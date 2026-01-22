English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 4 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! PPO முதல் வாழ்நாள் சான்றிதழ் வரை எல்லாமே ஈஸி

Pensioners : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவும் வகையில் உமாங் செயலியுடன் இணைந்தது 'சம்பன்' போர்டல். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:02 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
  • சம்பன் - உமாங் செயலி ஒன்றிணைப்பு
  • மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்

Pensioners : மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறையில் (Department of Telecommunications) பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற சுமார் 4 லட்சம் மூத்த குடிமக்களின் வசதிக்காக, மத்திய அரசு ஒரு அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. தொலைத்தொடர்பு கணக்குகள் தலைமை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் (CGCA) உருவாக்கிய 'சம்பன்' (SAMPANN) ஓய்வூதிய மேலாண்மை அமைப்பு, இப்போது உமாங் (UMANG) உடன் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையின் மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் ஓய்வூதிய ஆணை (PPO) மற்றும் வாழ்நாள் சான்றிதழ் (Life Certificate) நிலவரங்களை இனி நொடிப் பொழுதில் மொபைல் மூலமாகவே அறிந்துகொள்ள முடியும்.

சம்பன் (SAMPANN): 

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2018 டிசம்பர் 29 அன்று சம்பன் போர்ட்டலை தொடங்கி வைத்தார். ஓய்வூதிய நிர்வாகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்த இந்த திட்டம் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலையாமல், வீட்டிலிருந்தே ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெற இது வழிவகை செய்கிறது. ஓய்வூதிய விண்ணப்பம், கணக்கிடுதல், வங்கி கணக்கில் நேரடியாகப் பணம் செலுத்துதல், குறை தீர்ப்பு என ஒட்டுமொத்த சேவைகளையும் இது டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது.

உமாங் செயலியால் என்ன லாபம்?

தற்போது இந்தத் திட்டம் 'உமாங்' (Unified Mobile Application for New-age Governance) தளத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், கீழ்க்கண்ட இரண்டு முக்கியச் சேவைகளை ஓய்வூதியதாரர்கள் எளிதாகப் பெறலாம்:

PPO எண்ணைத் தெரிந்துகொள்ள (Know your PPO number): ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் வங்கி அல்லது தபால் அலுவலக கணக்கு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து, தங்களின் தனித்துவமான PPO எண்ணை உடனடியாகப் பெற முடியும்.

வாழ்நாள் சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும் காலம் (Life certificate validity date): தங்களின் ஓய்வூதியக் கணக்கு எண் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வாழ்நாள் சான்றிதழ் இன்னும் எவ்வளவு காலம் செல்லும் என்பதைத் திரையிலேயே பார்க்க முடியும்.

உமாங் செயலியைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

- உமாங் செயலியை ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் 'Google Play Store' மூலமாகவும், ஐபோன் பயனர்கள் 'App Store' மூலமாகவும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அல்லது web.umang.gov.in இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

- 'Signup' என்பதைத் தேர்வு செய்து, மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.

-  4 இலக்க MPIN ஒன்றை உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். டிஜிலாக்கர் கணக்கு விவரங்களைக் கொண்டும் இதில் நுழையலாம்.

- லாகின் செய்த பிறகு, Search Barல் SAMPANN, Pension, PPO, CGCA, Telecommunications போன்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்திச் சேவைகளைத் தேடலாம்.

- அல்லது "Social Security, Pensioner" என்ற பிரிவின் கீழ் 'SAMPANN' சேவைகளைக் கண்டறியலாம்.

மத்திய அரசு விளக்கம்

இது குறித்து டெல்லி முதன்மை தொலைத்தொடர்பு கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் (Pr. CCA) ஆஷிஷ் ஜோஷி கூறுகையில், "ஓய்வூதியதாரர்களின் வசதியை மேம்படுத்தவும், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும் இந்த ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட டிஜிலாக்கர் (DigiLocker) வசதியுடன், இப்போது உமாங் செயலியும் இணைந்திருப்பது, முதியவர்களுக்கு தடையற்ற சேவையை உறுதி செய்யும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், துறையின் கட்டணமில்லா உதவி எண்களை (Toll-free helplines) தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு தெரிந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் யாரேனும் இருந்தால், அவர்களுக்கு இந்தத் தகவலைப் பகிருங்கள்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஜாக்பாட்! இனி ரூ.10,000 பென்ஷன்!

