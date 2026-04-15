ஒரே ஒரு டிக்கெட்.. கோடீஸ்வரர் ஆகும் வாய்ப்பு! கேரளா தனலட்சுமி லாட்டரி முடிவுகள் -முழு பட்டியல்

Dhanalekshmi DL 48 Result Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித்துறை வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் வெவ்வேறு பெயர்களில் லாட்டரி குலுக்கல்களை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று புதன்கிழமை (15-04-2026) 'தனலட்சுமி DL-48' (Dhanalekshmi DL-48) லாட்டரிக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
தனலட்சுமி DL-48 வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழுப் பட்டியல்
முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DN 889830
இரண்டாவது பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DU 984582
மூன்றாவது பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்
DX 197558
ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
DO 889830
DP 889830
DR 889830
DS 889830
DT 889830
DU 889830
DV 889830
DW 889830
DX 889830
DY 889830
DZ 889830
நான்காவது பரிசு (ரூ.5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0541 0783 2791 2927 3349 3467 3551
3892 3928 4443 5048 5479 7284 7700
8238 8254 8389 8825 8932
ஐந்தாவது பரிசு (ரூ.2,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
1989 4121 5872 6827 6936 8197
ஆறாவது பரிசு (ரூ.1,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
0061 1006 1310 1707 1909 3304 4278
4888 4899 5096 5799 6146 6373 7271
7877 7970 8229 8509 8573 8888 8945
9198 9531 9633 9645
ஏழாவது பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
எட்டாவது பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
ஒன்பதாவது பரிசு (ரூ.100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்
காத்திருக்கவும்
கேரளா தனலட்சுமி லாட்டரி முக்கியத் தகவல்கள்
- லாட்டரி பெயர்: தனலட்சுமி (Dhanalekshmi)
- குலுக்கல் எண்: DL-48
- குலுக்கல் தேதி: 15-04-2026 (புதன்கிழமை)
- நேரம்: மதியம் 3:00 மணி
- இடம்: கோர்க்கி பவன், திருவனந்தபுரம்
- டிக்கெட் விலை: ரூ. 50 மட்டும்
தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசுத் தொகை விவரங்கள்
தனலட்சுமி லாட்டரி மொத்தம் 10 அடுக்கு பரிசுகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் முதல் மூன்று பரிசுகள் மிக முக்கியமானவை:
- முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
- இரண்டாம் பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
- மூன்றாம் பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
இதனுடன் ஆறுதல் பரிசு (Consolation Prize) மற்றும் 4 முதல் 9 வரையிலான இதர பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 3,95,294 வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசு பட்டியல் விவரம்
தனலட்சுமி லாட்டரிக்கான முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
கேரள அரசு லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வமான முடிவுகள் மதியம் 3 மணி முதல் நேரலையாகத் தொடங்கும். மாலை 4 மணி அளவில் முழுமையான முடிவுகள் பிடிஎஃப் (PDF) கோப்பாக இணையதளத்தில் வெளியாகும்.
லாட்டரி குலுக்களில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான முக்கிய அறிவுரை
வெற்றியாளர்கள் தங்கள் பரிசுத் தொகையைப் பெற, முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகளை லாட்டரி துறையிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான பரிசுகளை அந்தந்த மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகங்களிலும், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை லாட்டரி இயக்குநரகத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)
கேரளா தனலட்சுமி DL-48 லாட்டரி: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. இன்று (15-04-2026) குலுக்கல் நடைபெறும் லாட்டரியின் பெயர் என்ன?
இன்று புதன்கிழமை 'தனலட்சுமி' (Dhanalekshmi) லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. இதன் குலுக்கல் எண் DL-48 ஆகும்.
2. தனலட்சுமி DL-48 லாட்டரியின் முதல் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு?
இந்த லாட்டரியின் முதல் பரிசை வெல்லும் அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது.
3. ஒரு டிக்கெட்டின் விலை எவ்வளவு?
தனலட்சுமி லாட்டரி டிக்கெட் ஒன்றின் விலை ரூ. 50 மட்டுமே.
4. முடிவுகள் எப்போது மற்றும் எங்கே வெளியாகும்?
குலுக்கல் இன்று மதியம் 3:00 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில் தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் மாலை 4:30 மணிக்குள் கேரள லாட்டரித் துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
5. வெற்றி பெற்ற பரிசுத் தொகையை எப்படிப் பெறுவது?
வெற்றியாளர்கள் முடிவுகள் வெளியான 30 நாட்களுக்குள் வெற்றி பெற்ற டிக்கெட் மற்றும் ஆதார் அட்டை போன்ற அடையாளச் சான்றுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ரூ. 1 லட்சம் வரையிலான பரிசுகளை மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகங்களிலும், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை லாட்டரி இயக்குநரகத்திலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ