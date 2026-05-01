ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.7,500 மாத ஓய்வூதியம்? மத்திய அரசு தீவிர பரிசீலனை

EPF Pension Hike: மத்திய அரசு, ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS-95) கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பது குறித்து தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த நடவடிக்கை இந்தியா முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும். தற்போதைய குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு? இதில் எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வு எவ்வளவு? முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Employees Pension Scheme) வாயிலாக தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. தற்போது, இபிஎஸ் -இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.
மே மாதம் அறிவிப்பு வருமா?
EPFO 3.0 -இன் கீழ், மே மாதம் புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்ய மத்திய அரசு முழு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றது. ATM மற்றும் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி உட்பட பல புதிய அம்சங்கள் இதில் இடம்பெறும். இவற்றுடன் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அதிகரிப்பதற்கான அறிவிப்பும் வரக்கூடும் என ஊழியர்கள் நம்புகின்றனர். எனினும், EPFO சார்பாகவோ அல்லது மத்திய அரசின் சார்பாகவோ இது குறித்து எந்த வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாறாமல் தொடரும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் (Minimum Monthly Pension) இதற்கு முன்னர் 2014 ஆம் ஆண்டு அதிகரிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு பணவீக்கம், விலைவாசி என பல வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. வாழ்க்கைச் செலவுகள் பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டன. ஆனால், ஓய்வூதியத் தொகை மட்டும் மாறாமல் அப்படியேதான் உள்ளது. ஆகையால் இதை அதிகரிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து ஊழியர் தரப்பிலிருந்து கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஓய்வூதியத் திருத்தம் மீது கவனம்
- தற்போது மாதம் ரூ.1,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில் போதுமானதாக இல்லை என்று நீண்ட காலமாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.
- ஊழியர்களுக்கான இந்த தொகையை ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாளுக்கி நாள் தீவிரம் அடைந்து வருகிறது.
- இது குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்றும், விரைவில் ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் EPFO வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்றக் குழுவின் முன்மொழிவு
குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் (EPS Pension) தொடர்பாக ஆய்வு செய்த ஒரு நாடாளுமன்றக் குழுவும் இந்த முன்மொழிவுக்கு ஆதரவளித்துள்ளது. அதனுடன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வலுவான சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும், அதற்கு ஓய்வூதிய திருத்தம் அவசியம் என்றும் அக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மண்டவியாவும், சில நாட்களுக்கு முன்னர், இந்த விஷயம் மதிப்பாய்வில் உள்ளது என்றும் விரைவில் மத்திய அமைச்சரவையின் பரிசீலனைக்கு வைக்கப்படும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
ஊழியர் சங்கங்கள், இபிஎஸ்-95 -இன் கீழ் அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,5000 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. ஆனால் இது நிதர்சனத்தில் சாத்தியமா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. இதற்கான காரணங்களை இங்கே காணலாம்:
- தற்போது இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களூக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 ஆக உள்ளது.
- ஓய்வூதியதாரர்களூக்கான அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,5000 ஆக உள்ளது.
- இதை ரூ.7,5000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
- ஆனால், இது நடக்க அதிகபட்ச ஓய்வூதிய அளவையும் அதிகரிக்க வேண்டும்.
- அதற்கு ஓய்வூதியம் கணக்கிடுவதற்கான வரம்பை அதிகரிக்க வேண்டும். ஓய்வூதிய ஊதிய உச்ச வரம்பு தற்போது ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. இதன் அடிப்படையில், அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக இருக்கிறது.
- ஆகையால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்க வேண்டுமானால், அதற்கு முன் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் மற்றும் ஊதிய உச்சவரம்பு ஆகிய இரண்டையும் அதிகரிக்க வேண்டும்.
- இவை அனைத்தையும் உடனடியாக செய்வது சாத்தியமில்லை.
- ஆகையால், இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச மாத ரூ.2,500-ரூ.3,000-க்குள் அதிகரிகப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஓய்வூதிய மேம்பாட்டிற்கான பல்வேறு மாதிரிகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
EPS 95: இபிஎஸ் 95 என்றால் என்ன?
EPS 95 என்பது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைத் திட்டமாக செயல்படுகிறது. தனியார் துறை ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தில் மாதா மாதம் 12% -ஐ இபிஎஃப் நிதிக்கு பங்களிக்கின்றன. அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் பங்களிக்கிறது. ஊழியர்கள் அளிக்கும் தொகை முழுதாக இபிஎஃப் கணக்கிற்கு செல்கிறது. நிறுவனம் அளிக்கும் தொகையில் 8.33 சதவீதம் இபிஎஸ் கணக்கிற்கு செல்கிறது. இந்த நிதியிலிருந்து மாதா மாதம் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1, இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் எவ்வளவு அதிகரிப்பு கோரப்படுகிறது?
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,5000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை உள்ளது.
2. இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?
ஓய்வூதிய மேம்பாட்டிற்கான பல்வேறு மாதிரிகளை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். ஓய்வூதியத்தில் படிப்படியான அதிகரிப்பு மற்றும் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
3. இதற்கு முன் இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எப்போது திருத்தப்பட்டது?
இதற்கு முன்னர் 2014 ஆம் ஆண்டு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் திருத்தப்பட்டது.
மேலும் படிக்க | தங்கம் வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா? ரூபாய் வீழ்ச்சியால் காத்திருக்கும் ஆபத்து - ஆனந்த் சீனிவாசன்
மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: இன்று முதல் இந்த குறியீடு கட்டாயம்!
