LPG சிலிண்டர் விலை அதிகரித்தது: அக்டோபர் முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி!! லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Rate: இந்தியாவில் இது பண்டிகை காலம். இன்னும் சில நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், மாதத்தின் முதல் நாளே எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs) எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையை அதிகரித்து அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளன. அக்டோபர் 1 முதல் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை ₹15 அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், 14 கிலோ வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை மாறாமல் உள்ளது. OMC கள் தொடர்ந்து சில மாதங்களாக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை குறைத்து வந்த நிலையில், இந்த மாதம் இது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
LPG Price Hike: முக்கிய நகரங்களில் விலை விவரம்
சென்னை முதல் டெல்லி வரை வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
சென்னை: சென்னையில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ₹1,754.00 ஆக அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பருடன் ஒப்பிடும்போது ₹16.00 அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
டெல்லி: டெல்லியில், வணிக சிலிண்டரின் விலை இப்போது ₹1,595.50 ஆக உள்ளது. இது செப்டம்பரில் ₹1,580 ஆக இருந்தது. விலை ₹15.50 அதிகரித்துள்ளது.
கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில், எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் புதிய விலை ₹1,700.00 ஆக இருக்கும். இது முன்பு ₹1,684.00 ஆக இருந்தது. இது ₹16.0 அதிகரிப்பைக் குறிக்கிறது.
மும்பை: மும்பையில், வணிக சிலிண்டரின் விலை இப்போது ₹1,547.00 ஆக உள்ளது. இங்கு விலை ₹15.00 ஆக அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பரில் விலை ₹1,531 ஆக இருந்தது.
LPG Commercial Cylinder: வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
இந்த விலை அதிகரிப்பை தொடர்ந்து, இன்று முதல், உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் கேட்டரிங் சேவை வழங்குநர்கள் போன்ற வணிகங்கள் எல்பிஜி ரீஃபில்லுக்கு மேலுள்ள தொகையை செலுத்த வேண்டும்.
முன்னதாக, செப்டம்பர் 1 முதல், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCகள்) வணிக LPG எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை ₹51.50 குறைத்திருந்தன. புதிய நிதியாண்டில் பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி, எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் வணிக LPG சிலிண்டர்களின் விலையைக் குறைத்தன. 19 கிலோ வணிக LPG சிலிண்டரின் விலை ₹41 குறைக்கப்பட்டது.
ஏப்ரல் மற்றும் ஜூலை 2025 க்கு இடையில், 19 கிலோ LPGயின் விலை டெல்லியில் மொத்தம் ₹138, கொல்கத்தாவில் ₹144, மும்பையில் ₹139 மற்றும் சென்னையில் ₹141.5 குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், ஏப்ரல் 8, 2025 அன்று ரூ.50 உயர்வுக்குப் பிறகு 14.2 கிலோ வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை மாறாமல் உள்ளது.
LPG Domestic Cylinder: வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
- வீட்டு உபயோக 14.2 கிலோ வீட்டு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
- இதன் விலையை குறைக்க வேண்டும் என மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறனர்.
- வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை குறைக்கப்பட்டால்தான் பொது மக்களுக்கு நேரடி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
முக்கிய பெருநகரங்களில் வீட்டு உபயோக 14.2 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை விவரங்கள் பின்வருமாறு:
சென்னை: ரூ.868.5
டெல்லி: ரூ.853
மும்பை: ரூ.852.5
கொல்கத்தா: ரூ.879
எல்பிஜி விலை திருத்தங்களை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகள்:
அரசு நடத்தும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களான இந்தியன் ஆயில், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் மற்றும் பாரத் பெட்ரோலியம் ஆகியவை வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக எல்பிஜி விலைகளை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்து விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு வருகின்றன. சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் நிலவரம், சர்வதேச அளவுகோல் விகிதங்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி விகிதங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்திலும் திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
