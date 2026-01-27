8வது ஊதியக் குழு: காத்திருக்கும் 1 கோடி குடும்பங்கள்! விரைவில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

8th Pay Commission Latest Updates: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால காத்திருப்புக்கு தர்ப்பித்து 'ஒரு விடிவு காலம் பிறந்திருக்கிறது' என்பதற்கு ஏற்ப எட்டாவது ஊதிய குழு தொடர்பான அதிரடி பேச்சு வார்த்தைகள் டெல்லிகள் அதிகாரப்பூர்வமா தொடங்கி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறது. மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான என்சி ஜேசிஎம் எனப்படும் தேசிய கவுன்சில் மிக முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டவுள்ளனர். 8-வது ஊதியக் குழு குறித்து சமீபத்திய முக்கியத் தகவல்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
8-வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் ஆலோசனை
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பான 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஆயத்தப் பணிகள் இப்போது சூடுபிடித்துள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான என்சி -ஜேசிஎம் (NC JCM) வரும் பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று டெல்லியில் ஒரு முக்கியக் கூட்டத்தைக் கூட்ட உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் எட்டாவது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கோரிக்கை மனு இறுதி செய்யப்படும். இதற்காக ஊழியர் சங்க பிரதிநிதிகள் பிப்ரவரி 25 முதல் ஒரு வாரம் டெல்லியில் தங்கி, ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கோரிக்கைகளையும் விரிவாக விவாதிக்க உள்ளனர். அதன்பிறகு ஊழியர் சங்கங்களின் அதிகாரப்பூர்வ கோரிக்கை மனு மத்திய ஊதிய குழுவிடம் முறைப்படி ஒப்படைக்கப்படும்.
பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) உயர்வு அவசியம்
ஊழியர்களின் மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் உயர்வு உள்ளது. தற்போதைது 7-வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 ஆக இருக்கிறது. எனவே 8-வது ஊதியக் குழுவில் இது 2.86 முதல் 3.25 வரை இருக்க வேண்டும் என சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. இது அமல்படுத்தப்பட்டால், தற்போது குறைந்தபட்ச ஊதியமாக இருக்கும் ரூ.18,000 என்பது ரூ.34,500 முதல் ரூ.50,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
அதேநேரம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் தங்களுக்கும் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக்கொண்டு காத்திருக்கும் நிம்மதியான தகவல்கள் வெளியாகுமா என எதிர் பார்க்கப்படுகின்றன. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பென்ஷன் தொகையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. அதேபோல கொரோனா காலத்தில் முடக்கப்பட்ட 18 மாத DA நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் மனுவில் முக்கிய இடம் பிடிக்கும் என தெரிகிறது. இது நடந்தால் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கணிசமாக உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
அரசு ஊழியர்களின் முக்கியக் கோரிக்கைகள் என்னவாக இருக்கும்?
- விலைவாசி உயர்வுக்கு ஏற்ப அடிப்படை ஊதியம் கணிசமான உயர்வு வேண்டும்
- 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்தல்.
- ஜனவரி 1, 2026 முதல் 20% இடைக்கால நிவாரணம் (Interim Relief) வழங்க கோரிக்கை.
- NPS/UPS-க்கு பதிலாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருதல்.
- வீட்டு வாடகைப்படி மற்றும் மருத்துவப் படிகளை தற்போதைய செலவினங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றுதல்.
ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை எப்பொழுதில் இருந்து கிடைக்கும்?
8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் முன் தேதியிட்டு அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அரசு அறிவிப்பை வெளியிட தாமதமானாலும், ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை (Arrears) கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மத்திய பட்ஜெட்டில் 8-வது ஊதியக் குழு குறித்து அறிவிப்பு வருமா?
8-வது ஊதியக் குழு அமல் செய்யப்பட்டால் சுமார் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் வங்கி கணக்குல பணமழையா பொழியும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் இந்த நீண்ட நாள் கனவு நினைவாக போகுதா? சங்கங்களோட கோரிக்கைக்கு மத்திய அரசு பச்சைக்கொடி காட்டுமா? அடுத்தடுத்து வர பட்ஜெட் அறிவிப்புகளில் இதற்கான விடை கிடைக்கும் என அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருகின்றனர். பிப்ரவரி 1 அன்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதால், அரசு ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மாற்றப்போகும் இந்த எட்டாவது ஊதிய குழு விவகாரம் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: பியூன் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரை... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
மேலும் படிக்க - 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்... அரசு ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கூட்டம்
மேலும் படிக்க - ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியுடன் எந்தெந்த அலவன்சுகள் அதிகரிக்கும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ