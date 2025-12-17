NPS சந்தாதாரர்களுக்கு ஜாக்பாட்: புதிய விதிகள்... 80% கார்பஸை எடுக்க அனுமதி, எளிதாகும் செயல்முறை

National Pension System: என்பிஎஸ் சந்தாதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. மாத ஓய்வூதியத்திற்காக தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் (NPS) முதலீடு செய்பவர்களுக்கு பெரும் நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையில் சில செய்திகள் வந்துள்ளன. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) டிசம்பர் 16 அன்று NPS விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அறிவித்தது. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தேசிய ஓய்வூதிய முறையில் மாற்றங்கள்
- NPS -இல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மாற்றங்கள் அரசு சாரா (தனியார் துறை) முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
- அரசு சாரா முதலீட்டாளர்களுக்கான ஐந்து ஆண்டு கட்டாய லாக்-இன் காலத்தை நீக்குவது மிக முக்கியமான மாற்றமாகும்.
- புதிய அறிவிப்பில் லாக்-இன் கால நீக்கம் பற்றி வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனினும், NPS இலிருந்து திரும்பப் பெறுவது தொடர்பாக லாக்-இன் பற்றி எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
- அரசு சாரா முதலீட்டாளர்கள் இனி மொத்த தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கு முன்பு லாக்-இன் காலம் முடிவடையும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை இது தெளிவுபடுத்துகிறது.
NPS இலிருந்து வெளியேறுவது எளிதாகிவிட்டது
முன்னர், NPS இலிருந்து வெளியேறும்போது முதலீட்டாளர்கள் பல கடுமையான விதிகளை எதிர்கொண்டனர். குறிப்பாக, ஓய்வூதிய நிதியின் பெரும்பகுதியை வருடாந்திரத்தில் (Annuity) கட்டாயமாக முதலீடு செய்ய வேண்டியிருந்தது. முந்தைய விதிகளின் கீழ், ஓய்வுபெறும் போது மொத்த வைப்புத் தொகையில் அதிகபட்சமாக 60 சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் திரும்பப் பெற முடியும். மேலும் குறைந்தபட்சம் 40 சதவிகித தொகை கொண்டு ஓய்வூதியத் திட்டம், அதாவது ஆனுவிட்டியை வாங்குவது கட்டாயமாக இருந்த்தது.
₹12 லட்சத்திற்கு மேல் கார்பஸ் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம்
புதிய விதிகளின் கீழ், ஒரு அரசு சாரா முதலீட்டாளரின் NPS கார்பஸ் ₹12 லட்சத்தைத் தாண்டினால், அவர்கள் இப்போது தொகையில் 80 சதவீதத்தை ஒரே நேரத்தில் திரும்பப் பெறலாம். வருடாந்திர திட்டத்திற்கு 20 சதவீதம் இருந்தால் போதும். இது முதலீட்டாளர்கள் ஓய்வு பெறும் நேரத்தில் கையில் அதிக பணத்தை வைத்திருப்பதை உறுதி செய்யும். இதனால் அவர்கள் தேவைக்கேற்ப பணத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்.
சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கும் நிவாரணங்கள்
- சிறு முதலீட்டாளர்களை மனதில் கொண்டு PFRDA விதிகளில் திருத்தங்களைச் செய்துள்ளது.
- ஒரு முதலீட்டாளரின் மொத்த NPS கார்பஸ் ₹8 லட்சம் வரை இருந்தால், அவர்கள் முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் திரும்பப் பெறலாம்.
- ₹8 லட்சத்திற்கு மேல் ஆனால் ₹12 லட்சத்திற்குள் கார்பஸ் உள்ளவர்கள் ஒரே நேரத்தில் ₹6 லட்சம் வரை திரும்பப் பெறலாம்.
- மீதமுள்ள தொகையை குறைந்தபட்சம் 6 ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுத்தொகை வாங்க பயன்படுத்த வேண்டும்.
85 வயது வரை முதலீட்டு விருப்பம்
புதிய திருத்தத்தின் கீழ், முதலீட்டாளர்கள் இப்போது 85 வயது வரை NPS இல் உறுப்பினராக இருக்க முடியும். இருப்பினும், அவர்கள் விரும்பினால், சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு முன்னதாகவும் வெளியேறலாம். 15 ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருந்த பின்னர் அல்லது 60 வயதில், பணி ஓய்வு அல்லது சூப்பரானுவேஷன், எது முந்தையதோ அதுவரை சாதாரண வெளியேற்றம் இப்போது சாத்தியமாகும்.
ஐந்தாண்டு லாக்-இன் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டது
அரசு சாரா முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் என்னவென்றால், கட்டாய ஐந்தாண்டு லாக்-இன் நீக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதோ காரணத்திற்காக NPS-ல் இருந்து பாதிலியிலேயே வெளியேற விரும்புவோருக்கு இது பயனளிக்கும். இருப்பினும், இந்த லாக்-இன் காலம் இன்னும் அரசு ஊழியர்களுக்கு அமலில் உள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன?
- அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் அப்படியே இருக்கும்.
- 60 வயதில், NPS கார்பஸ் ₹5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால், முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் திரும்பப் பெறலாம்.
- ₹5 லட்சத்திற்கு மேல் கார்பஸ் இருந்தால், கார்பஸில் 40% ஆண்டுத்தொகையை வாங்கப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- மீதமுள்ள தொகையை ஒட்டுமொத்தமாக திரும்பப் பெறலாம்.
சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் மொத்த தொகையையும் எடுக்க முடியும்
புதிய விதிகள் சில சூழ்நிலைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குகின்றன. ஒரு முதலீட்டாளர் இந்திய குடியுரிமையைத் துறந்தால், அவர்கள் முழு NPS கார்பஸையும் ஒரே நேரத்தில் திரும்பப் பெறலாம். முதலீட்டாளர் இறந்தால், திரட்டப்பட்ட கார்பஸ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசுக்கு வழங்கப்படும். முதலீட்டாளர் காணாமல் போய் இறந்துவிட்டதாகக் கருதப்பட்டால், முதலில் 20% இடைக்கால நிவாரணமாக வழங்கப்படும்.
குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே NPS-லிருந்து வெளியேறினால் என்ன நடக்கும்?
ஒரு முதலீட்டாளர் NPS-லிருந்து முன்கூட்டியே வெளியேறினால், பொதுவாக 80% கார்பஸை ஆண்டுத்தொகையில் முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், மொத்த திரட்டப்பட்ட கார்பஸ் ₹5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருந்தால், முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் எடுக்கலாம். மருத்துவச் சான்றிதழின் அடிப்படையில், கடுமையான வகையில் ஊனமுற்ற முதலீட்டாளர்களுக்கும் சிறப்பு விலக்குகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
NPS: புதிய PFRDA விதிகள் சுருக்கமாக.....
- ₹12 லட்சத்திற்கு மேல் கார்பஸ் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம்
- ஐந்தாண்டு லாக்-இன் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டது.
- 85 வயது வரை முதலீட்டு விருப்பம்.
- ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த புதிய PFRDA விதிகள் NPS-ஐ மிகவும் நெகிழ்வானதாகவும், முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதாகவும் ஆக்குகின்றன.
- ஓய்வூதியத்தைத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகின்றன.
