பெண்களுக்கு மாநில அரசின் புத்தாண்டு பரிசு: நிதி விநியோக முறையில் மாற்றம்

Lado Laxmi Yojana: நாட்டில் உள்ள பெண்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசும் பல மாநில அரசுகளும் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவை பெண்களுக்கு நிதி ஆதரவை அளிப்பதோடு, அவர்களது தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கின்றது.
பெண்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு
ஹரியானா மாநில அரசு பெண்களுக்காக நடத்தும் நலத்திட்டங்களில் 'தீன்தயாள் லாடோ லட்சுமி யோஜனா' மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. 2026 புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு, ஹரியானா மாநிலப் பெண்களையும் மகள்களையும் நிதி ரீதியாக மேம்படுத்தும் 'தீன்தயாள் லாடோ லட்சுமி யோஜனா' திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றங்களை முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி அறிவித்துள்ளார். இனி பயனாளிகளின் கணக்குகளில் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹2,100 நேரடியாகச் செலுத்தப்படாது, மாறாக, அரசாங்கம் ஒரு புதிய, வலுவான முதலீடு மற்றும் சேமிப்புத் திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது. மேலும், இதன் வருமான வரம்பு ₹1 லட்சத்திலிருந்து ₹1.80 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான கூடுதல் பெண்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைய முடியும்.
லாடோ லட்சுமி யோஜனா: மாத தொகையில் மாற்றம்
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, முதலமைச்சர் நயாப் சிங் சைனி, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நிதி விநியோக முறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெளிவுபடுத்தினார்.
- இதுவரை, பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹2,100 வழங்கப்பட்டு வந்தது, ஆனால் இப்போது இந்தத் தொகை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ₹2,100-க்கு பதிலாக, இனி ஒவ்வொரு மாதமும் ₹1,100 பயனாளி பெண்ணின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகப் பணமாக வரவு வைக்கப்படும்.
- மீதமுள்ள ₹1,000 அரசாங்கத்தால் அவரது பெயரில் நிலையான வைப்புநிதியாக (FD) முதலீடு செய்யப்படும்.
- மேலும், இந்தத் தொகை இனி மாதந்தோறும் அல்லாமல், காலாண்டுக்கு ஒருமுறை வரவு வைக்கப்படும்.
இந்த குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம், பெண்களின் உடனடித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதோடு, அவர்களின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு பாதுகாப்பான சேமிப்பு நிதியையும் உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, ரொக்கம் மற்றும் நிலையான வைப்புநிதி உட்பட மொத்தம் இனி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹6,300 வழங்கப்படும்.
அதிகரித்த வருமான வரம்பு
முன்னதாக, இந்தத் திட்டம் ஆண்டு வருமானம் ₹1 லட்சம் வரை உள்ள குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இப்போது அரசாங்கம் இந்தத் தகுதியை மேலும் விரிவுபடுத்தி, அனைவரையும் உள்ளடக்கியதாக மாற்றியுள்ளது. ஆண்டு வருமானம் ₹180,000 வரை உள்ள குடும்பங்கள், சில குறிப்பிட்ட வகைகளின் கீழ் வந்தால், இப்போது இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
- இதில், 10 அல்லது 12 ஆம் வகுப்புகளில் 80% க்கும் மேல் மதிப்பெண் பெற்ற குழந்தைகளின் தாய்மார்கள் அடங்குவர்.
- முன்பு ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த (இரத்த சோகை) ஆனால் இப்போது 'கிரீன் ஸோன்', அதாவது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குழந்தைகளின் தாய்மார்களும் பயனடைவார்கள்.
- மேலும், நிபுண் திட்டத்தின் கீழ் 1 முதல் 4 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் குழந்தைகள் வகுப்பு நிலைத் திறனை அடைந்திருந்தால், அக்குழந்தைகளின் தாய்மார்களும் இந்த உயர்த்தப்பட்ட வருமான வரம்புடன் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.
தற்போது, சுமார் 800,000 பெண்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த வருமான வரம்பு உயர்வு இந்த எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும்.
Lado Laxmi Yojana: விண்ணப்பிக்கும் முறை
தீன்தயாள் லாடோ லட்சுமி திட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவர, அரசாங்கம் இதை முழுவதுமாக டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணக்க அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, இதில் நேரடியாகப் பதிவு செய்யலாம். தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்தால், செயலி வழியாகவே உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
Lado Laxmi Yojana: அடுத்த தவணை எப்போது?
லாடோ லட்சுமி யோஜனா திட்டத்தின் இரண்டாவது தவணை டிசம்பர் 3, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் புதிய மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பணம் வழங்கும் விதிமுறையின்படி, அடுத்த கணிசமான தவணை இப்போது மார்ச் 2026-ல் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முறை, பெண்கள் மூன்று மாதங்களுக்கான நிதியை ஒரே நேரத்தில் பெறுவார்கள், இது அவர்களின் முக்கியத் தேவைகளை உடனடியாகப் பூர்த்தி செய்ய உதவும்.
மேலும் படிக்க | DA Hike News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அறிவிப்பு எப்போது?
மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதியம்: பெண் அரசு ஊழியர்கள் கணவருக்கு பதில் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம் - DoPPW
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ