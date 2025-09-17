English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gratuity Rules: 10 ஆண்டுகள் வேலை செய்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது

Gratuity Latest News: சில சூழ்நிலைகளில், ஐந்து அல்லது பத்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகும், சிலருக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கிராஜுவிட்டி கிடைக்காமல் போகலாம். இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:50 PM IST
Gratuity Rules: 10 ஆண்டுகள் வேலை செய்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது

Gratuity Rules: அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பணிக்கொடை ஓய்வூதிய சேமிப்பின் ஒரு வடிவமாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஒரு ஊழியர் ஒரே நிறுவனத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றாலோ, அல்லது ராஜினாமா செய்தாலோ இது அளிக்கப்படுகின்றது. பொதுவாக, ஊழியர்கள் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணிபுரிந்தால், அவர்களுக்கு கிராஜுவிட்டிக்கு உரிமை கிடைக்கும்.

இருப்பினும், சில சூழ்நிலைகளில், ஐந்து அல்லது பத்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகும், சிலருக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கிராஜுவிட்டி கிடைக்காமல் போகலாம் என்பது பலருக்குத் தெரியாது. பல வருட கடின உழைப்புக்கு பிறகும், கிராஜுவிட்டி கிடைகாமல் போவதற்கு என்ன காரணம்? இதற்கு பொதுவாக நான்கு முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

10 க்கும் குறைவான ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனம்

பத்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களை கொண்டுள்ள அனைத்து நிறுவனங்கள், கடைகள், தொழிற்சாலைகள், சுரங்கங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கும் கிராஜுவிட்டி சட்டம் பொருந்தும். இருப்பினும், ஒரு நிறுவனம் பத்து அல்லது பத்துக்கும் குறைவான ஊழியர்களைக் கொண்டிருந்தால் மற்றும் கிராஜுவிட்டி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால், அதன் ஊழியர்கள் கிராஜுவிட்டி சட்டத்தின் கீழ் வரமாட்டார்கள். 

இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், ஊழியர்கள் பொதுவாக கிராஜுவிட்டியின் பலனைப் பெறுவதில்லை. இருப்பினும், நிறுவனம் தானாக முன்வந்து கிராஜுவிட்டி செலுத்தத் தேர்வுசெய்தால், அது அவ்வாறு செய்யலாம். இந்த வழக்கில், கிராஜுவிட்டி கணக்கீட்டு சூத்திரம் வேறுபட்டதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் பணிக்கொடை தொகை அரை மாத சம்பளத்திற்கு சமமாக இருக்கும். இருப்பினும், ஒரு மாதத்தில் பணிபுரிந்த நாட்களின் எண்ணிக்கை 26 நாட்களாக அல்லாமல், 30 நாட்களாகக் கருதப்படும்.

தவறான நடத்தை அல்லது ஒழுக்கமின்மை

ஒரு ஊழியர் நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துதல், வன்முறையில் ஈடுபடுபடுதல் அல்லது வேறு ஏதேனும் கடுமையான ஒழுக்கமின்மையில் ஈடுபட்டதாக நிரூபிக்கப்பட்டால், பணிக்கொடையை நிறுத்தி வைக்க நிறுவனத்திற்கு உரிமை உண்டு. இந்த முடிவு பணிக்கொடை சட்டம் 1972 இன் கீழ் செல்லுபடியாகும். ஆகையால், ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் அல்லது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருந்தாலும், மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக நிறுவனம் அவருக்கு பணிக்கொடையை வழங்க மறுத்தால், அவரால் அதைப் பெற முடியாது.

மோசடி அல்லது கையாடல் வழக்கு

ஒரு ஊழியர் மோசடி, கையாடல் அல்லது வேறு ஏதேனும் குற்றச் செயலைச் செய்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டால், பணிக்கொடைக்கான உரிமை அவரிடமிருந்து பறிக்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், பணிக்கொடை பறிமுதல் செய்யப்படுவது மட்டுமல்லாமல், நிறுவனம் உங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் முடியும்.

நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்பை ஏற்படுத்துதல்

ஊழியரின் செயல்கள் அல்லது அலட்சியப் போக்கு நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தினால், நிறுவனம் பணிக்கொடை தொகையை முழுமையாக நிறுத்தி வைக்கலாம். ஊழியர்கள் தங்கள் வேலை மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துகள் ஆகியவற்றின் பேரில் அக்கறை கொண்டு செயல்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஏற்பாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனம் ஆதாரங்களை முன்வைக்க வேண்டும்

இருப்பினும், பணிக்கொடை மேற்கூறிய காரணங்களுக்காக நிறுத்தப்பட்டால், பணிக்கொடையை நிறுத்தி வைக்க, நிறுவனம் முதலில் அதற்கான ஆதாரங்களையும் காரணங்களையும் வழங்க வேண்டும். நிறுவனம் எந்த காரணத்தைக் கொடுத்தாலும், அது ஊழியருக்கு ஒரு காரணம் அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, இரு தரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்தப்படுகின்றது. ஊழியர் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்ட பின்னரே பணிக்கொடை நிறுத்தி வைக்கப்படும்.

பணிக்கொடைக்கான பொதுவான விதி என்ன?

விதிகளின்படி, ஒரு நிறுவனம் பணிக்கொடை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை வழங்கிய ஒரு ஊழியர் பணிக்கொடைக்கு தகுதியுடையவராகக் கருதப்படுவார். ஒரு ஊழியர் அந்த நிறுவனத்தில் 4 ஆண்டுகள் 8 மாதங்கள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவரது சேவை முழு 5 ஆண்டுகளுக்கும் கருதப்படும். மேலும் அவருக்கு 5 ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் பணிக்கொடை வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் 4 ஆண்டுகள் 8 மாதங்களுக்கும் குறைவாக பணியாற்றியிருந்தால், அவரது சேவை காலம் 4 ஆண்டுகளாகக் கணக்கிடப்படும். இதன் காரணமாக அவருக்கு பணிக்கொடை கிடைக்காது.

மேலும் படிக்க | கிராச்சுவிட்டி கணக்கிடுவது எப்படி? 5 வருடங்களுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் லட்சங்கள்

மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு: 6.76 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.60,000, ரூ.70,000, ரூ.80,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

GratuityGratuity rulesEmployeespensionPersonal Finance

