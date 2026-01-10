English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • குஷியில் அரசி ஊழியர்கள்: திடீரென வந்த போனஸ் அறிவிப்பு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

குஷியில் அரசி ஊழியர்கள்: திடீரென வந்த போனஸ் அறிவிப்பு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

PLB Bonus Announcement: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிருவினருக்கு மிகப்பெரிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. அவர்களுக்கு போனசுக்கான அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:03 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்த உத்தரவு.
  • PLB போனஸுக்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
  • ஊழியர்களுக்கு பிஎல்பி போனஸ் எவ்வாறு வழங்கப்படும்?

குஷியில் அரசி ஊழியர்கள்: திடீரென வந்த போனஸ் அறிவிப்பு, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களில் ஒரு பிரிவினருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. 2024-25 நிதியாண்டுக்கான EME படைப்பிரிவின் தகுதியுள்ள பாதுகாப்புத் துறை சிவில் ஊழியர்களுக்கு உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸை (PLB) மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஜனவரி 7, 2026 அன்று ஒரு உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. 

Defence Civilian Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வந்த உத்தரவு

பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவின்படி, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு 22 நாட்களுக்கான ஊதியத்திற்கு இணையான PLB போனஸ் வழங்கப்படும். இந்த போனஸ் குடியரசுத் தலைவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நீண்டகாலமாக நடைமுறையில் உள்ள PLB திட்டத்தின் கீழ் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட சூத்திரத்தின்படி கணக்கிடப்பட்டு, 2024-25 நிதியாண்டில் EME படைப்பிரிவின் செயல்பாட்டு முடிவுகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது.

Productivity Linked Bonus: PLB போனஸுக்கு யார் தகுதியானவர்கள்?

- PLB திட்டத்தின் கீழ் வரும் EME இயக்குநரகத்தின் குரூப் ‘B’ (Non-Gazetted) மற்றும் குரூப் ‘C’ சிவில் ஊழியர்களுக்கு இந்த PLB போனஸ் வழங்கப்படும். 

- கணக்கீட்டு உச்சவரம்பு ரூ. 7,000 ஆக மாற்றமின்றி தொடர்கிறது.

- அதற்கேற்ப போனஸ் கணக்கிடப்படும். 

- இந்தத் திட்டத்தின் மற்ற அனைத்து விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் அப்படியே தொடரும்.

PLB Bonus: ஊழியர்களுக்கு பிஎல்பி போனஸ் எவ்வாறு வழங்கப்படும்?

போனஸுக்கான செலவினம், எந்தவொரு கூடுதல் நிதிச் சுமையுமின்றி, 2025-26 நிதியாண்டுக்கான அந்தந்த பட்ஜெட் தலைப்புகளின் கீழ் பாதுகாப்பு சேவை மதிப்பீடுகளிலிருந்து ஈடுசெய்யப்படும். இந்த உத்தரவு நிதி அமைச்சகம் மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

PLB அறிவிப்புகள் ஏன் பெரும்பாலும் தீபாவளியை ஒட்டி வருகின்றன?

பாரம்பரியமாக, மத்திய அரசு சில குறிப்பிட்ட அரசுத் துறைகளின் ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக குரூப் C மற்றும் அரசிதழ் பதிவு செய்யப்படாத குரூப் B ஊழியர்களுக்கு, தீபாவளியை ஒட்டி உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ்களை அறிவிக்கும். இந்த நேரம் நிதி நிவாரணம் அளிக்கப்படுவது, பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். ஊழியர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் நிதி ஆதரவே மத்திய அரசின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.

Department of Posts

உதாரணமாக, தீபாவளிக்கு முன்னதாக இதேபோன்ற ஒரு நடவடிக்கையாக, அஞ்சல் துறை தனது ஊழியர்களுக்கு 2024-25 நிதியாண்டுக்கான 60 நாள் PLB போனஸை அறிவித்தது. அந்த முடிவு குரூப் C, பல்நோக்கு ஊழியர்கள் (MTS), நான்-கெசடட் குரூப் B ஊழியர்கள், கிராமின் டாக் சேவகர்கள் (GDS) மற்றும் முழுநேர தற்காலிகத் தொழிலாளர்களை உள்ளடக்கியது. துறையின் உத்தரவின்படி, மார்ச் 31, 2025-க்குப் பிறகு ஓய்வு பெற்ற, ராஜினாமா செய்த அல்லது பணிமாற்றம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்களும் இதற்கு தகுதியுடையவர்களாக ஆக்கப்பட்டனர். 

இதுபோன்ற உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ் அறிவிப்புகள் ஒரு பழக்கமான முறையைப் பின்பற்றுகின்றன: 

- அளவிடக்கூடிய உற்பத்தித்திறன் முடிவுகளைக் கொண்ட துறைகள் அந்த ஆண்டிற்கான செயல்திறனை மதிப்பிட்டு, போனஸ்களை வழங்குகின்றன.

- இது பெரும்பாலும் பண்டிகைக் காலத்தை ஒட்டி வருகிறது. 

- சமீபத்திய பாதுகாப்புத் துறை உத்தரவு தீபாவளிக்குப் பிறகு வந்திருந்தாலும், அது அந்த ஆண்டில் தகுதியுள்ள ஊழியர்களின் பங்களிப்பிற்காக அவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கும் அதே கொள்கை அணுகுமுறையைத் தொடர்கிறது.

EME பிரிவின் பாதுகாப்புத் துறை சிவில் ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான 22 நாள் உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த போனஸ், அந்த அங்கீகாரத்தை இப்போது முறைப்படுத்துகிறது. இதற்கான கொடுப்பனவுகள் நடப்பு நிதியாண்டின் அனுமதிக்கப்பட்ட பட்ஜெட் தொகையிலிருந்து வழங்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியும் அவசியம்: விதிகளில் மாற்றம்

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? இபிஎஃப் கார்ப்பஸ், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அனைத்தும் அதிகரிக்கும்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PLBBonusCentral government employeesPLB BonusProductivity Linked Bonus

