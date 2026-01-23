English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • RBI, PSGICs, NABARD: சம்பள, ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்.. குஷியில் ஊழியர்கள்

RBI, PSGICs, NABARD: சம்பள, ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்.. குஷியில் ஊழியர்கள்

PSGIC, NABARD, RBI News: மத்திய அரசு, PSGIC மற்றும் NABARD ஆகியவற்றின் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய திருத்தத்திற்கும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் NABARD ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 04:02 PM IST
  • PSGIC ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம்.
  • ஆகஸ்ட் 1, 2022 முதல், பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்களின் ஊதியம் 12.41% அதிகரிக்கப்படும்.
  • இது தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 14% அதிகரிப்புக்குச் சமம்.

Salary Hike, Pension Hike News: மத்திய அரசு, பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் (PSGIC) மற்றும் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (NABARD) ஆகியவற்றின் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய திருத்தத்திற்கும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) மற்றும் NABARD ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, பணியில் உள்ள ஊழியர்களின் மன உறுதியை உயர்த்துவதையும், ஓய்வூதியதாரர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நலனை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

46,322 ஊழியர்கள், 23,570 ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்

இந்த ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தத்தால், சுமார் 46,322 ஊழியர்கள், 23,570 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் 23,260 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள். இது இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்து, அவர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கைத்தரத்தை பராமரிக்க உதவும் என்று நிதி அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

"நாட்டின் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துவதில் அரசாங்கம் உறுதியாக உள்ளது," நிதி அமைச்சக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

PSGIC ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம்

பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, அரசாங்கம் பின்வருவனவற்றிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது:

ஊதிய திருத்தம் (Wage revision): 

ஆகஸ்ட் 1, 2022 முதல், பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்களின் ஊதியம் 12.41% அதிகரிக்கப்படும். இது தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 14% அதிகரிப்புக்குச் சமம். அதாவது, மொத்த ஊதியத்தில் ஏற்படும் பயனுள்ள அதிகரிப்பு 12.41% ஆக இருக்கும்.

ஊதிய திருத்தம் அரியர் தொகையாக வழங்கப்படும். அதாவது, ஊழியர்கள் திருத்தப்பட்ட ஊதியத்தை நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து (ஆகஸ்ட் 1, 2022) முன்தேதியிட்டுப் பெறுவார்கள். அடிப்படையில், பழைய விகிதங்களின் கீழ் ஏற்கனவே பணிபுரிந்த மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.

இதனால் மொத்தம் 43,247 பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவன ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள். கூடுதலாக, ஏப்ரல் 1, 2010-க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கான தேசிய ஓய்வூதியத் திட்ட (NPS) பங்களிப்பும் 10%-லிருந்து 14% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப ஓய்வூதிய திருத்தம் (Family Revision): 

இறந்த ஊழியரின் சார்ந்திருப்பவர்கள் (கணவன்/மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர்) பெறும் குடும்ப ஓய்வூதியம், 30% என்ற சீரான விகிதத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தற்போதுள்ள 15,582 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களில் 14,615 பேருக்குப் பயனளிக்கும். “அமைப்பிற்கு அவர்கள் ஆற்றிய மதிப்புமிக்க பங்களிப்பைப் பாராட்டும் விதமாக, அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட தேதியிலிருந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் 30% என்ற சீரான விகிதத்தில் திருத்தப்பட்டுள்ளது. இது தற்போதுள்ள 15,582 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களில் 14,615 பேருக்குப் பயனளிக்கும்,” என்று நிதி அமைச்சகம் ஜனவரி 23, வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் அரசுக்கு ஏற்படும் நிதிச் சுமை எவ்வளவு?

இந்தத் திருத்தங்களுக்கான மொத்த நிதி ₹8170.30 கோடி ஆகும்:

- ஊதியத் திருத்த நிலுவைத் தொகைக்கு ₹5822.68
- குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்காக ₹250.15 கோடி மற்றும் ₹2097.47 கோடி.

எந்தப் பொதுத்துறை பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் (PSGIC) ஊதியத் திருத்தத்தின் கீழ் வருகின்றன?

இந்த PSGIC ஊழியர்கள் அதிக சம்பளம் பெறவுள்ளனர்:

நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (NICL)
நியூ இந்தியா அஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (NIACL)
ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (OICL)
யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (UIICL)
ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (GIC)
அக்ரிகல்சுரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் (AICIL)

NABARD: ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தம்

ஊதியத் திருத்தம்: 

நவம்பர் 1, 2022 முதல், நபார்டு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் படிகள், குரூப் A, B மற்றும் C ஊழியர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20% உயர்த்தப்படும். இது 3800 பணிபுரியும் மற்றும் முன்னாள் ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும்.

ஓய்வூதியத் திருத்தம்: 

நபார்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான (நபார்டால் பணியமர்த்தப்பட்டு, நவம்பர் 1, 2017-க்கு முன் ஓய்வு பெற்றவர்கள்) அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம், முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி-நபார்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இணையான நிலைக்குக் கொண்டுவர இப்போது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அரசுக்கு ஏற்படும் நிதிச் சுமை எவ்வளவு?

ஊதியத் திருத்தம் ஆண்டுக்குக் கூடுதலாக சுமார் ₹170 கோடி ஊதியச் செலவை ஏற்படுத்தும். மேலும் மொத்த நிலுவைத் தொகை ₹510 கோடியாகும். ஓய்வூதியத் திருத்தத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் திருத்தம் 269 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் 457 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முறை நிலுவைத் தொகையாக ₹50.82 கோடியும், மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பணமாக கூடுதலாக ₹3.55 கோடியும் வழங்கும். 

RBI: ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம்

ஓய்வூதிய திருத்தம்: 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம், அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியுடன் சேர்த்து 10% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வு நவம்பர் 1, 2022 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இதன் விளைவாக, ரிசர்வ் வங்கி ஓய்வூதியதாரர்களின் அடிப்படை ஓய்வூதியம் 1.43 மடங்கு அதிகரிக்கும். இதனால் மொத்தம் 30,769 ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைவார்கள்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், அடிப்படை ஓய்வூதியம் இப்போது முன்பை விட 43% அதிகமாக இருக்கும்.

“அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருத்தத்தின் கீழ், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் ஆகியவை அடிப்படை ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியுடன் சேர்த்து 10% உயர்த்தப்படும். இது நவம்பர் 1, 2022 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். இதன் விளைவாக, அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அடிப்படை ஓய்வூதியம் 1.43 மடங்கு திறம்பட உயரும், இது அவர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். இந்தத் திருத்தத்தால் 22,580 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் 8,189 குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட மொத்தம் 30,769 பயனாளிகள் பயனடைவார்கள்,” என்று நிதி அமைச்சகத்தின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அரசுக்கு ஏற்படும் நிதிச் சுமை எவ்வளவு?

ரிசர்வ் வங்கி ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கான மொத்த நிதிச் சுமை ஏறக்குறைய ₹2,696.82 கோடி ஆகும். இதில் நிலுவைத் தொகையாக ₹2,485.02 கோடி ஒருமுறை செலவினமாகவும். இதில் ஆண்டுதோறும் தொடர்ச்சியான செலவினமாக ₹211.80 கோடியும் அடங்கும்.

