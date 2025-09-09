English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியம் அதிகரித்தது: மாநில அரசு அதிரடி

Bihar Assembly Election Latest News: பீகார் மாநில அரசு அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அவர்களது கௌரவ ஊதியம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 02:58 PM IST
  • அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.
  • ரூ.7000 லிருந்து ரூ.9000 ஆக உயர்ந்த ஹானரேரியம்.
  • பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீது சிறப்பு கவனம்.

அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியம் அதிகரித்தது: மாநில அரசு அதிரடி

Salary Hike for Anganwadi Workers: இந்தியாவில் செயலில் உள்ள பல சுகாதார மற்றும் பொது நலத்திட்டங்களின் முதுகெலும்பாக அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் கருதப்படுகிறார்கள். குழந்தைகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஆரம்பகால குழந்தை பராமரிப்பு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார சேவைகளை வழங்க அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் (AWWs) இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு சேவைகள் (ICDS) திட்டத்தில் சமூக அடிப்படையிலான, முன்னணி பணியாளர்களாக உள்ளனர்.

அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் ஊதியம் நாடு முழுதும் ஒரே போல் இருப்பதில்லை. இவர்களுக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து அடிப்படை கௌரவ ஊதியம் கிடைக்கிறது. மேலும், தனிப்பட்ட முறையில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களால் வழங்கப்படும் கூடுதல் சலுகைகளும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. 

Bihar Assembly Election: களைகட்டும் பீகார் தேர்தல்

பீகாரில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து வருகின்றது. மாநில அரசு அடுத்தடுத்து பல ஜாக்பாட் அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட வண்ணம் உள்ளது. இந்த அறிவிப்புகளின் மூலம் அங்கன்வாடி பணியாளர்களும் பயன்பெற்றுள்ளனர். பீகாரில் தேர்தலுக்கு முன்பு, நிதிஷ் குமார் அரசு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு

- பீகாரில், அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் கௌரவ ஊதியம் இரண்டாயிரம் ரூபாயும், அங்கன்வாடி உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியம் 1500 ரூபாயும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- இந்தத் தகவலை முதல்வர் நிதிஷ் குமார் திங்களன்று இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு மூலம் தெரிவித்தார். 

- பீகாரில் குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் என்று அவர் தனது சமூக ஊடகப் பதிவில் எழுதியுள்ளார்.

Honorarium Increased: ரூ.7000 லிருந்து ரூ.9000 ஆக உயர்ந்த ஹானரேரியம்

- அங்கன்வாடி பணியாளர்களின் பங்கை மதித்து, அவர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை அதிகரிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக முதல்வர் தெரிவித்தார்.

- இப்போது அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை ரூ.7000 லிருந்து ரூ.9000 ஆகவும், அங்கன்வாடி உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை ரூ.4000 லிருந்து ரூ.4000 ஆகவும் உயர்த்துமாறு துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீது சிறப்பு கவனம்

நவம்பர் 2005 இல் அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து, கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த அரசு விரிவாகப் பணியாற்றி வருகிறது என்றும், இதற்காக, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் ஆறு வகையான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார்.

அங்கன்வாடி மையங்கள் மூலம் பயனாளிகளுக்கு இந்த சேவைகளை வழங்குவதில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். அவர்களின் முக்கிய பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது அனைத்து அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களின் மன உறுதியையும் அதிகரிக்கும். மேலும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு சேவைகள் மேம்படும். முன்னதாக, செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி பாட்னாவின் கர்தானிபாக்கில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் கீழ், நூற்றுக்கணக்கான அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் போராட்ட இடத்தில் கூடியிருந்தனர். அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் அரசாங்கத்தின் சுரண்டல் நடத்தை மற்றும் தங்களை புறக்கணித்ததாக குற்றம் சாட்டினர். அவர்களுக்கு கூடுதல் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால் தற்போது, ​​நிதிஷ் அரசு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களின் கௌரவ ஊதியத்தை அதிகரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. தேர்தலை மனதில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றாலும், இந்த ஊதிய உயர்வால் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

About the Author
Anganwadi workersBiharBihar assembly electionNitish Kumar

