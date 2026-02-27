English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: மோடி அரசின் எச்சரிக்கை!!

ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: மோடி அரசின் எச்சரிக்கை!!

Indian Railway Pensioners: இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மோடி அரசு சமீபத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:45 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய ரயில்வே கொடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?
  • இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் எப்படி மோசடிக்கு ஆளாகிறார்கள்?
  • மோசடி OTP கிடைத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Trending Photos

தமிழகத்தில் நாளை (பிப்., 27) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!
camera icon5
Shutdown
தமிழகத்தில் நாளை (பிப்., 27) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!
அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!
camera icon6
T20 cricket
அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!
தமிழ் புதல்வன் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்! தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon11
Tamil Pudhalvan Scheme
தமிழ் புதல்வன் திட்டம் முக்கிய அப்டேட்! தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
camera icon9
Gajkesari Rajyog 2026
இன்று கஜகேசரி யோகம்: 54 மணி நேரம்.. இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், இன்று முதல் பணம் கொட்டும்
ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: மோடி அரசின் எச்சரிக்கை!!

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! இந்திய ரயில்வேயின் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கவலை அளிக்கும் வகையில், மோடி அரசு சமீபத்தில் ஒரு பெரிய மோசடி பற்றிய எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Indian Railway Pensioners: இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தி

இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய அரசு சமீபத்தில் ஒரு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது. ஓய்வூதிய கட்டண உத்தரவுகள் (PPOs) அல்லது சேவை பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதாகக் கூறி செய்திகளை அனுப்பும் மோசடி செய்பவர்கள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்குமாறு ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி தொடர்பாக மத்திய அரசு இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள எச்சரிக்கை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஏன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

சைபர் மோசடி செய்யும் சிலர், ரயில்வே அதிகாரிகளின் பெயரில் போலி தொலைபேசி அழைப்புகளைச் செய்து SMS/WhatsApp செய்திகளை அனுப்புகிறார்கள் என்றும், “PPO புதுப்பிப்புகள், KYC சரிபார்ப்பு, கூடுதல் ஓய்வூதிய சலுகைகள் போன்றவற்றின் சாக்கில் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி விவரங்களைத் தேடுகிறார்கள்” என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் தனது எச்சரிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்திய ரயில்வே கொடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?

ரயில்வே PPO அல்லது சேவை பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதற்கான இணைப்புகள் அல்லது செய்திகளை அனுப்புவதில்லை என்றும், எனவே, இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதுபோன்ற எந்தவொரு மோசடி இணைப்புகளையும் நம்ப வெண்டாம் என்றும், இவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் IANS செய்தி நிறுவனத்தின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

“எந்தவொரு ரயில்வே அதிகாரிக்கும் வங்கி விவரங்கள், OTPகள், கடவுச்சொற்கள் அல்லது எந்தவொரு ரகசியத் தகவலையும் தொலைபேசி அழைப்புகள், SMS, WhatsApp அல்லது சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பெற அதிகாரம் இல்லை. ஓய்வூதியதாரர்கள் விழிப்புடன் இருக்கவும், இது தொடர்பாக தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்,” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மோசடி OTP கிடைத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு அழைப்பு அல்லது செய்தியும் உடனடியாக காவல்துறை, சைபர் செல் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்திய ரயில்வேயின் ஓய்வூதியதாரர்கள் எப்படி மோசடிக்கு ஆளாகிறார்கள்?

சில உண்மை சம்பவங்கள் இதை விளக்குகின்றன. இது குறித்து சமூக ஊடக தளமான Reddit -இல் ஒரு பயனர் பதிவிட்டுள்ளார். "என் தந்தை சமீபத்தில் மத்திய ரயில்வேயில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். அவர் தனது முதல் ஓய்வூதியத்திற்காக காத்திருக்கிறார். இன்று அவருக்கு +91 6291465267 என்ற எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்தது. அந்த நபர் தான் ஒரு ரயில்வே அதிகாரி என்றும் என் தந்தையின் ஓய்வூதியக் கணக்கைப் பற்றி அழைப்பதாகவும் கூறினார்.

இது ஒரு மோசடி என்பது பிறகு தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், அவர் பேசிய விதம் உண்மையான அதிகாரியைப் போலவே நம்பும் விதத்தில் இருந்தது. போன் செய்தவர் கொல்கத்தாவிலிருந்து செயல்படுவது போல் தோன்றியது, ஆனால் எப்படியோ மும்பை பிரிவில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் விவரங்கள், பணியாளர் ஐடிகள் உட்பட அனைத்தும் அவரிடம் உள்ளது. தரவு கசிவதை புரிந்துகொள முடிகின்றது. இது இப்படிப்பட்ட மோசடி அழைப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் மோசடி வழக்குகள்

அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, 3.99 லட்சம் சந்தேகத்திற்கிடமான புக்கிங்குகள் தொடர்பாக தேசிய சைபர் கிரைம் போர்ட்டலில் 376 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் 12,819 சந்தேகத்திற்கிடமான மின்னஞ்சல் டொமைன்கள் 2025 ஆம் ஆண்டில் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, தட்கல் முன்பதிவுகளில் தவறான பயன்பாட்டைத் தடுக்கவும் நியாயத்தை மேம்படுத்தவும், ஆன்லைன் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவுகளுக்கு ஆதார் அடிப்படையிலான ஒரு முறை கடவுச்சொல் (OTP) சரிபார்ப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தற்போது இந்திய அரசு மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வூதிய மோசடி கால்கள் குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிக கவனத்துடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை உச்சவரம்பு? யாருக்கு அதிக நம்மை? சூப்பர் செய்தி!!

மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எப்போது, எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

pensionersIndian RailwaysRailwaysFraudpension

Trending News