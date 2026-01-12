English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கிசான் கிரெடிட் கார்டு : ரூ.2 லட்சம் பிணையமில்லா கடன் ! விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு குட் நியூஸ்

Kisan Credit Card: கிசான் கிரெடிட் கார்டு தொடர்பாக மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸை வெளியிட்டுள்ளது.   

  • கிசான் கிரெடிட் கார்டு முக்கிய அப்டேட்
  • மத்திய அரசின் முக்கிய விளக்கம்
  • விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் குட்நியூஸ்

Kisan Credit Card: விவசாயிகளின் வாழ்வாழ்தாரத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் பல திட்டங்களில் ஒன்று கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள், தங்களின் நிதி நெருக்கடியை சமாளித்துக் கொள்ளும் வகையில் மிக மிக குறைந்த வட்டியில் அரசு, கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் கடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால், இத்திட்டம் குறித்து விவசாயிகள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு இல்லை. குறிப்பாக, கிசான் கிரெடிட் கார்டு மூலம் அரசு வங்கிகளில் மட்டுமே கடன் வசதி பெற முடியும் என நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். 

கிசான் கிரெடிட் கார்டு - மத்திய அரசு விளக்கம்

அதற்கு மத்திய அரசு இப்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது. கிசான் கிரெடிட் கார்டு (Kisan Credit Card) கடனை அனைத்து தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், மண்டல கிராமப்புற வங்கிகள் (RRB) மற்றும் பல தனியார் வங்கிகளிலும் விண்ணப்பித்துப் பெறலாம். தனியார் வங்கிகளில் கடன் பெற முடியாது என நினைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டாம். குறிப்பிட்ட சில தனியார் வங்கிகளும் கிசான் கிரெடிட் கார்டுகளை கொடுக்கின்றனர்.

சொந்த நிலம் வைத்திருந்தால் மட்டுமே கிசான் கிரெடிட் கார்டு?

மற்றொரு தவறான எண்ணம் பொதுமக்கள் மத்தியில் இருப்பது என்னவென்றால், சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்தக் கார்டைப் பெற முடியும் என நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற நிலத்தின் உரிமையாளராக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. குத்தகை விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். இப்போது மீன்பிடி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கும் கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற முடியும். 

கிசான் கிரெடிட் கார்டு யாரெல்லாம் பெறலாம்? தகுதிகள்

1. கால்நடை வளர்ப்பில் தொடர்புடையவராக இருத்தல் வேண்டும். 

2. சொந்த /வாடகை / குத்தகை கொட்டகை கொண்ட கோழி பண்ணையாளர்கள் மற்றும் பால் பண்ணையாளர்கள், தனிநபராக (அல்லது) கூட்டுக்கடன் வாங்கிபவராகவோ, கூட்டு பொறுப்பு குழுக்கள் அல்லது சுய உதவி குழுக்கள் (கறவைப்பசு/ செம்மறியாடு / வெள்ளாடு / கோழி/ முயல் வளர்ப்பில் உள்ள குத்தகைத்தார விவசாயிகள் உட்பட) ஆகியோர் பயன் பெற தகுதியுடையவர்கள்.

எவ்வளவு கடன் பெறலாம்?

நிதி அளவு

* 1.6 லட்சம் வரை கடன் பெற இணை பாதுகாப்பு தேவையில்லை.
* செயல்பாட்டு மூலதானம் கூறு (Working Capital Component) கடன் தொகையின் நிதி அளவு அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும்.
* ஈட்டப்படும் வருமானத்தின் அடிப்படையில் பெற்ற கடன் பணம் திரும்ப செலுத்த வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

1. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட AHDF KCC விண்ணப்ப படிவம்
2. ஆதார் அட்டை/ வாக்காளர் ஐடி/ ஒட்டுநர் உரிமம் / பான்கார்டு / பாஸ்போர்ட் போன்ற புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாளம் மற்றும் வசிப்பிடத்திற்கான ஆதாரம்.
3. நில ஆவணங்கள் (தேவைப்படின்)
4. இரண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்
5. வங்கி கணக்கு முதல் பக்கம்
6. வங்கி கோரும் பிற ஆவணங்கள்

விண்ணப்பிக்கும் முறை

விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பங்களை அருகில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட கால்நடை மருந்தக கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகி பெற்று, முழுமையாக பூர்த்தி செய்து உரிய சுய சான்றிளிக்கப்பட்ட இணைப்பு ஆவணங்களுடன் மீள சம்பந்தப்ப்டட கால்நடை மருந்தகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

கிசான் கிரெடிட் கார்டு நன்மைகள்

* பொதுவாக இக்கடன்களுக்கு ஆண்டுக்கு 7% வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.

* கடனைச் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக 3% வட்டி தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 4% ஆகக் குறைகிறது.

* 2025-26 மத்திய பட்ஜெட்டில், KCC குறுகிய கால கடன் வரம்பு 3 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சமாக உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* பயிர் சாகுபடி செலவுகள் மட்டுமின்றி, அறுவடைக்குப் பிந்தைய செலவுகள், வீட்டு உபயோகத் தேவைகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு போன்ற உபதொழில்களுக்கும் இக்கடன் தொகையைப் பயன்படுத்தலாம்.

* பொதுவாக ரூ.1.60 லட்சம் முதல் ரூ.2.00 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு எந்தவிதமான சொத்துப் பிணையும் தேவையில்லை.

மேலும் படிக்க | PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய 7 தகவல்கள்

மேலும் படிக்க  | Kisan Credit Card: விவசாயிகள் 5 நாட்களில் 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெறலாம்? எப்படி தெரியுமா?

