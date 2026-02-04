PF வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுமா? காரணம் என்ன? மார்ச் மாதம் CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

EPFO Interest Rate: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மாத சம்பளத்திலிருந்து இபிஎஃப் கழிக்கப்படும் அனைவரும் அதிக ஆர்வமாக கவனிக்கும் விஷயங்களில் இபிஎஃப் வட்டி விகிதமும் முக்கிமான ஒன்றாகும். ஆனால், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு தற்போது ஒரு ஏமாற்றமளிக்கும் செய்தி கிடைத்துள்ளது.
Central Board of Trustees: மார்ச் மாதம் மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் 239வது மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் PF வைப்புத்தொகைக்கான வட்டியைக் குறைப்பதற்கான முடிவு எடுக்கப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. PF வைப்புத்தொகைக்கான வட்டி எவ்வளவு குறையும்? இதற்கான காரணம் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
EPF Interest Rate: வட்டி விகிதம் எவ்வளவு குறைக்கப்படலாம்?
விகாஸ் பாரத் வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய ஊழியர்கள் EPFOவில் இணைகின்றனர். இதன் விளைவாக, EPFO வட்டி விகிதத்தைக் குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளதக ET அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது EPFO-க்கான குறைந்தபட்ச நிதி பஃபரைப் பராமரிக்க உதவும். எனவே, மார்ச் மாதத்தில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில் வட்டி விகிதத்தை 8 அல்லது 8.20 சதவீதமாக மாற்றுவதற்கான முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. EPF கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தற்போது இபிஎஃப் இருப்புக்கு 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்தைப் பெறுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், இந்த முடிவு இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
புதிய வட்டி விகிதம் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படுமா?
புதிய வட்டி விகிதத்தை அமல்படுத்துவதற்கு முன், நிதி அமைச்சகத்திடம் ஒப்புதல் பெறப்படும். பின்னர் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும்.
இருப்பினும், மேற்கு வங்கம், தமிழ்நாடு, அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு வரும் மாதங்களில் தேர்தல்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால், இது தொடர்பான அரசியல் அழுத்தம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த வேளையில் மத்திய அரசு இபிஎஃப் வட்டி விகிதத்தை குறைத்தால், ஊழியர்களின் கோவத்திற்கு ஆளாக நேரிடலாம். இதன் காரணமாக வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் முடிவு நிறுத்தி வைக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
EPFO Updates: UPI மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதி எப்போது கிடைக்கும்?
EPFO அதன் உறுப்பினர்களுக்கான புதுப்பிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. ஏப்ரல் மாதத்திலும் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சந்தாதாரர்கள் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் UPI மூலம் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி தொகையை எடுக்க வசதி செய்துதரப்படும் என கூறப்படுகின்றது. மேலும் அந்த தொகை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், உறுப்பினரின் பங்களிப்பின் ஒரு பகுதி குறைந்தபட்ச இருப்பாகப் பாதுகாக்கப்படும். மீதமுள்ள தொகையை நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றலாம்.
EPFO உறுப்பினர்கள் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்கு மூலம் தங்கள் UPI PIN ஐப் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய முடியும். பணம் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதும், அதை மின்னணு கட்டணம், ATM அல்லது டெபிட் கார்டு மூலம் பயன்படுத்தலாம்.
காத்திருக்கும் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள்
தற்போது இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் முக்கியமாக இபிஎஃப் வட்டி விகிதத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். இபிஎஃப் தனது கூடுதல் பொறுப்புகளை நிர்வகிக்க இபிஎஃப் தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை குறைக்கலாம் என ஒரு பிரிவினரும், இது தேர்தல் காலமாக இருப்பதால் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்படாது என ஒரு பிரிவினரும் கூறி வரும் நிலையில், இதற்கான முடிவு மார்ச் மாதம் நடக்கவுள்ள மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் தெரியும் என நம்பப்படுகின்றது.
