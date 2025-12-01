English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  இனி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு Pension Slip வழங்குவது கட்டாயம் -வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

இனி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு Pension Slip வழங்குவது கட்டாயம் -வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

Pensioners Pension Payment Slip: ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு. பென்ஷன் ஸ்லிப் கிடைக்கவில்லையா? இனி மாதந்தோறும் வங்கிகள் கட்டாயம் அனுப்ப வேண்டும் -CPAO உத்தரவு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 1, 2025, 09:13 PM IST
  • இனிமேல் ஒவ்வொரு மாதமும் 'பென்ஷன் ஸ்லிப்' கட்டாயம்! வங்கிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு!
  • இனி குழப்பமே இல்லை.. ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனுக்காக மத்திய அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு!
  • பென்ஷன் ஸ்லிப் கிடைக்கவில்லையா? இனி மாதந்தோறும் வங்கிகள் கட்டாயம் அனுப்ப வேண்டும் -CPAO உத்தரவு!

இனி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு Pension Slip வழங்குவது கட்டாயம் -வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

Pensioners Latest News: மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கு அலுவலகம் (CPAO), அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ஒவ்வொரு மத்திய சிவில் ஓய்வூதியதாரருக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரருக்கும் மாதந்தோறும் ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா சீட்டு (Pension Payment Slip) கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று நிதி அமைச்சகம் ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையில் (Office Memorandum) தெரிவித்துள்ளது.

நிதி அமைச்சகத்தின் புதிய உத்தரவு என்ன?

மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கு அலுவலகத்திற்கு (CPAO), ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து தங்களுக்குப் பட்டுவாடா சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்று தொடர்ந்து புகார்கள் வந்ததால், இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

2024 பிப்ரவரி 28 அன்று வெளியிடப்பட்ட முந்தைய அறிவுறுத்தல்கள் இருந்தபோதிலும், பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இன்னும் விரிவான ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்று CPAO தெரிவித்துள்ளது.

இந்தப் பிரச்சினையை சரிசெய்ய, நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய குறிப்பாணையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளின் அனைத்து மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியச் செயலாக்க மையங்களுக்கும் (CPPC) தெளிவான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்பட்ட பிறகு, கட்டாயம் ஓய்வூதியச் சீட்டை வழங்க வேண்டும்.

Pension Slip  சீட்டை அனுப்ப வேண்டிய வழிகள்

வங்கிகள் இந்தச் சீட்டுகளை மின்னஞ்சல் (Email) உட்பட கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து வழிகளிலும் அனுப்ப வேண்டும்.

ஒருவேளை ஓய்வூதியதாரரின் மின்னஞ்சல் முகவரி வங்கியில் இல்லாவிட்டால், அதனைச் சேகரித்து தங்கள் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்குமாறு வங்கிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டு உள்ளன. இதன் மூலம் சீட்டுகளை மாதந்தோறும் டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்ப முடியும்.

இந்த Pension Slip சீட்டின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்தச் சேவை அவசியமானது, விருப்பமானது அல்ல என்றும், ஏனெனில் பல மூத்த ஓய்வூதியதாரர்கள் நிதித் திட்டமிடல், வரிப் பதிவுகள் மற்றும் குறைகள் நிவர்த்திக்கு இந்தச் சீட்டை நம்பியிருக்கிறார்கள் என்றும் CPAO கூறியுள்ளது.

ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா சீட்டில் அடிப்படை ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், அகவிலை நிவாரணத்தின் (DR) பிரிவு, நிலுவைத் தொகை அல்லது திருத்தம், வரி பிடித்தம் (TDS) மற்றும் வங்கிக் கடன் விவரங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு (குறிப்பாக 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு), இந்தப் பட்டுவாடா சீட்டுதான் மாதந்தோறும் வரவு வைக்கப்பட்ட தொகை மற்றும் செய்யப்பட்ட பிடித்தங்களுக்கான ஒரே மாதாந்திர பதிவாக உள்ளது.

ஓய்வூதியதாரர்கள் செய்ய வேண்டியவை:

தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கியுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

டிசம்பர் 2025 முதல் வழக்கமான மாதாந்திர ஓய்வூதியச் சீட்டைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

