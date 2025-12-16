English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: 'வாய்ப்பில்ல ராஜா' நிதி அமைச்சகம் திட்டவட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: 'வாய்ப்பில்ல ராஜா' நிதி அமைச்சகம் திட்டவட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்

Old Pension Scheme: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த அதிர்ச்சி. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றி விளக்கிய மத்திய அரசு. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:09 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்.
  • UPS இல் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கின்றன?
  • தேசிய ஓய்வூதிய முறை பற்றி அரசு கூறியது என்ன?

Trending Photos

ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
camera icon10
IPL Mini Auction
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!
2026ல் குரு டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Jupiter transit
2026ல் குரு டபுள் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் அதிர்ஷ்டம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
2026ல் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
camera icon8
Jupiter transit
2026ல் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: 'வாய்ப்பில்ல ராஜா' நிதி அமைச்சகம் திட்டவட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்

Old Pension Scheme Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான எந்த திட்டமும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று மத்திய அரசு மக்களவையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வ கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம் இந்தத் தகவலை வழங்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குட்டத்தொடர்

தற்போது நடந்துவரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில், மக்களவையில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, "NPS அல்லது UPS இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS ஐ மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான எந்த திட்டமும் இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கத்தின் இந்த அறிக்கை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போதைக்கு OPS ஐ எதிர்பார்க்கக்கூடாது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

சில மாநில அரசுகள் OPS ஐ செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளன

இந்த நிலையில், சில மாநிலங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு OPS ஐ மீண்டும் வழங்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநில அரசுகள் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்திடம் (PFRDA) OPS மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.

National Pension Scheme: தேசிய ஓய்வூதிய முறை பற்றி அரசு கூறியது என்ன?

NPS -இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையைத் திருப்பித் தர எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய சட்டப் பிரச்சினையும் எழுந்துள்ளது. தற்போதைய சட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களின் கார்பஸ் (NPS கார்பஸ்) மற்றும் NPS-ல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட அரசாங்கத்தின் பங்களிப்புகளை மாநிலங்களுக்குத் திருப்பித் தர எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என நிதி அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. PFRDA சட்டம் 2013 மற்றும் NPS விதிகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையை மாநில அரசுகளுக்குத் திருப்பித் தருவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்று அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார்.

Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?

அரசாங்கம் UPS பற்றி மீண்டும் ஒரு முறை விரிவாக விளக்கியுள்ளது. இது ஒரு நிதி அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய முறை என்றும், இதில் ஊழியர் மற்றும் அரசாங்கம் இருவரிடமிருந்தும் வழக்கமான பங்களிப்புகள் முதலீடுகள் மூலம் வளரும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியது. UPS இன் கீழ், ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது பல உறுதியான சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள்.

UPS இல் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கின்றன?

- 25 வருட சேவைக்குப் பிறகு கடந்த 12 மாதங்களுக்கு சராசரி அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியம்.
- ஊழியர் இறந்தவுடன் மனைவிக்கு 60% குடும்ப ஓய்வூதியம்.
= குறைந்தது 10 வருட சேவைக்கு பிறகு ₹10,000 குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்.
- CPI-IW அடிப்படையில் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) சலுகை.
- பணிக்கொடைக்கு கூடுதலாக ஒரு மொத்த தொகையும் கிடைக்கிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்

இருப்பினும், ஓய்வு பெறும்போது ஊழியர்களின் சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் பங்களிப்புகளை நேரடியாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கான ஏற்பாடு UPS -இல் இல்லை என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பில்லை என மத்திய அரசு ஏற்கனவே கூறியிருந்தாலும், பல்வேறு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் இதை மீண்டும் கொண்டு வர தொடர்ந்து அரசை வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆனால், இப்போது அதற்கு வாய்ப்பில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்தது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

மக்களவையில் அரசின் இந்த பதில் OPS மற்றும் NPS மற்றும் UPS விவாதம் குறித்த மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை தெள்ளத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. ஆகையால், மத்திய ஊழியர்களுக்கு OPS -ஐ திரும்பப் பெறுவது தற்போது ஒரு தொலைதூரக் கனவாகவே தெரிகிறது.

தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் தி.மு.க., பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால், இதுவரை தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) தான் செயல்பட்டு வருகிறது. ஊழியர் சங்கங்களின் தொடர் போராட்டங்களையடுத்து தமிழக அரசு பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களை ஆராய்ந்து அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் ஒரு உயர்மட்டக் குழுவை அமைத்தது.

இக்குழு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அரசு குழுவுக்கு காலக்கெடுவை வழங்கியது. எனினும், குழு இதுவரையில் இடைக்கால அறிக்கையைத்தான் சமர்ப்பித்துள்ளது. முழுமையான இறுதி அறிக்கை இன்னும் வரவில்லை. இதற்கிடையில் அரசின் மீதான் அழுத்தம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது.
 
மேலும் படிக்க | 2026 தேர்தல்: திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிக்கான நேரம் வந்தாச்சு? மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்!

மேலும் படிக்க | OPS திரும்புமா? 8-வது ஊதியக் குழுவில் மாற்றம் கோரி PM மோடிக்கு ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Old Pension SchemeopsUPSNPSParliament

Trending News