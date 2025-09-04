மக்களுக்கு ஜாக்பாட் தீபாவளி... செப். 22 முதல் இந்தெந்த பொருள்களின் விலை குறையும்?

Next Gen GST Reform, Rates Revised: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல் ஆட்சிக் காலத்தில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை இந்தியாவில் அறிமுகமானது. அந்த வகையில், ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 8 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள சூழலில், ஜிஎஸ்டியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை மத்திய அரசு செய்திருக்கிறது.
Next Gen GST Reform: இரண்டு வரி அடுக்குகள் நீக்கம்
ஜிஎஸ்டியில் இதுவரை அமலில் இருந்த 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகளை நீக்கம் செய்வதாக நேற்று (செப்டம்பர் 3) டெல்லியில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தின் முடிவில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம், வரும் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி முதல் 5% மற்றும் 18% வரி அடுக்குகள் மட்டுமே அமலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், பான் மசாலா, சிகரெட், கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள் உள்ளிட்ட சில பொருள்களுக்கு 40% வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Next Gen GST Reform: நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு
இதன்மூலம், மளிகைப் பொருள்கள், விவசாய உரம், காலணிகள், துணிகள் உள்ளிட்ட பல சரக்கு மற்றும் சேவைகளின் விலை குறைய இருக்கிறது. இதற்கு முன் 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகளில் இடம்பெற்றிருந்த சரக்கு மற்றும் சேவைகள் தற்போதைய 5% மற்றும் 18% உள்ளிட்ட அடுக்குகளுக்கு மாற்றப்படும் என்பதால் பொருள்களின் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுகையில், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பயன்படுத்தும் பொருள்கள் பெரும்பாலானவை இப்போது 18% வரி அடுக்கில் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது என்றார். உதாரணத்திற்கு 350 cc கீழ் இருக்கும் இருச்சக்கர வாகனங்கள், ஏசி, தொலைக்காட்சிகள் உள்ளிட்டவை. அந்த வகையில், மத்திய அரசு செய்துள்ள இந்த வரி அடுக்குகள் மாற்றத்தால் என்னென்ன பொருள்களின் விலை குறையும் என்பதை இங்கு காணலாம்.
GST Rates Revised: இனி எந்தெந்த பொருள்களின் விலையும் குறையும்?
வரி கிடையாது: UHT பாலுக்கு முன்னர் 5% வரி வசூலிக்கப்பட்டது, இனி அதற்கு வரி கிடையாது. இனி பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் சப்பாத்தி, பராத்தா, பரோட்டா, ரொட்டி போன்ற இந்திய பிரட் பொருள்களுக்கு வரி முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு மற்றும் லேபிள் இடப்பட்டு விற்கப்படும் பன்னீருக்கும் இனி வரி கிடையாது.
விவசாயம்: விவசாயிகளை பொருத்தவரை உரங்களில் விலை குறையும் எனலாம். 12 சதவீதம் அல்லது 18 சதவீதம் வரி வசூலிக்கப்பட்ட நிலையில், இனி 5 சதவீதம் மட்டுமே வரி எனலாம். அதே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விதைகள் மற்றும் பயிர் ஊட்டச்சத்துக்கள் போன்ற விவசாய இடுபொருள்களுக்கான வரி 12 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
பால் சார்ந்த பொருள்கள்: வெண்ணெய், சீஸ், நெய், condensed milk போன்றவை 12 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகிறது. இதில் சில பொருள்களுக்கு வரி கிடையாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள்: இறைச்சி சார்ந்த பொருள்கள், காய்கறி எண்ணெய்கள், விலங்குகளில் கொழுப்பு சார்ந்த பொருள்கள், மீன் சார்ந்த பொருள்கள் உள்ளிட்ட சில பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட மற்றும் லேபிள் இடப்பட்டு விற்கப்படும் உணவுப் பொருள்களின் விலை குறையும்.
நட்ஸ்: நீங்கள் உடல் நலத்தில் அதிகம் கவனம் செலுத்துபவர் என்றால் உங்களுக்கும் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்களின் விலையும் குறையும். அதாவது, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, பேரீச்சம்பழம் போன்றவற்றுக்கு முன்பு 12% வரி வசூலிக்கப்பட்டது. இனி 5% வரி மட்டுமே வசூலிக்கப்படும். இதனால் விலை குறையும்.
நொறுக்குத் தீனி: பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட மற்றும் லேபிள் இடப்பட்டு விற்கப்படும் நொறுக்குத் தீனிகள், மிக்சர் போன்றவை 18% வரி அடுக்கில் இருந்து 5% வரி அடுக்குக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. சாக்லேட் மற்றும் கோக்கோ பொருகள், பிஸ்கட்கள், பாஸ்தா, கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போன்றவை முன்பு 12-18% வரி அடுக்குகளில் இருந்தன. இவை தற்போது 5% வரிக்குள் கொண்டுவரப்படுகிறது. மிட்டாய் போன்ற பொருள்கள், சுத்தரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை, சர்க்கரை பாகுகள் ஆகியவை தற்போது 5% வரி அடுக்குக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவம்: உயிர் காக்கும் மருந்துகள், உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பொருள்கள், ஒரு சில மருத்துவ உபகரணங்கள், சாதனங்களின் வரி 12%இல் இருந்து 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சில பொருள்களுக்கு வரி முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளது.
செருப்பு, ஷூ போன்ற காலணிகள் மற்றும் ஆடைகளின் விலை குறையும். இவற்றின் ஜிஎஸ்டி 12%இல் இருந்து 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
காப்பீடு: இனி மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு வரி கிடையாது என மத்திய அரச அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. தனிநபர் காப்பீடு, மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்டவை ஏழை, எளிய மக்கள் முதல் அனைத்து தரப்பினரும் வாங்க வேண்டும் என நோக்கிலும், மக்கள் காப்பீட்டை பெற ஊக்குவிக்கும் நோக்கிலும் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட், ரூ.5 லட்சம் இலவச காப்பீடு: ஆயுஷ்மான் அட்டையை பெறுவது எப்படி?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், ஊதிய உயர்வு..... ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது, முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ