ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: துறைகள் ஓய்வூதியத்தை குறைக்க முடியாது- DoPPW உத்தரவு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு பணிகளில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மோடி அரசு ஒரு பெரும் நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு கொடுத்த நிவாரணம் என்ன? ஓய்வூதிய வழங்கல் தொடர்பாக கிடைத்த தகவல் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தியை மத்திய அரசு அளித்துள்ளது. ஒருமுறை ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிறகு, அதில் தெளிவான எழுத்தர் பிழை அல்லது கணக்கீட்டுப் பிழை கண்டறியப்பட்டாலன்றி, அதை மாற்றவோ/குறைக்கவோ முடியாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) இந்த உத்தரவை அக்டோபர் 30, 2025 அன்று பிறப்பித்துள்ளது.
DoPPW குறிப்பாணை
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), இது தொடர்பாக ஒரு குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. சமீபத்திய ஏற்பாட்டின்படி,
- ஒருமுறை ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிறகு அதை குறைக்க முடியாது.
- எழுத்தர் பிழை இருந்தால் மட்டுமே ஓய்வூதியத்தில் மாற்றம் செய்யபடும். அதாவது, எழுத்துப் பிழைகள் மட்டுமே ஓய்வூதிய குறைப்புகளை நியாயப்படுத்த முடியும்.
- அதுவும், ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏதேனும் பிழை கண்டறியப்பட்டால், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறையின் (DoPPW) ஒப்புதல் இல்லாமல் அதைக் குறைக்க முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
"CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021-இன் விதி 66(1)-இன் கீழ் ஒரு ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் இறுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட பிறகு, எழுத்தர் பிழை கண்டறியப்பட்டாலன்றி, ஓய்வூதியதாரருக்கு பாதகமான வகையில் அதைத் திருத்த முடியாது," என்று DoPPW அலுவலக குறிப்பாணை தெரிவித்துள்ளது.
"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட தேதியிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அத்தகைய எழுத்துப் பிழை கண்டறியப்பட்டால், DoPPW-இன் முன் அனுமதி இல்லாமல் எந்தக் குறைப்பும் செய்யப்படக்கூடாது." என்றும் DoPPW மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள்
முன்னர், பல சந்தர்ப்பங்களில், ஓய்வு பெற்ற பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், துறைகள் "தவறான கணக்கீடு" என்ற காரணம் கூறப்பட்டு பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியம் குறைக்கப்பட்டடுள்ளன. சிலருக்கு ஓய்வூதிய மீட்பு அறிவிக்கைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திடீர் ஓய்வுதிய குறைப்புகளும் தொகை மீட்புகளும் ஓய்வூதியதாரர்களை இன்னலில் ஆழ்த்தின. இந்த இக்கட்டான நடைமுறை இனி முடிவுக்கு வரும்.
Excess Pension: தவறுதலாக அதிக ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?
- அதிக ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டால் அதன் பிறகு கடைபிடிக்க வேண்டிய செயல்முறை பற்றியும் குறிப்பாணையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒரு ஓய்வூதியதாரரருக்கு தவறுதலாக அதிக ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டால், அது அவருடைய சொந்தத் தவறாலோ அல்லது அவர் அளித்த தவறான தகவல்களாலோ நிகழவில்லை என்றால், அந்த அதிகப்படியான தொகையை வசூலிக்க வேண்டுமா அல்லது தள்ளுபடி செய்ய வேண்டுமா என்பதை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகம் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
- இதற்காக, அமைச்சகம் செலவினத் துறையுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்.
- தொகையை வசூலிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டால், அதிகப்படியான தொகையைத் திருப்பித் தருவதற்கு ஓய்வூதியதாரருக்கு இரண்டு மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும்.
- 2 மாதங்களுக்குள் ஓய்வூதியதாரர் அந்த தொகையை அளிக்கத் தவறினால், அந்தத் தொகை எதிர்கால ஓய்வூதியத் தொகையிலிருந்து தவணைகளாகப் பிடிக்கப்படலாம்.
- ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் தவறான தகவலை அளித்ததன் காரணமாக ஓய்வூதியம் அதிகமாக அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அதிகப்படியான தொகையை மீட்டெடுக்க துறைக்கு உரிமை உண்டு.
- இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் துறை இரண்டு வழிகளில் இந்த தொகையை மீட்டெடுக்கலாம்:
(i) ஓய்வூதியதாரர் இரண்டு மாதங்களுக்குள் தொகையைத் திருப்பித் தருமாறு கேட்கப்படுவார்.
(ii) அதிகமாக செலுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை ஓய்வூதியதாரர் திருப்பிச் செலுத்தப்படாவிட்டால், அதிகப்படியான தொகை எதிர்கால ஓய்வூதிய தொகையிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் அல்லது படிப்படியான கழிப்புகள் மூலம் வசூலிக்கப்படும்.
"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தை மறுபரிசீலனை செய்த பிறகு, ஒரு ஓய்வூதியதாரருக்கு அதிகப்படியாகப் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அந்த அதிகப்படியான பணம் ஓய்வூதியதாரர் வழங்கிய தவறான தகவலால் ஏற்படவில்லை என்றும் கண்டறியப்பட்டால், அந்தப் பணத்தை வசூலிக்க வேண்டுமா அல்லது தள்ளுபடி செய்ய வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகம் செலவினத் துறையுடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்." என்று அலுவலக குறிப்பானையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
