிரச்சாரம் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தில் பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு சுகாதாரம் தொடர்பான உதவிகள் அளிக்கப்படும். ஆரோக்கியமான பெண் ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தின் அடித்தளம் என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.
இந்த முகாம்களில் என்ன நடக்கும்?
இந்த சுகாதார முகாம்களில் பெண்களுக்கு பல வசதிகள் கிடைக்கும். மருத்துவர்கள் குழு இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு, தைராய்டு மற்றும் பிற தேவையான சோதனைகளை இலவசமாகச் செய்யும். இது தவிர, உடல் பருமனைத் தடுக்க உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி குறித்து ஆலோசனை வழங்கப்படும். சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த முகாம்களில் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களும் இருப்பார்கள், அவர்கள் பெண்களுக்கு அவர்களின் உடலுக்கு ஏற்ப உணவுத் திட்டங்களை பரிந்துரைப்பார்கள். மருத்துவ வசதிகள் குறைவாக உள்ள கிராமப்புறங்களுக்கும் மொபைல் சுகாதார வேன்கள் அனுப்பப்படும்.
உடல் பருமனைத் தடுப்பதில் சிறப்பு முக்கியத்துவம்
இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் உடல் பருமன் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது, குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் இது அதிகம் காணப்படுகின்றது. இந்த பிரச்சாரத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று, உடல் பருமனைக் கட்டுப்படுத்துவதும், நீரிழிவு, இதயப் பிரச்சினைகள் மற்றும் மூட்டு வலி போன்ற, உடல் பருமனால் ஏற்படும் நோய்களைத் தடுப்பதும் ஆகும். முகாம்களில் பெண்களுக்கு யோகா, உடற்பயிற்சி மற்றும் சீரான உணவு முறை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும். பிரதமர் மோடி, "நமது தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நாடு முன்னேறும்" என்று கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரச்சாரம் எப்போது, எங்கு தொடங்கும்?
இந்த மெகா சுகாதார பிரச்சாரம் செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி தொடங்கி நாடு முழுவதும் பரவும். இந்த முகாம்களை அந்தந்த பகுதிகளில் வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு அனைத்து மாநிலங்களின் சுகாதாரத் துறைகளும் முழு ஏற்பாடுகளையும் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. நகர்ப்புறங்களில் உள்ள சமூக மையங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் முகாம்கள் அமைக்கப்படும். கிராமப்புறங்களில் பஞ்சாயத்து கட்டிடங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் இதற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த முயற்சியின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மையங்கள், சமூக சுகாதார மையங்கள் (CHCs) மற்றும் பிற சுகாதார நிறுவனங்களில் 75,000 சுகாதார முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். இந்த முகாம்கள், அரசாங்கத்தின் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சுகாதாரப் பராமரிப்பு என்ற தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஏற்ப, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் குறிப்பிட்ட சுகாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும்.
சுகாதார அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா கூறியது என்ன?
மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா, X இல் ஒரு பதிவில், இந்த முயற்சியை வரவேற்று, இது பிரதமரின் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான நீண்டகால உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளார். "...இந்த முகாம்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் குறிப்பிட்ட சுகாதாரத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சேவைகளை வழங்கும். அரசாங்கத்தின் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சுகாதாரப் பாதுகாப்பு என்ற தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு இந்த பிரச்சாரம் உதவும்” என்று அவர் எழுதியுள்ளார்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம் ரூ.18,000 டு ரூ.51,480, ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 டு ரூ,25,740... வரப்போகும் மாஸ் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | ITR Filing காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது, ஆனால்..... வரி செலுத்துவோருக்கு முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ