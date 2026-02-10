HRA விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்? இந்த நகரங்களுக்கும் இனி மெட்ரோ நகரங்கள் போன்ற நன்மைகள்

HRA Rules News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. வரைவு வருமான வரி விதிகள், 2026 இன் படி, பழைய வருமான வரி முறையின் கீழ், அதிக நகரங்களுக்கு உயர் வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) வரி விலக்கை விரிவுபடுத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது. அரசாங்கம் புதிய வரி முறையை அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து, பழைய வரி முறையில் ஆர்வம் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இப்போது பழைய வரி முறையை மீண்டும் சீரமைக்க முயற்சிக்கிறது.
House Rent Allowance: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவில் மாற்றம்
அரசாங்கத்தின் முயற்சி வெற்றி பெற்றால், மாத வேலை செய்யும் நபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தைக் காணலாம். முன்பு, வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மீதான அதிக வரி விலக்கு நான்கு பெருநகரங்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது. ஆனால் இப்போது இந்த நோக்கத்தை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்கள் உள்ளன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வீட்டு வாடகை மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் தங்கள் சேமிப்பை அதிகரிக்க பாடுபடும் எண்ணற்ற ஊழியர்களுக்கு இந்த முயற்சி ஒரு அற்புதமான பரிசாக இருக்கும்.
New Tax regime: வரி முறைகளை சேர்த்து ஆதரிக்கும் அரசு
அரசாங்கம் "புதிய வரி முறையை" ஆதரிக்கலாம் என்றாலும், பழைய வரி முறையில் புதிய உயிர்ப்பை ஊட்டவும் முயற்சிகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. HRA-க்கான மெட்ரோ நகர பட்டியலின் விரிவாக்கம், கல்வி மற்றும் விடுதி கொடுப்பனவுகளில் அதிகரிப்பு ஆகியவை பழைய வரி முறை இன்னும் உயிர்ப்புடன் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
அரசாங்கத்தின் முன்மொழிவு என்ன?
- தற்போதைய விதிமுறைகளின் கீழ், ஓரு ஊழியர் மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா அல்லது சென்னையில் வசிக்கிறார் என்றால், பழைய வரி முறையின் கீழ் உங்கள் சம்பளத்தில் 50% வரை HRA கோரலாம்.
- மற்ற நகரங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு, இந்த வரம்பு 40% ஆக உள்ளது.
- இருப்பினும், இதில் மாற்றங்கள் வரவிருக்கின்றன. வரைவு விதிகள் பெங்களூரு, ஹைதராபாத், புனே மற்றும் அகமதாபாத் ஆகியவற்றை 50% விலக்கு பிரிவில் சேர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
- இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தால், ஐடி மற்றும் நிதி மையங்களில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான தொழில்துறை நிபுணர்கள் இப்போது அதிக வரி சலுகைகளைப் பெறுவார்கள்.
- இந்த மாற்றம் நகர்ப்புற மக்கள்தொகையின் வளர்ச்சியின் யதார்த்தத்தையும், இந்தப் பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் வாடகைகளையும் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்த மாற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?
இந்த மாற்றத்திற்கான முதன்மைக் காரணம், இந்த நகரங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியாகும். கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், பெங்களூரு, ஹைதராபாத் மற்றும் புனே போன்ற நகரங்கள் பெயரளவில் மட்டுமே "மெட்ரோ அல்லாதவை" அதாவது "நான்-மெட்ரோ' நகரங்களாக உள்ளன. உண்மையில், அவற்றின் வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் வாழ்க்கைத் தரம் பெரிய நகரங்களுடன் ஒத்தே இருக்கின்றது. இந்த இடங்கள் நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி மற்றும் சேவை மையங்களாக மாறியுள்ளன.
வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளதால், குடியிருப்பு வாடகைகள் உயர்ந்துள்ளன. இதன் விளைவாக, முந்தைய 40% வரம்பு இந்த நகரங்களில் வசிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை மாறிவரும் நகர்ப்புற மக்கள்தொகை மற்றும் இந்த நகரங்கள் பொருளாதார மையங்களாக மாறுவதற்கான அடிப்படை யதார்த்தங்களை ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் உள்ளது.
இந்த நகரங்களில் HRA -வில் 50% தள்ளுபடி கிடைக்கும்
மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, இந்த நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் பழைய வரி முறையின் கீழ் தங்களுக்கு உரிமையுடைய HRA விலக்கில் 50% கோர முடியும். இதில் அகமதாபாத், பெங்களூரு, சென்னை, டெல்லி, ஹைதராபாத், கொல்கத்தா, மும்பை மற்றும் புனே ஆகிய நகரங்கள் அடங்கும்.
இந்த நடவடிக்கை செயல்படுத்தப்பட்டால், வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகர்ப்புற மையங்களில் வசிக்கும் சம்பளம் வாங்கும் ஏராளமான வரி செலுத்துவோரின் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானம் குறைந்து, கையில் கிடைக்கும் ஊதியம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
New Income Tax Rules 2025
ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய வருமான வரிச் சட்டம், 2025 இன் கீழ் வரைவு வரி விதிகள் மற்றும் படிவங்கள் குறித்து பங்குதாரர்களிடமிருந்து உள்ளீடுகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை அழைத்துள்ளதாக வருமான வரித் துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
