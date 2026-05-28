/EPS-95 Pension: EPF உறுப்பினர்களுக்கு பெரும் நிவாரணம், உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

EPS Pension News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. செப்டம்பர் 1, 2014 அன்று ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS)-95-இல் உறுப்பினர்களாக இருந்த ஊழியர்கள், தங்கள் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இபிஎஃப் (EPF)-க்கு பங்களித்து வந்திருந்தால், அவர்களுக்கு இபிஎஸ்-95-இன் கீழ் அதிக ஓய்வூதியப் பலன்களை மறுக்க முடியாது என்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தத் தீர்ப்பு, இபிஎஃப்ஓ-விடமிருந்து (EPFO) அதிக ஓய்வூதியப் பலன்களை நாடும் பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கக்கூடும். இது குறித்த விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
செப்டம்பர் 1, 2014-க்கு முன்பே இபிஎஸ்-இல் உறுப்பினர்களாக இருந்து, தங்கள் உண்மையான அல்லது அதிக ஊதியத்தின் அடிப்படையில் இபிஎஃப்-க்கு தொடர்ந்து பங்களித்து வந்த ஊழியர்கள், அதிக ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதி பெறலாம் என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இதன் பொருள், சட்டப்பூர்வ ஊதிய உச்சவரம்பிற்கு மேலான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பிஎஃப் பங்களிப்புகளைக் கணக்கிட்ட ஊழியர்கள், இபிஎஸ்-95-இன் கீழ் உயர்த்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகைகளைப் பெறத் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கலாம்.
கோரிக்கைகளை EPFO தன்னிச்சையாக நிராகரிக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் கூறுகிறது. ஊழியர்களும் நிறுவனங்களும் உண்மையான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் EPF-க்கு கூட்டாகப் பங்களித்திருந்தால், EPFO பின்னர் வெறும் தொழில்நுட்பக் காரணங்களுக்காக அதிக ஓய்வூதியப் பலன்களை மறுக்க முடியாது என்று உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. பங்களிப்பு நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்த உண்மையான பங்களிப்பாளர்கள், EPS-95-இன் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன்களிலிருந்து நியாயமற்ற முறையில் விலக்கப்படக்கூடாது என்று அந்தத் தீர்ப்பு வலியுறுத்தியது.
EPS-95-இன் கீழ் அதிக ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? EPS-95-இன் கீழ், ஓய்வூதியம் பொதுவாக EPFO விதிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பள உச்சவரம்பைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. இருப்பினும், சில ஊழியர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதிய வரம்பிற்குப் பதிலாகத் தங்கள் உண்மையான சம்பளத்தில் பங்களிக்கத் தேர்வுசெய்தனர்.
அதிக ஓய்வூதியத்தை நாடும் ஊழியர்கள், தங்கள் ஓய்வூதியம் குறைந்த சட்டப்பூர்வ உச்சவரம்பிற்குப் பதிலாக, தங்களின் உண்மையான சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். இது ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும்.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு புதிய கோரிக்கைகளைத் தூண்டியது. சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு, தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் அதிக ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிக்க 2022-ல் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தது. அன்றிலிருந்து, லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும், EPF தொகையை மாற்றவும், தகுதி மற்றும் ஆவணங்கள் தொடர்பான EPFO உடனான சர்ச்சைகளைத் தீர்க்கவும் முயற்சி செய்து வருகின்றனர். ஓய்வூதிய விதிகள் மற்றும் பங்களிப்புத் தேவைகளின் விளக்கம் தொடர்பாக பல வழக்குகள் நீதிமன்றங்களிலும் EPFO அதிகாரிகளிடமும் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன.
சமீபத்திய உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு, குறிப்பாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட உச்சவரம்பை விட அதிக சம்பளத்தில் தங்கள் நிறுவனங்கள் மூலம் தவறாமல் EPF பங்களிப்புகளைச் செலுத்திய ஊழியர்களுக்கு உதவக்கூடும். ஓய்வூதியப் பலன்களைக் கணக்கிடும்போது உண்மையான சம்பளப் பங்களிப்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற வாதத்தை இந்தத் தீர்ப்பு வலுப்படுத்துகிறது என்று சட்ட வல்லுநர்கள் நம்புகின்றனர், குறிப்பாக 2014 திருத்தத்திற்கு முன்பு EPS உறுப்பினர்களாக இருந்த ஊழியர்களுக்கு இது பொருந்தும்.
இதற்கிடையில் குறைந்தபட்ச மாத இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வருகின்றது. தற்போது குறைந்தபட்ச EPS ஓய்வூதியத் தொகை ரூ.1,000 ஆக உள்ளது. இந்தத் தொகை சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 2014-ஆம் ஆண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, மருந்துகள், உணவுப் பொருட்கள், போக்குவரத்துச் செலவுகள், வீட்டு வாடகை, மருத்துவச் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட வாழ்க்கைச் செலவுகளில் கடுமையான உயர்வு காணப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஓய்வூதிய உயர்வு மட்டும் ஏற்படவில்லை. ஆகையால் உடனடியாக இபிஎஃப் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்குமாறு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் என பல தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள்.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான முக்கிய தகவல்கள்
|இபிஎஃப் அளவுருக்கள்
|விவரம்
|தற்போதுள்ள குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்
|ரூ.1,000
|கோரப்படும் மாத ஓய்வூதியம்
|ரூ.7,500
|தற்போது ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளுக்கான ஊதிய வரம்பு
|ரூ.15,000
|ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளுக்கு கோரப்படும் ஊதிய வரம்பு
|ரூ.25,000
நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் மற்றும் நிர்வாக விளக்கங்கள் மூலம் அதிக ஓய்வூதியப் பிரச்சினை தொடர்ந்து உருவாகி வருவதால், தகுதியுள்ள ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் EPFO அறிவிப்புகளையும் சட்டரீதியான முன்னேற்றங்களையும் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.