ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: மோடி அரசின் எச்சரிக்கை!!

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! இந்திய ரயில்வேயின் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கவலை அளிக்கும் வகையில், மோடி அரசு சமீபத்தில் ஒரு பெரிய மோசடி பற்றிய எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Indian Railway Pensioners: இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தி
இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய அரசு சமீபத்தில் ஒரு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது. ஓய்வூதிய கட்டண உத்தரவுகள் (PPOs) அல்லது சேவை பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதாகக் கூறி செய்திகளை அனுப்பும் மோசடி செய்பவர்கள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்குமாறு ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி தொடர்பாக மத்திய அரசு இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள எச்சரிக்கை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஏன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?
சைபர் மோசடி செய்யும் சிலர், ரயில்வே அதிகாரிகளின் பெயரில் போலி தொலைபேசி அழைப்புகளைச் செய்து SMS/WhatsApp செய்திகளை அனுப்புகிறார்கள் என்றும், “PPO புதுப்பிப்புகள், KYC சரிபார்ப்பு, கூடுதல் ஓய்வூதிய சலுகைகள் போன்றவற்றின் சாக்கில் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி விவரங்களைத் தேடுகிறார்கள்” என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் தனது எச்சரிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய ரயில்வே கொடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?
ரயில்வே PPO அல்லது சேவை பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதற்கான இணைப்புகள் அல்லது செய்திகளை அனுப்புவதில்லை என்றும், எனவே, இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதுபோன்ற எந்தவொரு மோசடி இணைப்புகளையும் நம்ப வெண்டாம் என்றும், இவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் IANS செய்தி நிறுவனத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
“எந்தவொரு ரயில்வே அதிகாரிக்கும் வங்கி விவரங்கள், OTPகள், கடவுச்சொற்கள் அல்லது எந்தவொரு ரகசியத் தகவலையும் தொலைபேசி அழைப்புகள், SMS, WhatsApp அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பெற அதிகாரம் இல்லை. ஓய்வூதியதாரர்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், இது தொடர்பாக தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்,” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மோசடி OTP கிடைத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு அழைப்பு அல்லது செய்தியும் உடனடியாக காவல்துறை, சைபர் செல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் எப்படி மோசடிக்கு ஆளாகிறார்கள்?
சில உண்மை சம்பவங்கள் இதை விளக்குகின்றன. இது குறித்து சமூக ஊடக தளமான Reddit -இல் ஒரு பயனர் பதிவிட்டுள்ளார். "என் தந்தை சமீபத்தில் மத்திய ரயில்வேயில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அவர் தனது முதல் ஓய்வூதியத்திற்காக காத்திருக்கிறார். இன்று அவருக்கு +91 6291465267 என்ற எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்தது. அந்த நபர் தான் ஒரு ரயில்வே அதிகாரி என்றும் என் தந்தையின் ஓய்வூதியக் கணக்கைப் பற்றி அழைப்பதாகவும் கூறினார்.
இது ஒரு மோசடி என்பது பிறகு தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், அவர் பேசிய விதம் உண்மையான அதிகாரியைப் போலவே நம்பும் விதத்தில் இருந்தது. போன் செய்தவர் கொல்கத்தாவிலிருந்து செயல்படுவது போல் தோன்றியது, ஆனால் எப்படியோ மும்பை பிரிவில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் விவரங்கள், பணியாளர் ஐடிகள் உட்பட அனைத்தும் அவரிடம் உள்ளது. தரவு கசிவதை புரிந்துகொள முடிகின்றது. இது இப்படிப்பட்ட மோசடி அழைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் மோசடி வழக்குகள்
அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, 3.99 லட்சம் சந்தேகத்திற்கிடமான புக்கிங்குகள் தொடர்பாக தேசிய சைபர் கிரைம் போர்ட்டலில் 376 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் 12,819 சந்தேகத்திற்கிடமான மின்னஞ்சல் டொமைன்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, தட்கல் முன்பதிவுகளில் தவறான பயன்பாட்டைத் தடுக்கவும் நியாயத்தை மேம்படுத்தவும், ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான ஒரு முறை கடவுச்சொல் (OTP) சரிபார்ப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது இந்திய அரசு மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வூதிய மோசடி கால்கள் குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிக கவனத்துடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
