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ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த RBI: மாத ஓய்வூதியம்... வங்கிகளுக்கு செக்

Pensioners Latest News: இனிவரும் காலங்களில், முன்கூட்டிய அறிவிப்பு ஏதுமின்றி மூத்த குடிமக்களின் ஓய்வூதியக் கணக்குகளிலிருந்து வங்கிகள் பணத்தை எடுக்கக்கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 26, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:19 PM IST
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளித்த RBI: மாத ஓய்வூதியம்... வங்கிகளுக்கு செக்
Image Credit: Pensioners latest News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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