  டிஏ இணைப்பு: ஊழியர்களுக்கு ஜாலி, அரசுக்கு கஜானா காலி... முக்கிய அப்டேட் விரைவில்

டிஏ இணைப்பு: ஊழியர்களுக்கு ஜாலி, அரசுக்கு கஜானா காலி... முக்கிய அப்டேட் விரைவில்

DA Merger with Basic Salary: 8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பே சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்குமா? 50% அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்படுமா? முழுமையான அலசலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 01:52 PM IST
  • அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
  • அது சம்பளத்தில் எவ்வாறு சேர்க்கப்படுகிறது?
  • 30% -க்கும் மேலான சம்பள உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்பு சரியா?

டிஏ இணைப்பு: ஊழியர்களுக்கு ஜாலி, அரசுக்கு கஜானா காலி... முக்கிய அப்டேட் விரைவில்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரும் மாதங்களில் பல நற்செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழு அவர்களது சம்பளத்தை பெரிய அளவில் உயர்த்தவுள்ளது. இது தவிர, அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் அவர்களுக்கு நிதி நன்மைகள் கிடைப்பதோடு, 8வது ஊதியக்குழுவிலும் இதன் தாக்கம் ஏற்படும். இது குறித்த முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம். 

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்விகள்

8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பே சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்குமா? 50% அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்படுமா? இவை ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்விகளாக உள்ளன. கடுமையான பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில், FNPO போன்ற ஊழியர் அமைப்புகள் 8வது சம்பளக் குழுவின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% அகவிலைப்படி சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கோரி கடிதம் எழுதியுள்ளன. அகவிலைப்படி 50% ஐ தாண்டும்போது, ​​அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்பது வாதம். அரசாங்கம் இந்தக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டால், சம்பளக் கணக்கீடுகள் முற்றிலும் மாறும்.

- இந்த மாற்றம் செயல்படுத்தப்பட்டால், அடிப்படை சம்பளம் நேரடியாக அதிகரிக்கும். 

- HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் அடிப்படை ஊதியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், அவை தானாகவே அதிகரிக்கும். 

- பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் ஒரு பெரிய அடிப்படை ஊதியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும், இது பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும்.

ஆனால், இவை எல்லாம் எப்போது நடக்கும்?

இந்த மாற்றங்கள் அவ்வளவு எளிதாக நடக்கும் விஷயங்கள் அல்ல. 50% அகவிலைப்படியை இடைக்கால நிவாரணமாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. ஆனால், இந்த இணைப்பை அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கவில்லை. 7வது சம்பள கமிஷன் விதிகளின் கீழ் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்று மட்டுமே நிதி அமைச்சக அதிகாரிகளின் கூறியுள்ளனர். தற்போது, ​​அகவிலைப்படி 58% ஐ எட்டியுள்ளது. ஜனவரி 2026 முதல் மேலும் அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salary Hike: 30% -க்கும் மேலான சம்பள உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்பு

8வது சம்பள கமிஷன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முழுமையான செயலாக்க 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், அதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படாவிட்டாலும், 8வது ஊதியக்குழுவின் புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 30% க்கும் அதிகமான சம்பள உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். அரசு ஊழியர்களுக்கு, 'அகவிலைப்படி' என்பது வெறும் ஒரு அலவன்ஸ் மட்டுமல்ல. அது பணவீக்கத்தை ஈடுகட்ட அவர்களுக்கு அளிக்கபடும் முக்கிய ஆயுதமாகும். 

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி என்றால் என்ன, அது சம்பளத்தில் எவ்வாறு சேர்க்கப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு அலவன்ஸ் ஆகும். பால், பெட்ரோல் மற்றும் தானியங்கள் போன்ற பொருட்களின் விலைகள் காலப்போக்கில் உயர்ந்து வருவதால், அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை பராமரிக்க அரசு, அவர்களது சம்பளத்தில் அகவிலைப்படியைச் சேர்க்கிறது. சந்தை விலைகளின் ஏற்றத்தை பொறுத்து, அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் டிஏ -ஐ அதிகரிக்கிறது. இது பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை குறைத்து அன்றாட செலவுகளில் நிவாரணம் அளிக்கின்றது. அகவிலைப்படி 50% ஐ எட்டும்போது, ​​HRA மற்றும் கிராஜுவிட்டி போன்ற வரம்புகள் தானாகவே அதிகரிக்கும். DA முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டது. இது ஊழியர்களின் டேக்-ஹோம் சம்பளத்தை அதிகரிக்கிறது. 

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அகவிலைப்படி கிடைக்கிறது

பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி வழங்கப்படுவது போல, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அகவிலை நிவாரணம் அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் ஏற்றம் அப்படியே அகவிலை நிவாரணத்திலும் பிரதிபலிக்கிறது. இது பாதுகாப்பான முதுமையை உறுதி செய்கிறது.

டிஏ 50% ஐ எட்டும்போது, அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க கோரிக்கை

டிஏ 50% ஐ எட்டும்போது, ​​அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பதற்கான கோரிக்கை எழுவதாக பைனான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது எதிர்காலத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சம்பள அமைப்பை மாற்றுகிறது. 

பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் போது, ​​அகவிலைப்படியும் அதிகரிக்கும், இதன் விளைவாக உங்கள் சம்பளம் அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி உயர்வு ஒரு புறம் ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியாக கிடைத்தாலும், மறுபுறம், இது தேசிய கருவூலத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சவாலை ஏற்படுத்துகிறது. அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 3% அல்லது 4% என அதிகரிக்கும் போதெல்லாம், அது அரசாங்க கருவூலத்தில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.

அரசாங்க கருவூலத்திற்கு சவால் விடும் அகவிலைப்படி

- ஜூலை 2025 முதல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிகப்பட்டது. 
- இது மத்திய அரசின் கருவூலத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் ₹10,000 கோடி கூடுதல் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
- முன்னதாக, ஜனவரி 2024 இல், 4% DA அதிகரிப்பு கருவூலத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் ₹13,000 கோடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. 

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பின் நேரடிப் பலன் சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைப்பதால், அரசாங்க கருவூலத்தில் இதன் தாக்கமும் அதிகமாகவே இருக்கும்.

அரசாங்கம் 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்க முடிவு செய்தால், அது நாட்டின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய நிதி மாற்றமாக இருக்கும். ஆனால் அது அரசாங்க கருவூலத்தில் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது.

