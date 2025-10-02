English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Digital Life Certificate: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல். ஆயுள் சான்றிதழ் குறித்த முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 2, 2025, 10:55 AM IST
  • ஆயுள் சான்றிதழ் ஏன் முக்கியம்?
  • டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
  • சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கான சிறப்பு அம்சம்.

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியுஸ், மத்திய அரசு வெளியிட்ட முக்கிய உத்தரவு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அத்தியாவசியமான ஆவணமான வாழ்க்கை சான்றிதழ் பற்றிய முக்கிய அப்டேட் வந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Digital Life Certificate Campaign 4.0

நவம்பரில் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிப்பதற்கு மத்திய அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) பிரச்சாரம் 4.0 ஐ அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பிரச்சாரம் நவம்பர் 1 முதல் 30, 2025 வரை நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 1,600 மாவட்டங்கள் மற்றும் துணைப்பிரிவு அலுவலகங்களில் நடைபெறும். இது அதிக வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிப்பதை எளிதாக்கும்.

Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் முக்கிய அப்டேட்

முன்பு, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் வங்கிகள், ஓய்வூதிய அலுவலகங்கள் அல்லது கருவூலங்களுக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. முதியோர் மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த செயல்முறை மிகவும் கடினமாக இருந்தது. இப்போது, ​​ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், அவர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கான சிறப்பு அம்சம்

80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில், அக்டோபர் 2025 முதல் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் அனுமதித்துள்ளது. இந்த வகை ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வூதியம் பெறுவதில் எந்த சிரமத்தையும் சந்திக்காதபடி நடவடிக்கைகளை எடுக்க வங்கிகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

வங்கிகள் மற்றும் இந்திய அஞ்சல் துறையின் ஒத்துழைப்பு

இந்த பிரச்சாரத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகளும் இந்தியா அஞ்சல் கட்டண வங்கியும் (IPPB) இணைந்து செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் முகாம்கள் அமைக்கப்படும், மேலும் தேவைப்படும் முதியோர் மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டு வாசலில் இந்த சேவை வழங்கப்படும்.

Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?

ஓய்வூதியம் பெறுவோர் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க இனி நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, முக அங்கீகார செயல்முறை (Face Authentication) மூலம் உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் ஆதாரைப் பயன்படுத்தி சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

மொபைல் போன் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?

- முதலில் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.

- ஜீவன் பிரமான் செயலியை நிறுவவும்.

- உங்கள் ஆதார் எண், மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடியை உள்ளிடவும்.

- உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் பெறப்பட்ட OTP மூலம் லாக் இன் செய்யவும்.

- முகத்தை ஸ்கேன் செய்து முடிக்கவும்.

- PPO எண், ஓய்வூதிய வகை, கணக்கு எண் மற்றும் வழங்கும் நிறுவனம் ஆகிய தகவலை உள்ளிடவும்.

- சமர்ப்பித்தவுடன், நீங்கள் ஒரு பிரமான் ஐடி மற்றும் PPO உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுவீர்கள்.

- ஒற்றை ஆபரேட்டர் அங்கீகாரத்துடன், ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது சேவை வழங்குநர் பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DLCகளை உருவாக்கலாம்.

ஆயுள் சான்றிதழ் ஏன் முக்கியம்?

இந்த முயற்சி முதியோர் மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கும். அவர்கள் இனி அலுவலகங்களுக்குச் சென்று நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை, நீண்ட வரிசைகளில் நிற்க வேண்டியதில்லை. குறிப்பாக 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, சான்றிதழ்களை முன்கூட்டியே சமர்ப்பிக்கும் வசதி தடையற்ற ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதி செய்யும்.

