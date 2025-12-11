English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: இனி மாதா மாதம் இதுவும் கிடைக்கும்.. வந்தது முக்கிய அறிவிப்பு

Pension Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் ஓய்வூதிய பட்டுவாடா சீட்டை வழங்க வேண்டும் என அரசாங்கம் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. இது குறித்த முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:03 PM IST
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: இனி மாதா மாதம் இதுவும் கிடைக்கும்.. வந்தது முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக அரசாங்கம் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் சம்பளச் சீட்டுகள் வழங்கப்படுவது போலவே, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து வந்த புகார்கள்

2025 டிசம்பர் முதல், அனைத்து மத்திய சிவில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதாந்திர ஓய்வூதிய பட்டுவாடா சீட்டை வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. பல வங்கிகள் ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை அனுப்புவதே இல்லை என்றும், இதனால் ஓய்வூதியதாரர்களால் தங்கள் கணக்குகளில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது, என்னென்ன தொகைகள் கழிக்கப்பட்டுள்ளன, ஏதேனும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை என்றும் அரசாங்கத்திற்குப் புகார்கள் வந்தன.

CPAO எடுத்த அதிரடி முடிவு

ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொண்ட சிக்கல்களைத் தீர்க்க, மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கு அலுவலகம் (CPAO) அனைத்து வங்கிகளுக்கும் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. இனிமேல், வங்கிகள் ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்ட உடனேயே மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அல்லது வேறு ஏதேனும் டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாக ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை அனுப்ப வேண்டும். ஒரு வங்கியிடம் ஓய்வூதியதாரரின் மின்னஞ்சல் முகவரி இல்லையென்றால், அதை உடனடியாகப் பெற்று வங்கிகள் தகவல்களை புதுப்பிக்க வேண்டும்.

Monthly Pension Slips: ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் மாத ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் அனுப்பப்பட வேண்டும்

ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்ட உடனேயே ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை அனுப்புவது கட்டாயம் என்று அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. பல ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுக்குச் சீட்டுகள் கிடைப்பதில்லை என்றும், அது குறித்து கேட்டால், வங்கிகள் பதிலளிப்பதில்லை என்றும் புகார் அளித்துள்ளனர். இந்த விதியை மீறும் வங்கிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் எச்சரித்துள்ளது. மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அல்லது வங்கியின் மொபைல் செயலி உட்பட எந்தவொரு டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாகவும் ஓய்வூதியச் சீட்டுகளை அனுப்பும்படி அரசாங்கம் வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

Pension Slip: ஓய்வூதியச் சீட்டு ஏன் முக்கியம்?

ஓய்வூதியச் சீட்டு, ஓய்வூதியதாரரின் மாதாந்திர வருமானம் குறித்த முழுமையான விவரங்களை வழங்குகிறது. அதில் பின்வரும் தகவல்கள் அடங்கியிருக்கும்:

- வரவு வைக்கப்பட்ட மொத்த ஓய்வூதியத் தொகை

- கழிக்கப்பட்ட தொகைகளின் விவரம்

- ஏதேனும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்ற விவரம்.

- நிலுவைத் தொகை பற்றிய விவரம்

இந்தத் தகவல்கள் ஓய்வூதியதாரரின் நிதித் திட்டமிடல், வரிக் கணக்கீடுகள் மற்றும் பதிவுகளைப் பராமரிப்பதற்கு அவசியமானவை.

தெளிவான மற்றும் எளிதில் படிக்கக்கூடிய சீட்டுகளை அனுப்ப உத்தரவு

வயதான ஓய்வூதியதாரர்களும் எளிதில் படிக்கும் வகையில், தெளிவான வடிவத்தில் சீட்டுகளை அனுப்ப வேண்டும் என்றும் CPAO வங்கிகளைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. தவறான வடிவத்தில் அல்லது முழுமையற்ற சீட்டுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வூதியத்தை ஆன்லைனில் செக் செய்வது எப்படி?

ஓய்வூதியதாரர்கள் cpao.nic.in என்ற CPAO இணையதளத்தில் தங்களைப் பதிவு செய்துகொண்டு தங்களின் முழுமையான ஓய்வூதிய வரலாற்றைக் காணலாம். பதிவு செய்வதற்குப் பின்வரும் விவரங்கள் தேவைப்படும்:

- 12 இலக்க PPO எண்

- பிறந்த தேதி

- ஓய்வு பெற்ற தேதி

இந்த தளத்தில் லாக் இன் செய்த பிறகு, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் முழுமையான ஓய்வூதியம், பிடித்தங்கள், புகார்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் குறித்த தகவல்களை எளிதாகப் பெறலாம். 

PPO Number: PPO எண்ணின் முக்கியத்துவம் என்ன?

PPO எண் என்பது ஆனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அளிக்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான எண்ணாகும். இது ஓய்வூதியதாரரின் அடையாளம், பணம் செலுத்திய வரலாறு, புகார்கள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பதிவுகளைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த வசதி மத்திய அரசு சிவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓய்வூதியச் சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

- வங்கி ஓய்வூதியச் சீட்டை அனுப்பவில்லை என்றால், ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கியின் குறை தீர்க்கும் பிரிவான CPPC-ஐத் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

- மேலும், ஓய்வூதியதாரர்கள் CPAO போர்ட்டலிலும் புகார் அளிக்கலாம்.

அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை ஓய்வூதியதாரர்களின் நலன்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக அமையும். ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் கிடைப்பது வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் செலவுகளை திறமையாகத் திட்டமிடவும் உதவும். ஏதேனும் பிடித்தங்கள் அல்லது திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தால், அவற்றைப் பற்றிய உடனடித் தகவல்களையும் அவர்கள் பெறுவார்கள். இந்த முடிவு ஓய்வூதிய அமைப்பை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும், எளிமையாகவும், நம்பகமானதாகவும் மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Pension SlippensionpensionersCentral Government PensionersPersonal Finance

