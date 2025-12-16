பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: 'வாய்ப்பில்ல ராஜா' நிதி அமைச்சகம் திட்டவட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்

Old Pension Scheme Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான எந்த திட்டமும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று மத்திய அரசு மக்களவையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வ கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம் இந்தத் தகவலை வழங்கியது.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குட்டத்தொடர்
தற்போது நடந்துவரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில், மக்களவையில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பற்றி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, "NPS அல்லது UPS இன் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS ஐ மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான எந்த திட்டமும் இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கத்தின் இந்த அறிக்கை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போதைக்கு OPS ஐ எதிர்பார்க்கக்கூடாது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.
Old pension scheme!
OPS will NOT be restored for Central Government employees covered under NPS / UPS, the Finance Ministry clearly stated in Lok Sabha. Some States have restarted OPS, but refund of NPS corpus to States is not permitted under current law. #OPS #NPS #UPS pic.twitter.com/cLGNCiwO8S
— 8th pay commission (@8thpaycommision) December 15, 2025
சில மாநில அரசுகள் OPS ஐ செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளன
இந்த நிலையில், சில மாநிலங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு OPS ஐ மீண்டும் வழங்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்கண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநில அரசுகள் ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்திடம் (PFRDA) OPS மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.
National Pension Scheme: தேசிய ஓய்வூதிய முறை பற்றி அரசு கூறியது என்ன?
NPS -இல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையைத் திருப்பித் தர எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய சட்டப் பிரச்சினையும் எழுந்துள்ளது. தற்போதைய சட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்களின் கார்பஸ் (NPS கார்பஸ்) மற்றும் NPS-ல் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட அரசாங்கத்தின் பங்களிப்புகளை மாநிலங்களுக்குத் திருப்பித் தர எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என நிதி அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. PFRDA சட்டம் 2013 மற்றும் NPS விதிகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகையை மாநில அரசுகளுக்குத் திருப்பித் தருவதற்கான எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்று அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார்.
Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
அரசாங்கம் UPS பற்றி மீண்டும் ஒரு முறை விரிவாக விளக்கியுள்ளது. இது ஒரு நிதி அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய முறை என்றும், இதில் ஊழியர் மற்றும் அரசாங்கம் இருவரிடமிருந்தும் வழக்கமான பங்களிப்புகள் முதலீடுகள் மூலம் வளரும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியது. UPS இன் கீழ், ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது பல உறுதியான சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள்.
UPS இல் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கின்றன?
- 25 வருட சேவைக்குப் பிறகு கடந்த 12 மாதங்களுக்கு சராசரி அடிப்படை சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியம்.
- ஊழியர் இறந்தவுடன் மனைவிக்கு 60% குடும்ப ஓய்வூதியம்.
= குறைந்தது 10 வருட சேவைக்கு பிறகு ₹10,000 குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம்.
- CPI-IW அடிப்படையில் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) சலுகை.
- பணிக்கொடைக்கு கூடுதலாக ஒரு மொத்த தொகையும் கிடைக்கிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றம்
இருப்பினும், ஓய்வு பெறும்போது ஊழியர்களின் சம்பளத்திலிருந்து கழிக்கப்படும் பங்களிப்புகளை நேரடியாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கான ஏற்பாடு UPS -இல் இல்லை என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பில்லை என மத்திய அரசு ஏற்கனவே கூறியிருந்தாலும், பல்வேறு ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் இதை மீண்டும் கொண்டு வர தொடர்ந்து அரசை வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆனால், இப்போது அதற்கு வாய்ப்பில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்தது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
மக்களவையில் அரசின் இந்த பதில் OPS மற்றும் NPS மற்றும் UPS விவாதம் குறித்த மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டை தெள்ளத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. ஆகையால், மத்திய ஊழியர்களுக்கு OPS -ஐ திரும்பப் பெறுவது தற்போது ஒரு தொலைதூரக் கனவாகவே தெரிகிறது.
தமிழ்நாட்டில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் தி.மு.க., பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதாக அறிவித்திருந்தது. ஆனால், இதுவரை தமிழ்நாட்டில் பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) தான் செயல்பட்டு வருகிறது. ஊழியர் சங்கங்களின் தொடர் போராட்டங்களையடுத்து தமிழக அரசு பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களை ஆராய்ந்து அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் ஒரு உயர்மட்டக் குழுவை அமைத்தது.
இக்குழு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அரசு குழுவுக்கு காலக்கெடுவை வழங்கியது. எனினும், குழு இதுவரையில் இடைக்கால அறிக்கையைத்தான் சமர்ப்பித்துள்ளது. முழுமையான இறுதி அறிக்கை இன்னும் வரவில்லை. இதற்கிடையில் அரசின் மீதான் அழுத்தம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது.
