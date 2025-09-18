English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு VRS எடுக்கும் ஊழியர்களுக்கு உறுதியான ஓய்வுதியம்: மத்திய அரசு முக்கிய தகவல்

UPS Latest News: ஊழியர்கள் தன்னார்வ ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்யும்போது உத்தரவாதமான ஊதியம் கிடைக்கும் என்று பணியாளர் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:22 AM IST
  • மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு.
  • ஊழியர்கள் தன்னார்வ ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்யும்போது உத்தரவாதமான ஊதியம் கிடைக்கும்.
  • முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு VRS எடுக்கும் ஊழியர்களுக்கு உறுதியான ஓய்வுதியம்: மத்திய அரசு முக்கிய தகவல்

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட விதிகளின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேவையை முடித்த பிறகு தன்னார்வ ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வுசெய்தால், விகிதாசார அடிப்படையில் தொகையை பெற (pro-rata assured payment) உரிமை உண்டு என்று பணியாளர் அமைச்சகம் செவ்வாயன்று தெரிவித்தது. 

அதாவது, ஊழியர்கள் தன்னார்வ ஓய்வூதியத்தைத் தேர்வு செய்யும்போது உத்தரவாதமான ஊதியம் கிடைக்கும். அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் பெற உரிமை கிடைக்கும். இது தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பரிசாக கிடைத்துள்ளது.

UPS: மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை செப்டம்பர் 2 அன்று அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் விதிகள், 2025 ஐ அறிவித்துள்ளது. NPS இன் கீழ் ஒரு விருப்பமாக UPS ஐத் தேர்ந்தெடுத்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் சலுகைகள் தொடர்பான சேவை விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதே இந்த விதிகளின் முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த விதிகளின் கீழ் பல முக்கிய அம்சங்களை பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, UPS -ஐ தேர்வு செய்யும் ஊழியர்கள், 20 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்த பிறகு சேவையிலிருந்து தன்னார்வ ஓய்வுக்கான தேர்வை செய்யும் வசதி இதில் வழங்கப்படுகின்றது.

"ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ், 25 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்த பின்னரே முழு உறுதியான ஊதியம் கிடைக்கும். இருப்பினும், 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேவையை முடித்த பிறகு VRS (தன்னார்வ ஓய்வூதியத் திட்டம்) தேர்வுசெய்தால், உறுதியான ஊதியம் விகிதாசார அடிப்படையில் சந்தாதாரருக்கு செலுத்தப்படும். அதாவது, அவரது கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிதியிலிருந்து, விகிதாசார அடிப்படையில் அவருக்கு வழங்கப்படும்." என அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

இந்த நன்மைகளும் கிடைக்கும்

இந்த தொகை ஓய்வு பெற்ற தேதிக்குப் பிறகுதான் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும். "தனிப்பட்ட நிதியில் 60 சதவீதத்தை இறுதியாகத் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் ஒவ்வொரு அரை ஆண்டு சேவைக்கும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 1/10 பங்கு மொத்தப் பலன், ஓய்வூதியக் கிராஜுவிட்டி, விடுப்பு பணமாக்குதல், CGEGIS (மத்திய அரசு ஊழியர் குழு காப்பீட்டுத் திட்டம்) சலுகைகள் போன்ற பிற சலுகைகள் ஓய்வு பெறும்போது பெறலாம்" என்று அறிக்கையில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், VRS எடுத்த பிறகு, ஆனால் உறுதியான ஊதியம் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஊழியர்கள் இறந்தால், சட்டப்பூர்வமாக திருமணமான வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஊழியர் இறந்த தேதியிலிருந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இந்தத் திருத்தத்தை வரவேற்ற பலர், இது அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், குறிப்பாக மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளில் பணிபுரியும் துணை ராணுவப் படை வீரர்களுக்கு மிகவும் தேவையான நடவடிக்கை என்று கூறியுள்ளனர். 20 வருட வழக்கமான சேவையை முடித்த பிறகும் துறையில் பணியாற்ற முடியாத அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இது உதவும் என்று கூறப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | RBI புதிய விதிகள்: இனி Paytm, Phonepe செயலிகள் மூலம் இதை செய்ய முடியாது, முக்கிய மாற்றம்

மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்களுக்கு 2 தீபாவளி பரிசுகள்: EPFO 3.0, EPS ஓய்வூதிய உயர்வு

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

UPSpensionCentral government employeesUnified Pension Schemepensioners

