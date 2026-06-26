/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த RBI: மாத ஓய்வூதியம்... வங்கிகளுக்கு செக்

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிமுறைகளைத் திருத்தியுள்ளது. இனிவரும் காலங்களில், முன்கூட்டிய அறிவிப்பு ஏதுமின்றி மூத்த குடிமக்களின் ஓய்வூதியக் கணக்குகளிலிருந்து வங்கிகள் பணத்தை எடுக்கக்கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
மாத ஓய்வூதியம்தான் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு, பெரும்பாலான மக்களின் முக்கிய வருமான ஆதாரமாக உள்ளது. இதன் மூலமே அவர்கள் தங்கள் அன்றாடச் செலவுகள் மற்றும் மருத்துவத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்கிறார்கள். இத்தகைய சூழலில், ஓய்வூதியதாரர்களின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து திடீரென பணம் எடுக்கப்பட்டால், அவர்கள் சிக்கலுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஆனால், இந்த சிக்கலை தீர்க்கும் வகையில் அரசு தற்போது சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
அரசு ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியத் தகவல் வந்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களின் கணக்குகளிலிருந்து கூடுதல் ஓய்வூதியத் தொகையை வங்கிகள் இனி நேரடியாக எடுக்கக்கூடாது என்று ரிசர்வ் வங்கி (RBI) உத்தரவிட்டுள்ளது. வயது முதிர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் திடீர் பணப் பிடித்தம் போன்ற சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடக்கூடாது என்பதற்காகவே ரிசர்வ் வங்கி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
சில நேரங்களில், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் அல்லது பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் காரணமாக, ஓய்வூதியதாரரின் கணக்கில் கூடுதல் பணம் வரவு வைக்கப்படலாம். இத்தகைய சூழலில், முன்பு வங்கிகள் அக்கணக்கிலிருந்து நேரடியாகப் பணத்தை எடுத்து அந்தத் தொகையை ஈடுசெய்து வந்தன. ஆனால், அப்படி பணத்தை மீட்டெடுக்கும் பட்சத்தில் (recovery) அதை முன்பாகவே ஓய்வூதியதாரருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
ஓய்வூதியதாரரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது.
ஒரு ஓய்வூதியதாரரின் கணக்கில் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தால், சில குறிப்பிட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.