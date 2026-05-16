/7 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு அதிரடி மாற்றம்: இனி பிஎஃப் பணம் எடுக்க அலைய வேண்டாம்

EPFO Claim Settlement: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிகப்பெரிய செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது. ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, பணி ஓய்வு அல்லது பணி விலகலுக்குப் பிறகு இபிஎஃப் பணத்தைப் பெறுவதற்கு ஆகும் கால அளவை கணிசமாகக் குறைக்கக்கூடிய, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு முக்கிய சீர்திருத்தத்தை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இது இபிஎஃப் கோரிக்கை தீர்வு அமைப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும்.இதன் காரணமாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் விரைவில் வேகமான மற்றும் சுமுகமான முறையில் தங்களது பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க முடியும்.
இபிஎஃப் கிளெய்ம் செட்டில்மெண்ட் முறையில் வரவிருக்கும் மாற்றங்கள், தாமதங்களைக் குறைக்கும், ஆவணப் பணிகளைக் குறைக்கும், வருங்கால வைப்பு நிதியை திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் கணக்கு மாற்றங்கள் தொடர்பான பல முக்கிய செயல்முறைகளைத் தானியக்கமாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக, பல ஊழியர்கள் வேலை மாறிய பிறகோ அல்லது வேலையை விட்டு விலகிய பிறகோ தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதித் தொகையை எடுக்க முயற்சிக்கும்போது, அந்த செயல்முறை நிறைவடைவதற்கு நீண்ட காத்திருப்பு காலங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை இருந்தது. பல சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனம் சார்பில் சரிபார்ப்புச் சிக்கல்கள், முழுமையற்ற KYC விவரங்கள், ஆவணப் பொருத்தமின்மை அல்லது கைமுறை செயலாக்கத் தாமதங்கள் காரணமாக கோரிக்கை தீர்வுகள் (Claim Settlement) வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் கூட தாமதமாகின. தற்போது, கோரிக்கை தீர்வு செயல்முறையை கணிசமாக வேகமாகவும் திறமையாகவும் மாற்றுவதற்காக இந்த செயல்முறையைத் தானியக்கமாக்கும் பணியில் EPFO ஈடுபட்டுள்ளது.
தற்போது முன்கூட்டிய வருங்கால வைப்பு நிதி கோரிக்கைகளுக்குக் (Advance PF Claims) கிடைக்கும் வசதியைப் போலவே, இறுதி வருங்கால வைப்பு நிதி திரும்பப் பெறுதலுக்காகவும் (Final PF Withdrawals) ஒரு தானியங்கு தீர்வு முறையை அறிமுகப்படுத்த அந்த அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக EPFO அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
தற்போது, தானியங்கிப் பணப் பரிமாற்றம் என்பது குறிப்பிட்ட முன்பணத் திரும்பப் பெறும் வகைகளுக்கு மட்டுமே முதன்மையாகக் கிடைக்கிறது. இந்த முறை, உறுப்பினர்கள் அதிக அளவிலான மனிதத் தலையீடு இல்லாமல், இபிஎஃப் பணத்தை விரைவாகப் பெற உதவுகிறது. இந்தப் புதிய முன்மொழிவு, ஃபைனல் பிஎஃப் திரும்பப் பெறும் கோரிக்கைகளுக்கும் இதே போன்ற தானியக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
அதாவது, ஊழியர்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறிய பிறகோ அல்லது ஓய்வு பெற்ற பிறகோ, தங்களது PF பணத்தை மிக விரைவாக நேரடியாகத் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பெற முடியும். இது, மீண்டும் மீண்டும் இதற்காக ஃபாலோ அப் செய்தல், அலுவலகங்களுக்கு செல்லுதல் அல்லது இடைத்தரகர்கள் மற்றும் முகவர்களைச் சார்ந்திருக்கும் தேவையைக் குறைக்கும்.
இபிஎஃப் மாற்றங்கள் சுருக்கமாக....
|அம்சம்
|விவரம்
|இபிஎஃப் செட்டில்மெண்டில் இருந்த குறை
|நீண்ட காத்திருப்பு காலம்
|முன்மொழியப்பட்டுள்ள தீர்வு
|தானியங்கிப் பணப் பரிமாற்றம்
|எத்தனை பேர் பயனடைவார்கள்
|சுமார் 7 கோடி இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்
|எப்போது உதவும்
|வேலை மாற்றம், பணி ஓய்வு
ஊழியர்கள் வேலை மாறும்போதெல்லாம் PF கணக்குப் பரிமாற்றங்களைத் தானியக்கமாக்குவதிலும் அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது, ஊழியர்கள் வேலை மாறும்போது தனித்தனியான பரிமாற்றக் கோரிக்கைகள் அல்லது படிவங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட அமைப்பின் கீழ், வேலை மாற்றத்திற்குப் பிறகு பழைய PF கணக்கு, புதிய நிறுவனத்தின் கணக்குடன் தானாகவே இணைக்கப்படும். அடிக்கடி வேலை மாறும் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான செயல்முறையை இது கணிசமாக எளிதாக்கும்.
அவற்றில் பெரும்பாலும் இந்த நிறுவனங்கள் வருகின்றன:
தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் பலமுறை நிறுவனங்களுக்கு இடையில் மாறும் இளம் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு இந்த மாற்றம் குறிப்பாகப் பயனளிக்கும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
இந்தியாவில் தற்போது நாடு தழுவிய அளவில் 7 கோடிக்கும் அதிகமான EPFO உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவ்வளவு பெரிய சந்தாதாரர் தளத்துடன் இருக்கும் EPFO -இல் செய்யப்படும் சிறிய செயல்முறை மேம்பாடுகளும் ஊழியர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் பெரும் நன்மைகளை உருவாக்க முடியும்.
தானியக்கமயமாக்கலின் மூலம் பின்வரும் நன்மைகள் கிடைக்கும்:
இதுவரை, நிறுவனங்களின் சரிபார்ப்புத் தாமதங்கள், தவறான ஆதார் இணைப்பு, வங்கி கணக்குப் பொருத்தமின்மைகள், முழுமையடையாத கேஒய்சி புதுப்பிப்புகள், பெயர் அல்லது பிறந்த தேதி முரண்பாடுகள், கையேடு செயலாக்கத் தடைகள் போன்ற பல காரணங்களால் ஊழியர்கள் வேலை மாறிய பிறகு பிஎஃப் இருப்பை மாற்றும்போது சவால்களை எதிர்கொண்டனர். தானியக்கமயமாக்கல் மற்றும் டிஜிட்டல் சரிபார்ப்பு முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், EPFO இந்தச் சிக்கல்களைக் கணிசமாகக் குறைக்க இலக்கு கொண்டுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, EPFO டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல சீர்திருத்தங்களில் பின்வருவன அடங்கும்:
வரவிருக்கும் ஆட்டோ-செட்டில்மென்ட் மற்றும் ஆட்டோ-ட்ரான்ஸ்ஃபர் அமைப்புகள், EPFO-வின் டிஜிட்டல் மாற்றப் பயணத்தில் அடுத்த முக்கிய படியாகக் கருதப்படுகின்றன.
வேலை இழப்பு, ராஜினாமா அல்லது ஓய்வுக்குப் பிறகு பிஎஃப் நிதிகளை அவசரமாக அணுக வேண்டிய ஊழியர்களுக்கு முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள் குறிப்பாக முக்கியமானதாக மாறக்கூடும். அவசர சேமிப்பை விரைவாக அணுகவும், தேவையற்ற நிதிச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும், நிறுவன ஒப்புதல்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கவும், ஆவணச் சிக்கல்களைக் குறைக்கவும், ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பை எளிதாக பெறவும் இந்த மாற்றங்கள் உதவியாக இருக்கும்.
தானியங்கு முறையின் கட்டமைப்புக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதை EPFO உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், புதிய அமைப்புக்கான முழுமையான அமலாக்கத் தேதியை அந்த அமைப்பு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், இந்த அறிவிப்பே, விரைவான கோரிக்கை செயலாக்கம் மற்றும் சுமுகமான வருங்கால வைப்பு நிதி பரிமாற்ற வழிமுறைகளை நீண்ட காலமாக கோரி வந்த ஊழியர்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியப் பணியாளர்கள் அதிகளவில் பயணிக்கக்கூடியவர்களாகவும், டிஜிட்டல் முறையில் இணைக்கப்பட்டவர்களாகவும் மாறிவருவதால், தானியங்கு வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தீர்வு மற்றும் பரிமாற்ற அமைப்புகள், சமீப ஆண்டுகளில் EPFO அறிமுகப்படுத்திய மிக முக்கியமான பணியாளர் நலன் சார்ந்த சீர்திருத்தங்களில் ஒன்றாக உருவெடுக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.
தானியங்கி கோரிக்கை செயலாக்கத்தின் முழுப் பலன்களையும் பெற, உறுப்பினர்கள் பின்வரும் விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும்:
உறுப்பினர்கள், ஏதேனும் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாகவே, EPFO இணையதளம் வாயிலாக இந்த விவரங்களை ஆய்வு செய்து புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம்.