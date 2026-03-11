English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரூ.10, 20, 50 ரூபாய் நோட்டுகள் இனி ATM-களிலேயே கிடைக்கும்: மத்திய அரசின் மாஸ் அறிவிப்பு

ரூ.10, 20, 50 ரூபாய் நோட்டுகள் இனி ATM-களிலேயே கிடைக்கும்: மத்திய அரசின் மாஸ் அறிவிப்பு

Currency Notes News: கடைகளில் பொருட்களை வாங்கும்போது சில்லறை பிரச்சனையை நம்மில் பலர் எதிர்கொள்கிறோம். இனி அந்த நிலைமை இருக்காது. ATM-களிலேயே இனி ரூ.10, 20, 50 ரூபாய் நோட்டுகளை பெறலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:31 AM IST
  • நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் சில்லறை பிரச்சனை.
  • நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த நல்ல செய்தி.
  • புழக்கத்தில் எத்தனை சிறிய மதிப்பிலான ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளன?

Trending Photos

இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon8
undefined
இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
camera icon7
T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை.. அதிக விக்கெட்கள் டாப் 7 வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் 2 இந்தியர்கள்
இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Saturn Transit
இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?
ரூ.10, 20, 50 ரூபாய் நோட்டுகள் இனி ATM-களிலேயே கிடைக்கும்: மத்திய அரசின் மாஸ் அறிவிப்பு

Currency Notes News: டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தும் முறை வாழ்க்கையை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. சில நேரங்களில் ஏதாவது பொருளை வாங்க நாம் ரூ. 100 அல்லது ரூ. 500 ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்தாலும், சில்லரை இல்லை என கடைக்காரர்கள் கூறுவதுண்டு. மக்கள் பெரும்பாலும் ஆன்லைனில் பணம் செலுத்துவதால் இது ஏற்படுகிறது. இது, நாட்டில் சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான பற்றாக்குறை உள்ளதா என்ற கேள்வியையும் எழுப்புகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பற்றாக்குரை இல்லை: மத்திய அரசு

கடைக்காரர்கள் முதல் வாடிக்கையாளர்கள் வரை யாரிடமும் அதிகம் சில்லறை இருப்பதில்லை. இந்த நிலை சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான பற்றாக்குறை இருப்பதை உணர்த்துகிறது. இருப்பினும், இந்த நோட்டுகளுக்கான பற்றாக்குறை இல்லை என்றும், ஏடிஎம்களில் இருந்து சிறிய மதிப்பிலான ரூபாய் நோட்டுகளை விநியோகிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Parliament Budget Session: நாடாளுமன்றத்தில் கிடைத்த நல்ல செய்தி

செவ்வாயன்று, நாட்டில் சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு பற்றாக்குறை இல்லை என்று மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தது. இது தொடர்பான ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, போதுமான எண்ணிக்கையிலான ரூ. 10, ரூ. 20 மற்றும் ரூ. 50 ரூபாய் நோட்டுகள் ஏற்கனவே புழக்கத்தில் உள்ளதாக கூறினார்.

ATM -இல் அதிகமாக காணப்படும் ரூபாய் நோட்டுகள்

நீங்கள் சமீபத்தில் ஒரு ஏடிஎம்மில் இருந்து பணத்தை எடுத்திருந்தால், அது பெரும்பாலும் ரூ. 500 நோட்டுகளையும், சில நேரங்களில் ரூ. 100 அல்லது ரூ. 200 ஐயும் வழங்குவதை கவனித்திருக்கலாம். சில நேரங்களில் ரூ. 500 நோட்டுகளுக்கு ஈடாக சில்லறை பெறுவது சவாலான ஒரு விஷயமாக மாறிவிடுகிறது.

மாநிலங்களவையில் நிலைமையை விளக்கிய இணையமைச்சர்

பாரம்பரிய ஏடிஎம்கள் சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை விநியோகிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை என்றும் இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மாநிலங்களவையில் விளக்கினார். இருப்பினும், இந்த சிக்கலை தீர்க்க ஒரு முன்னோடி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முயற்சியின் கீழ், சிறப்பு "சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை வழங்கும் டிஸ்பென்சர்கள்" பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த இயந்திரங்கள் மக்கள் ரூ.10, ரூ.20 மற்றும் ரூ.50 நோட்டுகளை நேரடியாக எடுக்க அனுமதிக்கும். இந்த வழியில், ஏடிஎம்களில் இருந்து பணம் எடுக்கும்போது மக்கள் சில்லறை பணத்தையும் பெற முடியும்.

புழக்கத்தில் எத்தனை சிறிய மதிப்பிலான ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளன?

சிறிய மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் வழங்கல் குறித்த தரவுகளையும் அரசாங்கம் பகிர்ந்து கொண்டது. 

நடப்பு நிதியாண்டில் (பிப்ரவரி 26 வரை), மத்திய வங்கி பின்வரும் அளவுகளில் நோட்டுகளை வழங்கியுள்ளது: 

- ரூ.10 நோட்டுகளில் ரூ.439.4 கோடி, 
- ரூ.20 நோட்டுகளில் ரூ.193.7 கோடி மற்றும்
- ரூ.50 நோட்டுகளில் ரூ.130.3 கோடி.

முந்தைய நிதியாண்டில் (FY25), விநியோகத்தில் பின்வருவன அடங்கும்: 

- ரூ.180 கோடி ரூ.10 நோட்டுகள், 
- ரூ.150 கோடி ரூ.20 நோட்டுகள் மற்றும்
- ரூ.300 கோடி ரூ.50 நோட்டுகள்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெவ்வேறு மதிப்புள்ள நோட்டுகளுக்கான தேவையை தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்து, எத்தனை நோட்டுகள் அச்சிடப்பட வேண்டும் என்பதை பரிந்துரைக்கிறது. சிறிய மதிப்புள்ள பணத்திற்கான தேவை ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் நாணயங்களின் கலவையின் மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படுவதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், டிஜிட்டல் முறையிலான பேமெண்டுகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இதன் தாக்கம் இப்போது குறைந்த மதிப்புள்ள கொடுப்பனவுகள் உட்பட பிற பரிவர்த்தனைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன.

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்துள்ள இன்றைய நிலையிலும், நாட்டின் பல பகுதிகளில் சிறிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு பணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஷாப்பிங், பேருந்து கட்டணம், சிறு வணிகங்கள் மற்றும் தினசரி கொள்முதல்களுக்கு சிறிய நோட்டுகள் அவசியம். இருப்பினும், ஏடிஎம்களில் இருந்து பெரிய மதிப்பிலான நோட்டுகள் மட்டுமே விநியோகிக்கப்படுவதால், மக்கள் சில்லறை பற்றாக்குறையால் பிரச்சினையை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆகையால்தான் இந்த பிரச்சினை நாடளுமன்றத்தில் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. இப்போது, ​​அரசின் இந்த புதிய முடிவின் மூலம், இந்த சிக்கல் பெரும்பாலும் தீர்க்கப்படலாம்.

மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 1st CPC to 7th CPC.. முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வு எப்படி இருந்தது? முழு ஒப்பீடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

currency notesParliament SessionReserve Bank of IndiaRBIPersonal Finance

Trending News