  • ரூ. 6,855 கோடி... மிரள வைக்கும் மோசடி, வசமாய் சிக்கிய IFCI: பிடியை இறுக்கும் SFIO

ரூ. 6,855 கோடி... மிரள வைக்கும் மோசடி, வசமாய் சிக்கிய IFCI: பிடியை இறுக்கும் SFIO

IFCI Loan Scam: ₹6,855 கோடி மதிப்பிலானதாகக் கூறப்படும் ஒரு மோசடிச் சம்பவம், இந்தியாவில் பெரும் கடன்கள் எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும், அவற்றின் மீதான கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் எவ்வளவு வலுவானவை என்பதையும் குறித்த கேள்வியை மீண்டும் ஒருமுறை எழுப்பியுள்ளது. IFCI தொடர்புடைய இந்த சம்பவம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:10 AM IST
ரூ. 6,855 கோடி... மிரள வைக்கும் மோசடி, வசமாய் சிக்கிய IFCI: பிடியை இறுக்கும் SFIO

IFCI Loan Scam: நாட்டின் நிதி அமைப்பை உலுக்கும் வகையில், 6,855 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு விவகாரம் தற்போது தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணை, பல்வேறு காலகட்டங்களைச் சேர்ந்த தலைமைத்துவங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து விரிவடைந்து வருகிறது. பெரிய அளவிலான நிதி ரீதியான தாக்கங்களையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கும் வகையிலான அச்சுறுத்தல் கொண்ட ஒரு பெரும் ஊழல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

மத்திய அரசின் புலனாய்வு அமைப்பான 'தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம்' (SFIO), ₹6,855 கோடி மதிப்பிலானதாகக் கூறப்படும் ஒரு மோசடி தொடர்பாக, பொதுத்துறை நிதி நிறுவனமான IFCI மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பல அதிகாரிகள், நிறுவனங்கள் மீது 'தேசிய நிறுவனச் சட்டத் தீர்ப்பாயத்தில்' (NCLT) ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த விவகாரம் ஒரே ஒரு நிறுவனத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. மாறாக, நாட்டின் முக்கிய பெருநிறுவனங்கள் பலவற்றின் பெயர்களும், டஜன் கணக்கான அதிகாரிகளின் பெயர்களும் இந்த வழக்கின் தொடர்பில் தற்போது வெளிவந்துள்ளன.

6,855 கோடி ரூபாய் மோசடி: நடந்தது என்ன?

IFCI பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கிய கடன்களில் கடுமையான முறைகேடுகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக, SFIO தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த குற்றச்சாட்டுகளின் படி, கடன் ஒப்புதல் அளிக்கும் செயல்முறையின்போது, ​​மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முறையான 'முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் ஆய்வுப் பணிகள்' முறையாகச் செய்யப்படவில்லை. மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் மற்றும் இடர் மதிப்பீடுகளில் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. உள் நடைமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டன. இந்தக் குறைபாடுகளின் விளைவாக, பல நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கள் பிற்காலத்தில் 'வாராக் கடன்களாக' மாறின. இது மிகப்பெரிய நிதி இழப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது.

எந்தெந்த நிறுவனங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன?

இந்த வழக்கில் சிக்கியுள்ள நிறுவனங்கள், இந்தியாவின் பெருநிறுவனத் துறையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

ப்ளூ கோஸ்ட் ஹோடல்ஸ்
ஆம்டெக் ஆட்டோ
அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
பூஷன் ஸ்டீல்
ஜெய்பீ இன்ஃப்ராடெக்
ஏபிஜி ஷிப்யார்ட்
பிபாவாவ் டிஃபென்ஸ்

இந்த நிறுவனங்களில் பல, ஏற்கனவே திவால் நடைமுறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

யார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது?

இந்த வழக்கு நிறுவனங்களை மட்டுமல்லாமல், IFCI-யின் முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய பல அதிகாரிகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இவர்களில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் (CEOs), நிர்வாக இயக்குநர்கள் (MDs), இயக்குநர்கள் மற்றும் பிற உயர்நிலை நிர்வாகிகள் அடங்குவர். மொத்தத்தில், டஜன் கணக்கான தனிநபர்கள் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய தரப்பினராகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.

90-க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன

அறிக்கைகளின்படி, SFIO-வின் விசாரணை இனி நிறுவனங்களோடு மட்டுமே நின்றுவிடாது. IFCI-யின் மூன்று முன்னாள் CMD-க்களும் (தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்கள்) இந்த விசாரணையின் வரம்பிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். இந்த மூன்று தனிநபர்களுடன் சேர்த்து, 90-க்கும் மேற்பட்ட பிற நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களும் இந்த வழக்கில் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். இது, இந்த விவகாரம் ஏதோ ஒரு தனித்த தவறான நடவடிக்கையை மட்டும் சாராமல், ஒட்டுமொத்த அமைப்பிலும் பரவியுள்ள முறைகேடுகளின் ஒரு வலைப்பின்னலாகவே இருக்கக்கூடும் என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது.

கடன் ஒப்புதல் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் செயல்முறைகளின்போது, ​​உயர்நிலை முடிவெடுப்பதில் ஏதேனும் முறைகேடுகள் நடந்தனவா என்பதையும்; இந்த வழக்கில் ஏதேனும் கூட்டுச் சதி அல்லது விதிமுறைகளை வேண்டுமென்றே புறக்கணித்த செயல்பாடு உள்ளதா என்பதையும் கண்டறிய விசாரணை முகமைகள் முயன்று வருகின்றன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், இந்தியாவின் NBFC (வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள்) துறையின் வரலாற்றிலேயே மிக முக்கியமான 'பெருநிறுவன நிர்வாகத் தோல்விகளில்' ஒன்றாக இந்த வழக்கு உருவெடுக்கக்கூடும்.

NCLT-யில் உருவாகியுள்ள பிரச்சனை என்ன?

நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் (Companies Act) பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், SFIO அமைப்பானது NCLT-யில் ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த வழக்கின் முதல் விசாரணை மார்ச் 2026-இல் நடைபெற்றது; அடுத்த விசாரணை மே 2026-இல் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கு தற்போது ஒரு நீண்டகால சட்டப் போராட்டமாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த விவகாரம் வெறும் ஒரு மோசடி வழக்காக மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த வங்கி மற்றும் நிதி அமைப்புகள் குறித்தும் அடிப்படை சார்ந்த கேள்விகளை எழுப்புவதால் இவ்வழக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

இவ்வழக்குடன் தொடர்புடைய முக்கியச் சிக்கல்கள்:

- அரசுக்குச் சொந்தமான நிதி நிறுவனங்கள், கடன் வழங்குவதற்கான முறையான விதிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்கின்றனவா?
- பெரிய அளவிலான பெருநிறுவனங்களுக்குச் சட்டத்திற்குப் புறம்பாகச் சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டனவா?
- இதில் ஏதேனும் உள்நோக்கத்துடன் கூடிய கூட்டுச் சதி இடம்பெற்றுள்ளதா?

முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் சந்தையின் மீதான தாக்கம் என்ன?

இது போன்ற மோசடிகளால் வங்கித் துறையின் மீதான நம்பிக்கையைச் சிதைக்கின்றன. NBFC (வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனங்கள்) துறையின் மீதான கண்காணிப்பை அதிகரிக்க வழிவகுக்கின்றன. முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் குலைக்கின்றன. 

அடுத்து என்ன நடக்கும்?

NCLT-இல் நடைபெறும் விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்திற்குப் பொறுப்பானவர்கள் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படலாம். இதில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு எதிராகப் புதிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படலாம். மேலும் கடன் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புடைமையை நிர்ணயிக்கும் செயல்முறைகள் நடைபெறும்.

₹6,855 கோடி மதிப்பிலானதாகக் கருதப்படும் இந்த மோசடிச் சம்பவம், இந்தியாவில் பெரிய அளவிலான கடன்கள் எத்தகைய அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்படுகின்றன என்பதையும், அத்தகைய கடன்களைக் கண்காணிப்பதற்கான நடைமுறைகள் எவ்வளவு வலிமையாக உள்ளன என்பதையும் பற்றிய கேள்விகளை மீண்டும் ஒருமுறை எழுப்பியுள்ளது. இந்த முக்கிய நிதிப் பூசலின் இறுதி முடிவை நிர்ணயிக்கவுள்ள, வரவிருக்கும் NCLT விசாரணையின் மீது தற்போது அனைவரின் கவனமும் உள்ளது. மே 28 அன்று நடைபெறவுள்ள அடுத்த NCLT விசாரணை, இந்த விசாரணையின் திசையையும் வீச்சையும் தீர்மானிக்கக்கூடும் என்பதால், அதைக் கூர்ந்து கவனிப்பது மிக முக்கியமானது. முதல் விசாரணை மார்ச் 12 அன்று நடைபெற்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

