8வது ஊதியக்குழு முக்கிய செய்தி: மாறும் விதிகள், இனி 65 வயதிலேயே கூடுதல் ஓய்வூதியம்?

Additional Pension For Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவில் பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. குறிப்பாக மத்திய அரசிடம் ஊழியர் சங்கங்கள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக 4 முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் கோட்ரிக்கைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8th Pay commission: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்
- ஓய்வூதிய உயர்வு
- 65 வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம்
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
இவற்றில் 65 வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான கோரிக்கை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். கூடுதல் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? இப்போது எந்த வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது? 65 வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் கோருவதற்கான காரணம் என்ன? இவை அனைத்தையும் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Addional Pension: கூடுதல் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 80 வயதிற்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வயது அதிகமாகும் போது, அவர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவை அதிகமாகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு 80 வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கி வருகின்றது. தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, 80 வயதில் தொடங்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அதிகரிக்கின்றது.
தற்போது எப்போது, எவ்வளவு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது?
- 80 வயதில் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 85 வயதில் 30% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 90 வயதில் 40% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 95 வயதில் 50% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 100 வயதில் 100% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை என்ன?
- மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கும் வயது வரம்பை குறைக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக கோரி வருகின்றன.
- பல முறை இது குறித்து ஊழியர் சங்கங்கள் பல கோரிக்கைகளை விடுத்துள்ளன. ஆனால், மத்திய அரசு இதில் இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவில்லை.
- எனினும். 8வது ஊதியக்குழுவில் இது குறித்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது.
- கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கும் வயதை குறைப்பது பற்றி மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- முன்னதாக, ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவும் கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான வயது வரம்பை குறைக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கு கோரப்படும் புதிய வயது வரம்பு என்ன?
- தற்போதுள்ள விதிகளின் படி, 80 வயதுக்கு மேல் கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்குகிறது.
- இந்த தொடக்க வயதை 65 ஆக குறைக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டு வருகிறது.
- 65 வயதில் ஓய்வூதியதாரர்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது என்றும், அந்த வயதில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடங்கினால், அது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் என்று நாடாளுமன்றக் குழுவும் ஊழியர் சங்கங்களும் தெரிவித்துள்ளன.
- தேவை அதிகமாக உள்ள வயதில் வழங்காமல் அதற்கு 15 ஆண்டுகள் கழித்து கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை தொடங்குவது சரியல்ல என்ற கருத்தும் உள்ளது.
Central Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை
- 65 வயதில்: 5% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 70 வயதில்: 10% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 75 வயதில்: 15% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 80 வயதில்: 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- அதன் பின் ஏற்கனவே உள்ள விகிதங்கள் தொடரும்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரைகள்
8வது ஊதியக் குழுவில், ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக அளிக்கப்படுள்ள முக்கிய பரிந்துரைகளில் கூடுதல் ஓய்வூதியத்தின் தொடங்கும் வயதை குறைப்பது குறித்த கோரிக்கையும் உள்ளது. இந்த முறை இது குறித்து சாதகமான முடிவு எடுக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
