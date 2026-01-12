EPF ATM Withdrawal: UPI, ATM மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்? வரம்பு என்ன?

EPFO Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறைகளிலும், பொதுவான இபிஎஃப் செயல்முறைகளிலும் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவை இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் பணிகளை இன்னும் எளிதாக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள்
பல இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அவசர தேவைகளின் போது இபிஎஃப் தொகையை எடுப்பதில் உள்ள நீண்ட செயல்முறையால் அவஸ்திப்படுவதுண்டு. இதற்கு இப்போது தீர்வு கிடைக்கவுள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) அதன் லட்சக்கணக்கான உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது. இது PF கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பதற்கான வரையறையையே மாற்றும். இந்த வசதி அறிமுகம் ஆனவுடன் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்க அலுவலகங்களுக்குச் செல்லவோ அல்லது நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்கவோ தேவையில்லை. இன்னும் சில நாட்களில் ATM மற்றும் UPI மூலமாக பணம் எடுக்கும் வசதி தொடங்கும்.
புதிய வசதி ஏப்ரல் மாதத்தில் தொடங்கப்படலாம்
EPFO, ஏப்ரல் 2026 க்குள் ATM மற்றும் UPI அடிப்படையிலான PF பணம் எடுக்கும் செயல்முறையைத் தொடங்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. இதற்காக, அமைப்பு அதன் டிஜிட்டல் அமைப்பை முழுமையாக மேம்படுத்தி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் EPFO உறுப்பினர்களுக்கு PF பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகவும் வேகமாகவும் மேம்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்தது. இதற்கு இணங்க, கூடுதல் அனுமதியின்றி ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கும் ஏற்பாடுகள் இப்போது நடந்து வருகின்றன.
EPFO 3.0 சோதனை முடிந்தது
EPFO 3.0 தொடர்பான அனைத்து தொகுதிகளின் சோதனைகளும் நிறைவடைந்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவரை பெரிய தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் எதுவும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. ஆனால் நிறுவனம் அனைத்து விதமான குறைபாடுகளையும் தவிர்க்க விரும்புகிறது. இதன் காரணமாக இந்த வசதி செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் எந்த பிரச்சனையையும் சந்திக்காமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய இந்த அமைப்பு ஒவ்வொரு கோணத்திலும் சோதிக்கப்படுகிறது.
EPF ATM Withdrawal: புதிய அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?
- புதிய அமைப்பின் கீழ், ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் PF கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட ATM அட்டை வழங்கப்படும்.
- இது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு வரை ATMகளில் இருந்து நேரடியாக நிதியை எடுக்க அனுமதிக்கிறது.
- PF இருப்புகளிலிருந்து பணம் செலுத்துதல் மற்றும் பரிமாற்றங்கள் UPI மூலமும் சாத்தியமாகும்.
- இது அவசரகாலத்தில் உடனடி பணம் அல்லது டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துவதை எளிதாக்கும்.
75% தொகையை எடுக்க ஏற்கனவே அனுமதி உள்ளது
சில மாதங்களுக்கு முன்பு, EPFO உறுப்பினர்கள் தங்கள் PF வைப்புத்தொகையில் 75% வரை எடுக்க அனுமதி கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நடவடிக்கை நிதி நெருக்கடியின் போது ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்தது. இப்போது, ATM மற்றும் UPI மூலம் பணத்தை எடுக்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படுவதன் மூலம், இந்த செயல்முறை எளிமையாகவும் வேகமாகவும் மாறும்.
ATM EPF Withdrawal: இதன் வரம்பு என்னவாக இருக்கும்?
ATM, UPI மூலம் PF பணம் எடுக்கும் வசதி விரைவில் கிடைக்கும் என்றாலும், இதற்கு ஒரு நிலையான வரம்பு இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரே நேரத்தில் அல்லது மாதந்தோறும் எவ்வளவு பணம் எடுக்க முடியும் என்பது பற்றிய தெளிவான தகவல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. எனினும், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு உதவியாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் ஒரு வரம்பு இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
