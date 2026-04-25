புதிய ஓய்வூதிய விதிகள்: இதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், அரசு ஊழியர்களுக்கு வட்டி கிடைக்கும், விவரம் இதோ

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. IAS, IPS மற்றும் IFS போன்ற அனைத்திந்தியப் பணிகளைச் (All India Services) சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கான புதிய ஓய்வூதிய விதிகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 22, 2026 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட இந்த புதிய விதிகள், ஓய்வூதியம் தொடர்பான சிக்கல்களைத் தீர்த்தது மட்டுமல்லாமல், இந்த அதிகாரிகளின் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு அதிகாரப்பூர்வ முத்திரையையும் உறுதிப்பாட்டையும் அளித்துள்ளன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி
மிக முக்கியமாக, இப்போது ஒரு அதிகாரியின் NPS கணக்கில் நிதியைச் செலுத்துவதில் துறைகள் மிகச்சிறிய அளவிலான மெத்தனத்தை காட்டினாலும், அப்போதைய 'PPF வட்டி விகிதத்திற்கு' இணையான கணிசமான வட்டியைச் செலுத்த அரசு கடமைப்பட்டிருக்கும்.
மேலும், பணி காலத்தில் ஏதேனும் எதிர்பாராத விபத்து அல்லது மருத்துவ ரீதியான இயலாமை ஏற்பட்டால், பழைய ஓய்வூதிய விதிகளின் கீழ் வழங்கப்படும் சலுகைகளைப் பெறும் சக்திவாய்ந்த விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகாரிகளுக்கு இப்போது உள்ளது.
IAS, IPS மற்றும் IFS (இந்திய வனப் பணி) அதிகாரிகளுக்கான NPS (தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு) திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கும் நிர்வகிப்பதற்கும் வகுக்கப்பட்ட விரிவான விதிமுறைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
இந்த விதி யாருக்கு பொருந்தும்?
ஜனவரி 1, 2004 அன்றோ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ அனைத்து இந்தியப் பணிகளில் நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த விதிகள் பொருந்தும். 1958-ஆம் ஆண்டின் பழைய ஓய்வூதிய விதிகளின் (இறப்பு மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் விதிகள்) வரம்பிற்குள் வருபவர்களுக்கு இந்த விதிகள் பொருந்தாது.
பங்களிப்பு நடைமுறைகள்
ஊழியரின் பங்கு (சந்தாதாரர்): அதிகாரியின் 'ஊதியத்தின்' (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) 10% ஒவ்வொரு மாதமும் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
அரசின் பங்கு (அரசு): அதிகாரியின் கணக்கில் அரசு 14% பங்களிப்பைச் செலுத்தும்.
ஒரு அதிகாரி பணி இடைநீக்கத்தில் இருந்தால், அவர் தனது பங்களிப்பைச் செலுத்துவதா அல்லது வேண்டாமா என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
தாமதத்திற்கான வட்டி
அரசோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட துறையோ ஒரு அதிகாரியின் கணக்கில் NPS நிதியைச் செலுத்துவதில் தாமதம் செய்தால், அந்தத் துறை அதற்கான வட்டியைச் செலுத்தக் கடமைப்பட்டிருக்கும். இந்த வட்டியானது 'பொது வருங்கால வைப்பு நிதி' (PPF) திட்டத்திற்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதங்களுக்கு இணையான விகிதங்களில் செலுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், இத்தகைய தாமதத்திற்குப் பொறுப்பான அதிகாரியின் மீதான பொறுப்புடைமையும் உறுதி செய்யப்படும்.
இறப்பு அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் உள்ள விருப்பங்கள்
இந்த ஆவணத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியாக இது அமைகிறது (விதி 10). பணியின் போது மரணம் ஏற்பட்டாலோ, அல்லது உடல் ஊனம் அல்லது மருத்துவக் காரணங்களால் பணி ஓய்வு பெற நேரிட்டாலோ, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி அல்லது அவரது குடும்பத்தினருக்கு இரண்டு விருப்பத் தேர்வுகள் வழங்கப்படும்:
விருப்பத் தேர்வு A: 1958-ஆம் ஆண்டின் பழைய விதிகளின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்/குடும்ப ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறுதல்.
விருப்பத் தேர்வு B: NPS-இன் கீழ் திரட்டப்பட்டுள்ள நிதித் தொகுப்பின் (corpus) அடிப்படையில் வழங்கப்படும் பலன்களைப் பெறுதல்.
அனைத்து அதிகாரிகளும் பணியில் சேரும்போதே ‘படிவம் 1’-ஐப் பூர்த்தி செய்து, தங்களுக்குரிய விருப்பத் தேர்வைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விருப்ப ஓய்வு (VRS)
30 ஆண்டுகள் பணி முடித்த பின்னரோ அல்லது 50 வயதை எட்டிய பின்னரோ (இவ்விரண்டில் எது முன்னதாக நிகழ்கிறதோ அந்தச் சமயத்தில்), ஒரு அதிகாரி மூன்று மாத முன்னறிவிப்பு அளித்து விருப்ப ஓய்வு (Voluntary Retirement) பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த நிலையில், NPS-இன் கீழ் அனுமதிக்கப்படக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தும், ‘திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் வெளியேறுதல் விதிகள், 2015’ (Withdrawal and Exit Rules, 2015) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.
பிற விதிகள்
பணி விலகல்: பணியிலிருந்து விலகும்போது, NPS-இல் சேர்க்கபட்டுள்ள நிதித் தொகுப்பு (corpus) ஆனது, 90 நாட்கள் கால அவகாசத்திற்குப் பிறகு, நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்.
பதிவு செய்தல்: பணியில் சேரும்போது PRAN (நிரந்தர ஓய்வூதியக் கணக்கு எண்) உருவாக்குவதற்கான நடைமுறைகளும், அதற்கான காலக்கெடுவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளிநாட்டுப் பணி: அதிகாரி வெளிநாட்டுப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாலோ அல்லது அயற்பணியில் (deputation) இருந்தாலோ கூட, ஓய்வூதியத்திற்கான பங்களிப்புகள் தொடர்ந்து செலுத்தப்படும்.
இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவங்கள்
அரசிதழில் (Gazette) பல படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன:
படிவம் 1: ஓய்வூதியப் பலன்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விருப்பத் தேர்வுப் படிவம்.
படிவம் 2: குடும்ப விவரங்களை வழங்குவதற்கான படிவம்.
படிவம் 3: மருத்துவச் சான்றிதழுக்கான மாதிரிப் படிவம்.
படிவம் 4 (A முதல் E வரை): ஓய்வு, பணி விலகல் அல்லது மரணம் ஆகிய நிகழ்வுகளின்போது, கோரிக்கைகளைச் செயலாக்குவதற்கான முகப்பு மடல்கள்.
ஒவ்வொரு மாதமும் ஊதியத்திலிருந்து எவ்வளவு தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும்?
ஒவ்வொரு மாதமும், ஊழியர் பின்வரும் தொகையைத் தனது பங்களிப்பாகச் செலுத்த வேண்டும்: அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) + அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையில் 10%. இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஒருவரது அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி (DA) = ₹60,000 எனில், ஊழியரின் பங்களிப்பு = மாதத்திற்கு ₹6,000 ஆகும்.
அரசாங்கம் எவ்வளவு பங்களிப்பு வழங்கும்?
அரசாங்கம் ஊழியரின் NPS கணக்கில் 14% -ஐ பங்களிப்பாக வழங்கும்:
அதே உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தினால்:
அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி (DA) = ₹60,000 எனில்,
அரசாங்கம் வழங்கும் பங்களிப்பு = மாதத்திற்கு ₹8,400 ஆக இருக்கும்.
மொத்த மாத முதலீடு:
ஊழியர் = ₹6,000
அரசாங்கம் = ₹8,400
மொத்தம் = ₹14,400
காலப்போக்கில், இந்தத் தொகை வளர்ந்து, ஓய்வுக்காலத்திற்காக ஒரு கணிசமான நிதியாக உருவெடுக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. தேசிய ஓய்வூதியம் அமைப்பு என்றால் என்ன?
தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) என்பது, PFRDA-வால் ஒழுங்குபடுத்தப்படும், இந்தியாவில் உள்ள ஒரு அரசு ஆதரவு பெற்ற, தன்னார்வ மற்றும் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட, வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு ஓய்வுக்கால சேமிப்புத் திட்டமாகும்.
2. தற்போது வந்துள்ள புதிய விதி என்ன?
3. இந்த விதி யாருக்கு பொருந்தும்?
