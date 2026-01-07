English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? ஊழியர்கள் ஹேப்பி, உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? ஊழியர்கள் ஹேப்பி, உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

EPFO Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பை ₹15,000 -க்கு மேல் உயர்த்துவது குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 11:18 AM IST
  • EPFO சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால் என்ன மாறும்?
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்ன நன்மை?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு மாறும்?

Trending Photos

2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
camera icon9
Sani Peyarchi
2026 சனி பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகுது ஜாக்பாட்! உங்க ராசி இதுல இருக்கா?
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
camera icon7
Telangana
பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்
Breast Fat-ஐ குறைக்க டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. 30 நாளில் நல்ல மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
camera icon7
Breast Fat
Breast Fat-ஐ குறைக்க டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. 30 நாளில் நல்ல மாற்றம்.. ட்ரை பண்ணுங்க
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? ஊழியர்கள் ஹேப்பி, உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சம்பள வரம்பை, அதாவது ஊதிய உச்சவரம்பை ₹15,000 -க்கு மேல் உயர்த்துவது குறித்து மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பணவீக்கம், குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருந்தபோதிலும், கடந்த 11 ஆண்டுகளாக இந்த வரம்பு மாறாமல் உள்ளதை நீதிமன்றம் தெளிவாக சுட்டிக்காட்டியது. இது குறித்து நான்கு மாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்குமாறு நீதிமன்றம் அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Supreme Court: உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

ஓரு பொது நல வழக்கு (PIL) விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. பணி ஓய்வு, ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய EPFO ​​போன்ற சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில், குறைந்த சம்பள வரம்புகள் காரணமாக லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் விலக்கி வைக்கப்படுகிறார்கள் என்று மனுவில் வாதிடப்பட்டது.

விசாரணையின் போது, ​​நீதிமன்றம் வெளியிட்ட முக்கிய குறிப்புகள்:

- EPFO-வின் சம்பள வரம்பு கடைசியாக 2014 இல் மாற்றப்பட்டது.

- அப்போது அது ₹6,500 இலிருந்து ₹15,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.

- அதன் பிறகு 11 ஆண்டுகளாக எந்த திருத்தமும் செய்யப்படவில்லை.

- இது மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம்.

இரண்டு வாரங்களுக்குள் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு பிரசண்டேஷனை சமர்ப்பிக்குமாறு மனுதாரருக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் அடிப்படையில் அரசாங்கம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்.

EPF Wage Ceiling Hike: இபிஎஃப் ஊதிய உச்சவரம்பு 11 ஆண்டுகளாக ஏன் மாற்றப்படாமல் உள்ளது?

EPFO-வின் ஊதிய உச்சவரம்பு வரலாற்றை மதிப்பாய்வு செய்ததில், மாற்றங்கள் மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் நிகழ்ந்துள்ளன என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

ஆண்டு சம்பள வரம்பு
1952 ₹300
1962 ₹500
2001 ₹6,500
2014 ₹15,000
2014–இதுவரை எந்த மாற்றமும் இல்லை

EPFO சம்பள வரம்பு உயர்வு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு தாக்க விளக்கமளிக்கும்

இந்த காலகட்டத்தில்:

- பணவீக்கம் பன்மடங்கு அதிகரித்தது.
- குறைந்தபட்ச ஊதியம் ₹15,000க்கு மேல் சென்றது.
- நகர்ப்புறங்களில் ₹15,000 என்பது இப்போது தொடக்க நிலை சம்பளமாகக்கூட இல்லை.

EPFO வரம்பு குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை விட குறைவாக இருப்பது ஏன்?

மத்திய அரசு மற்றும் பல மாநிலங்கள் நிர்ணயிக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியம் இப்போது ₹15,000 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது என்று மனு வாதிட்டது. அதாவது, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் கூட EPFO -இன் கட்டாய வரம்பிலிருந்தும் விலக்கப்படலாம். இந்த நிலைமை ஒரு நலத்திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கத்திற்கு முற்றிலும் முரணானது.

இதற்கான கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக உள்ளது

இந்த பிரச்சினை புதியதல்ல. இதற்கான கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக வைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

- 2022 ஆம் ஆண்டில், EPFO ​​துணைக் குழு சம்பள வரம்பை அதிகரிக்க பரிந்துரைத்தது.
- மத்திய அறங்காவலர் குழுவும் (CBT) இந்த முன்மொழிவை அங்கீகரித்தது.
- இருப்பினும், மத்திய அரசு இன்னும் இறுதி முடிவை எடுக்கவில்லை.

தற்போது, வாரிய மட்டத்தில் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டபோதும் முடிவு ஏன் நிலுவையில் உள்ளது என இந்த மனு கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

70 ஆண்டுகளில் EPFO -வில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன?

இந்த மனு ஒரு சுவாரஸ்யமான புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வை முன்வைக்கிறது. 70 ஆண்டுகளில் EPFO -வில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- முதல் 30 ஆண்டுகள்: EPFO ​​கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஊழியர்களையும் உள்ளடக்கியது.

- கடந்த 30 ஆண்டுகள்: திட்டம் படிப்படியாக மிகவும் பிரத்தியேகமான ஒரு திட்டமானது.

- சம்பள வரம்பு திருத்தம் ஒரு நிலையான சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படவில்லை.

- CPI, தனிநபர் வருமானம் மற்றும் பணவீக்கம் போன்ற அளவுருக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டன.

சம்பள வரம்பு ₹21,000 அல்லது ₹25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால் என்ன மாறும்?

தற்போது, ​​EPFO ​​இன் ஊதிய உச்சவரம்பு ₹15,000 ஆக உள்ளது. அதாவது, ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் இதை விட அதிகமாக இருந்தாலும், அவரது ஓய்வூதிய நிதி பங்களிப்பு ₹15,000 ஐ தாண்டாது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இந்த வரம்பை ₹21,000 அல்லது ₹25,000 ஆக அதிகரிக்க முடிவு செய்தால், அது EPS (ஓய்வூதிய நிதி) மற்றும் மொத்த ஓய்வூதிய சேமிப்பில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

குறிப்பு: அரசாங்கம் இன்னும் இறுதி முடிவை எடுக்கவில்லை. கீழே உள்ள கணக்கீடுகள் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டுள்ளன.

₹30,000 மாத சம்பளத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு: தற்போதைய  vs. முன்மொழியப்பட்ட விதிகள்

EPS மற்றும் EPF பங்களிப்புகளில் சாத்தியமான மாற்றங்கள்

கூறுகள் தற்போதைய விதிகள் (EPS வரம்பு ₹15,000) முன்மொழியப்பட்ட விதிகள் (EPS வரம்பு ₹25,000)
அடிப்படை சம்பளம் ₹30,000 ₹30,000
பணியாளரின் EPF பங்களிப்பு (12%) ₹3,600 ₹3,600
முதலாளியின் EPF பங்களிப்பு (3.67%) ₹1,101 ₹1,101
EPS பங்களிப்பு (8.33%) ₹1,250 (₹15,000 வரை) ₹2,083 (₹25,000 வரை)
மொத்த மாதாந்திர நிதி பங்களிப்பு ₹4,850 ₹5,683

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு மாறும்?

வரம்பு ₹15,000 இலிருந்து ₹25,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டால்,

- ஒவ்வொரு மாதமும் ₹833 கூடுதலாக ஓய்வூதிய நிதியில் டெபாசிட் செய்யப்படும்

- இந்தத் தொகை ஆண்டுக்கு தோராயமாக ₹10,000 ஐ எட்டக்கூடும்

- காலப்போக்கில் EPS ஓய்வூதியத் தொகை அதிகமாகும்.

இருப்பினும், முழு EPS பங்களிப்பையும் நிறுவனமே ஏற்கும் என்பதால், நிறுனவத்தின் செலவுகள் அதிகரிக்கும் என்பதும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக உள்ளது.

EPS வரம்பு ₹21,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால்,

கூறுகள் தற்போதைய (₹15,000) முன்மொழியப்பட்ட (₹21,000)
EPS பங்களிப்பு (8.33%) ₹1,250 ₹1,749
மாதாந்திர கூடுதல் பங்களிப்பு - ₹499
ஆண்டு கூடுதல் ஓய்வூதிய சேமிப்பு - ₹5,988

அதாவது ₹21,000 வரம்பிலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் EPS இல் தோராயமாக ₹6,000 கூடுதல் சேமிப்பு உருவாக்கப்படும்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்ன நன்மை?

- தற்போது, ​​EPS ஓய்வூதியங்கள் குறைந்த ஊதிய அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.

- வரம்பை அதிகரிப்பது ஓய்வூதிய அடித்தளத்தை வலுப்படுத்தும்.

- குறிப்பாக ₹20,000 முதல் ₹30,000 வரை சம்பளம் வாங்குபவர்கள் பயனடைவார்கள்.

இருப்பினும், இந்த மாற்றம் நிறுவனங்களின் செலவுகளை அதிகரிக்கும். ஆகையால், அரசாங்கம் இதை படிப்படியாக செயல்படுத்தலாம்.

EPFO சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால் என்ன மாறும்?

அரசாங்கம் ₹15,000 வரம்பை ₹21,000 அல்லது அதற்கு மேல் உயர்த்தினால்,

- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் லட்சக்கணக்கான புதிய ஊழியர்கள் EPFO ​​இல் சேருவார்கள்.

- அவர்களின் ஓய்வூதிய சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.

- அவர்கள் EPS ஓய்வூதியம் மற்றும் EDLI காப்பீட்டின் மூலம் பயனடைவார்கள்.

- சமூக பாதுகாப்பு விரிவடையும்.

இருப்பினும், இதில் சில பின்னடைவுகளும் உள்ளன:

- நிறுவனங்கள் கூடுதல் நிதிச் சுமையை எதிர்கொள்ளும்.

- அரசாங்கம் EPF க்கு அதன் பங்களிப்பையும் அதிகரிக்க வேண்டும்.

EPFO ஊதிய உச்சவரம்பை அதிகரிக்குமா?

EPFO -வின் தற்போதைய ₹15,000 சம்பள வரம்பு நடைமுறை பொருளாதார யதார்த்தத்துடன் பொருந்தவில்லை. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்துக்கள் இந்தப் பிரச்சினையை மீண்டும் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளன. இப்போது அனைவரின் பார்வையும் அரசாங்கத்தின் மீது உள்ளது. EPFO ​​ஊதிய உச்சவரம்பை மாற்றுமா? இன்னும் சில நாட்களில் தெரியவரும்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? பட்ஜெட்டில் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

மேலும் படிக்க | பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! 2026ல் முழுமையாக பணம் எடுப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPSWage Ceiling HikePersonal Finance

Trending News