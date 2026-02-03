பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு பரிசு: சைலண்டாக கிடைத்த சூப்பர் செய்தி

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026 மத்திய பட்ஜெட்டில், மூத்த குடிமக்களுக்கான வரி இணக்கத்தை எளிதாக்குவதற்காக அரசாங்கம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் வந்த முக்கிய அறிவிப்பு
பத்திரங்கள், கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் பிற மின்னணுமயமாக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் மீதான வட்டிக்கு டிடிஎஸ் (TDS) பிடித்தம் செய்வதைத் தவிர்ப்பதற்காக, படிவம் 15H-ஐ இனி மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை என அரசு தெரிவித்துள்ளது. பிப்ரவரி 1 அன்று பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்தபோது, நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், இந்த நடவடிக்கை வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் பல பத்திரங்களை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் நோக்கம் கொண்டது என்று தெரிவித்தார்.
Form 15H: படிவம் 15H -இன் முக்கியத்துவம் என்ன?
படிவம் 15H என்பது ஒரு சுய-அறிவிப்புப் படிவம் ஆகும். 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இந்தியக் குடியுரிமை பெற்ற மூத்த குடிமக்கள் இதை நிரப்பலாம். அவர்களின் மொத்த வரிக்குரிய வருமானம் அடிப்படை விலக்கு வரம்பிற்குக் குறைவாக இருந்தால், டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படக்கூடாது என்று கோர இந்த படிவத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
மூத்த குடிமக்கள் பொதுவாக பின்வரும் வருமானங்களைப் பற்றி அறிவிக்க படிவம் 15H-ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர்:
வங்கி நிலையான வைப்புகளிலிருந்து வரும் வட்டி
நிறுவனப் பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள்
மாற்ற முடியாத கடன் பத்திரங்கள் (NCDs)
முனிசிபல் பத்திரங்கள்
மின்னணு வடிவத்தில் உள்ள வட்டி தரும் பத்திரங்கள்
2026 பட்ஜெட்டில் என்ன மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது?
இதுவரை, முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு வங்கி, நிறுவனம் அல்லது பத்திரங்களை வெளியிடும் நிறுவனத்திற்கும் படிவம் 15H-ஐத் தனித்தனியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. இது ஒரு பெரிய சிரமமாக இருந்தது.
2026 பட்ஜெட் முன்மொழிவின் கீழ், மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் டெபாசிட்டரிக்கு (depository) ஒருமுறை மட்டும் படிவம் 15H-ஐச் சமர்ப்பிக்க முடியும். அந்த டெபாசிட்டரி, அதாவது NSDL அல்லது CDSL, இந்தத் தகவலை முதலீட்டாளர் வைத்திருக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் தானாகவே அனுப்பும். இந்த மாற்றம் முக்கியமாக மின்னணு வடிவத்தில் உள்ள பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களுக்குப் பொருந்தும், வங்கி நிலையான வைப்புகளுக்கு அல்ல.
மூத்த குடிமக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
வெவ்வேறு இடங்களில் படிவங்களை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இனி இருக்காது. பல நிறுவனங்களின் பத்திரங்களை வைத்திருக்கும் மூத்த முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாகும். இது தவறுதலாக டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும் அபாயத்தையும் குறைக்கும். ஒரு நிறுவனத்திடம் படிவங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டும், மற்றொரு நிறுவனத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்படாமலும் இருப்பதும் அவ்வப்போது நடப்பதே. இப்போது, ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு இந்த சிக்கலைக் குறைக்கும். பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த அனுபவம் மிகவும் எளிதாக இருக்கும். இது சில்லறைப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்குப் பயனளிக்கும். சில்லரை முதலீட்டாளர்களில் கணிசமான எண்ணிக்கையினர் மூத்த குடிமக்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எவற்றில் மாற்றம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை?
சில விஷயங்கள் அப்படியேதான் இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
- படிவம் 15H-க்கான தகுதியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
- வயதுத் தகுதி 60 வயதாகவே நீடிக்கும்.
- வருமான வரம்பும் அப்படியே நீடிக்கும்.
மூத்த குடிமக்களின் வரிக்குட்பட்ட வருமானம் விலக்கு வரம்பை மீறினால், முன்பைப் போலவே டிடிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
