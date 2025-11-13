English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  துறைகள் ஓய்வூதியத்தை நினைத்தபடி குறைக்க முடியாது: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DoPPW நிவாரணம்

துறைகள் ஓய்வூதியத்தை நினைத்தபடி குறைக்க முடியாது: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DoPPW நிவாரணம்

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஒரு முக்கிய விதியை DoPPW தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:23 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • எழுத்தர் பிழை ஏற்பட்டால் மட்டுமே ஓய்வூதியக் குறைப்புக்கள்.
  • ஓய்வூதியதாரர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதே நோக்கம்.

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தை ஓய்வூதியதாரருக்கு பாதகமாக குறைக்க முடியாது என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

DoPPW குறிப்பாணை

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), சமீபத்திய அலுவலக குறிப்பாணை (OM) மூலம், எழுத்துப் பிழைகள் மட்டுமே எந்தவொரு ஓய்வூதிய குறைப்பையும் நியாயப்படுத்த முடியும் என்றும், இவையும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கண்டறியப்பட்டால், ஓய்வூதியத்தை குறைக்க முன் ஒப்புதல் தேவைப்படும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

எழுத்தர் பிழை ஏற்பட்டால் மட்டுமே ஓய்வூதியக் குறைப்புக்கள்

எந்தவொரு அமைச்சகமோ அல்லது துறையோ ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தை தன்னிச்சையாகத் திருத்தவோ குறைக்கவோ முடியாது என DoPPW கூறியுள்ளது. எழுத்துப் பிழையோ அல்லது நியாயமான தவறுகளோ கண்டறியப்பட்டால், எடுத்துக்காட்டாக, அடிப்படை ஊதியம் அல்லது தகுதிச் சேவையில் தவறான கணக்கீடு கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதை சரிசெய்யலாம். இருப்பினும், ஓய்வூதியம் முதலில் அனுமதிக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிழை கண்டறியப்பட்டால், துறையின் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே இந்த மாற்றத்தைச் செய்ய முடியும்.

Excess Pension: அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் மற்றும் மீட்பு விதிகள் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன

அதிகமாக செலுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியம் தொடர்பான சூழ்நிலைகளையும் இந்த குறிப்பாணை குறிப்பிட்டுள்ளது. எழுத்தர் பிழை காரணமாக அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால், அதிகப்படியான தொகையை தள்ளுபடி செய்ய முடியுமா என்பதை செலவுத் துறை முடிவு செய்யும்.

இருப்பினும், ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் தவறான தகவலை அளித்து அதன் காரணமாக அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அதிகப்படியான தொகையை மீட்டெடுக்க துறைக்கு உரிமை உண்டு. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில்:

- ஓய்வூதியதாரர் இரண்டு மாதங்களுக்குள் தொகையைத் திருப்பித் தருமாறு கேட்கப்படலாம்.

- அதிகமாக செலுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியம் திருப்பிச் செலுத்தப்படாவிட்டால், அதிகப்படியான தொகை எதிர்கால ஓய்வூதிய தொகையிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் அல்லது படிப்படியான கழிப்புகள் மூலம் வசூலிக்கப்படும்.

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் நியாயத்தன்மை

ஊழியர் ஓய்வு பெற்றாலோ, ராஜினாமா செய்தாலோ, பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டாலோ அல்லது பணியில் இறந்தாலோ, எதுவாக இருந்தாலும், பணியாளரின் கடைசி வேலை நாளில் பொருந்தக்கூடிய விதிகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்றும் DoPPW மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த தெளிவுபடுத்தல் அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளிலும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. மேலும், வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் சேவையை விட்டு வெளியேறும் ஊழியர்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய விதிகளைச் சுற்றியுள்ள தெளிவின்மையை நீக்குகிறது.

விடுப்பு, இடைநீக்கம் மற்றும் சேவையில் இடைநீக்கம் கணக்கில் கொள்ளப்படும்

அனுமதிக்கப்பட்ட விடுப்பில் உள்ள ஊழியர்கள், இடைநீக்கத்தின் கீழ் உள்ளவர்கள், ஓய்வு பெறும் போது விடுப்பில் உள்ளவர்கள், இறந்த ஊழியர்கள் என அனைவருக்கும் அந்த சேவை காலங்களை அவர்களின் தகுதிவாய்ந்த சேவையின் ஒரு பகுதியாக தொடர்ந்து கணக்கிடும். அதாவது, அத்தகைய ஊழியர்கள் அல்லது அவர்களது குடும்பங்கள் நிர்வாக அல்லது ஒழுங்கு சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஓய்வூதியத் தகுதியை இழக்க மாட்டார்கள்.

ஓய்வூதியதாரர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதே நோக்கம்

ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது, தன்னிச்சையான விலக்குகளைத் தடுப்பது மற்றும் சீரான ஓய்வூதிய நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வது ஆகிய அரசாங்கத்தின் நோக்கங்களை இந்த தெளிவுபடுத்தல் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. தெளிவான காலக்கெடு மற்றும் ஒப்புதல் நடைமுறைகளை அமைப்பதன் மூலம், வெளிப்படைத்தன்மையைப் பேணுவதையும், ஓய்வு பெற்றவர்களை நிதி நிச்சயமற்ற தன்மையிலிருந்து பாதுகாப்பதையும் DoPPW நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஓய்வூதிய விதிகளில் திருத்தம் சுருக்கமாக....

- அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் மற்றும் மீட்பு விதிகளை விதிகளை அரசு தெளிபடுத்தியுள்ளது.

- இது தொடர்பாக அலுவலக குறிப்பானை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

- மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டில் நியாயத்தன்மை இருக்கும்.

- ஓய்வூதியதாரர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதே நோக்கம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

