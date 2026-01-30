English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? அதிகரிக்கும் ஓய்வூதியம்... தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Latest News: மத்திய அரசு இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்குமா? இதனால் ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:59 PM IST
  • ஓய்வூதிய பாதுகாப்பிலிருந்து விலக்கப்படும் தனியார் துறை ஊழியர்கள்.
  • ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது பங்களிப்புகளை அதிகரிக்கும்.
  • தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் கூறியது என்ன?

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? அதிகரிக்கும் ஓய்வூதியம்... தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

EPFO Wage Ceiling Hike: ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) கீழ் பதிவு செய்துள்ள 8 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதிய நிதி அமைப்பான EPFO, உறுப்பினர்களுக்கான கட்டாய வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பிற்கான ஊதிய உச்சவரம்பை ரூ. 15,000 -இலிருந்து ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்தக்கூடும் என்று எகனாமிக் டைம்ஸ் பத்திரிகை அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால் அதனால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Wage Ceiling Hike: 2024 முதல் இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படவில்லை

அரசாங்கம் கடைசியாக 2014-ஆம் ஆண்டில் கட்டாய பங்களிப்பிற்கான EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பை திருத்தியமைத்தது. அப்போது அந்த வரம்பு ரூ.6,500 -இலிருந்து ரூ.15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. அதன் பிறகு 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலம் கடந்துவிட்ட நிலையிலும் இந்த வரம்பு இன்னும் அதிகரிக்கப்படவில்லை.

உயர்ந்து வரும் பணவீக்க அழுத்தம் மற்றும் EPS திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்த ஓய்வூதியத் தொகை ஆகியவற்றைக் காரணம் காட்டி, பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களும் ஊழியர்களின் பிரதிநிதி அமைப்புகளும் பல ஆண்டுகளாக இந்தத் திருத்தத்தைக் கோரி வருகின்றன. தற்போது, ​​EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வு பெற்றவர்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர். தொழிற்சங்கங்கள் EPS திட்டத்தின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.5,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்றும் கோரி வருகின்றன.

முறையான ஓய்வூதியப் பலன்களிலிருந்து நீக்கப்படும் ஊழியர்கள்

EPFO-வின் கீழ் உள்ள ரூ.15,000 ஊதிய உச்சவரம்பைப் பொறுத்தவரை, இந்த வகையான உச்சவரம்பை நிர்ணயிப்பது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களை முறையான ஓய்வூதியப் பலன்களிலிருந்து விலக்குகிறது என்பதே ஊழியர்களின் வாதமாக உள்ளது.

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் கூறியது என்ன?

சமீபத்தில் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது, ​​கட்டாய பங்களிப்பிற்கான EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பைத் திருத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் திட்டம் குறித்து ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கேள்வி எழுப்பினார். அந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளித்த மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, 'உச்சவரம்பில் செய்யப்படும் எந்தவொரு திருத்தமும் "தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழில் அமைப்புகளுடன் பங்குதாரர் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையிலேயே" இருக்கும். ஏனெனில் இத்தகைய மாற்றம் தொழிலாளர்களின் கையில் கிடைக்கும் ஊதியம் மற்றும் நிறுவனங்களின் பணியமர்த்தல், பங்களிப்பு ஆகிய இரண்டையும் பாதிக்கிறது' என்று கூறினார்.

EPF and EPS contributions: EPF மற்றும் EPS பங்களிப்புகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன?

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 12%-ஐ EPF கணக்கில் செலுத்த வேண்டும். இந்தத் தொகைக்குச் சமமான தொகையை நிறுவனமும் செலுத்துகிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பான 12%, EPF மற்றும் EPS ஓய்வூதியப் பங்களிப்பாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பிலிருந்து, 3.67% மட்டுமே ஊழியரின் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது, மீதமுள்ள 8.33% ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்ட (EPS) கணக்கிற்குச் செல்கிறது.

ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிப்பது பங்களிப்புகளை அதிகரிக்கும்

EPFO-வின் கீழ் கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான உச்சவரம்பை ரூ. 15,000-லிருந்து ரூ. 25,000 ஆக உயர்த்த அரசாங்கம் முடிவு செய்தால், அது ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வுக்குப் பிறகு அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையையும் (தற்போது குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000) அதிகரிக்கும். இந்தக் கோரிக்கை நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ளது என்பதையும், தற்போதைய அமைப்பு பல ஊழியர்களுக்கு எந்த ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பையும் வழங்கவில்லை என்பதையும் அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.

ஓய்வூதிய பாதுகாப்பிலிருந்து விலக்கப்படும் தனியார் துறை ஊழியர்கள்

மாதம் ரூ. 15,000-க்குச் சற்று அதிகமாகச் சம்பாதிக்கும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் எந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திலும் சேர்க்கப்படுவதில்லை என்பதையும், இதனால் அவர்கள் முதுமையில் நிதி ரீதியாகப் பிறரைச் சார்ந்திருக்க நேரிடலாம் என்பதையும் அரசாங்கம் ஓரளவிற்குப் புரிந்துகொண்டுள்ளது. இன்றைய விதிகளின்படி, ரூ. 15,000 வரையிலான சம்பளத்திற்கு மட்டுமே வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டத்தில் சேர்வது கட்டாயமாகும். அதற்கு மேல் சம்பாதிக்கும் தொழிலாளர்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்வது அவர்களது விருப்பம் சார்ந்தது. மேலும் அவர்களை இபிஎஃப் -இல் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டப்பூர்வக் கடமை நிறுவனத்திற்கும் இல்லை.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் குட் நியூஸ்? அதிகரிக்கிறதா இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்?

மேலும் படிக்க | கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸில் பட்டையை கிளப்பும் EPFO 3.0: ஏகப்பட்ட வசதிகளுடன் விரைவில் அறிமுகம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFWage Ceiling HikePFPersonal Finance

