அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட மத்திய அரசு

Gratuity Rules Latest News: ஊழியர்களுக்கு மாத சம்பளம் மிக முக்கியமானது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. அதே அளவிற்கு, பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடையும் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன. மத்திய அரசு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் (CPSEs) ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்குவது தொடர்பான ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பணிக்கொடைக்கான தகுதி, காலக்கெடு மற்றும் ரூ.20 லட்சம் பணிக்கொடை உச்சவரம்பின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை ஆகியவை குறித்த முக்கிய விவரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிதி அமைச்சகத்தின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை வெளியிட்ட குறிப்பாணை
நிதி அமைச்சகத்தின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (DPE) இந்த வழிகாட்டுதல்களை டிசம்பர் 9, 2025 தேதியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணை வழியாக வெளியிட்டது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள், 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடைச் சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட முந்தைய அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் விளக்கங்களை ஒருங்கிணைக்கின்றன.
Gratuity payment: பணிக்கொடை செலுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்
முன்பு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்குவது குறித்து பல வழிகாட்டுதல்களையும் விளக்கங்களையும் வெளியிட்டதாகவும், இப்போது குழப்பங்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், அனைத்து மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலும் சீரான அமலாக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கும் அவற்றை "பின்வரும் பத்திகளில்" ஒருங்கிணைத்துள்ளதாகவும் அந்த அலுவலக குறிப்பாணையில், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (DPE) கூறியுள்ளது.
இந்த ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டுதல்கள் அனைத்து மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும். இது நிர்வாக மற்றும் நிர்வாகம் அல்லாத ஊழியர்கள் (executives and non-executive) இருவரையும் உள்ளடக்கியது.
Gratuity Ceiling: சட்டத்தின் கீழ் பணிக்கொடை உச்சவரம்பில் மாற்றம்
- இந்த விளக்கம், 2018 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை (திருத்தச்) சட்டத்தின் மூலம் 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடைச் சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து வந்துள்ளது.
- திருத்தத்தின்படி, சட்டத்தின் பிரிவு 4(3) திருத்தப்பட்டு, ₹10 லட்சம் என்ற நிலையான பணிக்கொடை உச்சவரம்பிற்குப் பதிலாக, "மத்திய அரசால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படக்கூடிய தொகை" என மாற்றப்பட்டது.
- அதன்பிறகு, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், திருத்தப்பட்ட விதிகள் மார்ச் 29, 2018 முதல் நடைமுறைக்கு வந்ததாக அறிவித்தது.
- மேலும், "சட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஊழியருக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய பணிக்கொடைத் தொகை இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்" என்றும் அது குறிப்பிட்டது.
- ஜனவரி 1, 2017 மற்றும் மார்ச் 28, 2018 வரையிலான காலத்திற்கான பணிக்கொடை செலுத்துதல் என்பது தனிப்பட்ட மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நிதி நிலையைச் சார்ந்தது என்று பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை தெளிவுபடுத்தியது.
"03.08.2017 தேதியிட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறையின் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் பணிக்கொடை செலுத்துவது, சம்பந்தப்பட்ட மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நிதித் திறனுக்கு உட்பட்டது," என்று அந்த குறிப்பாணை கூறுகிறது. இது, ஜனவரி 1, 2017 முதல் ஊதியம் திருத்தப்பட்ட, IDA ஊதிய முறையின் கீழ் உள்ள நிர்வாகிகளுக்கும், தொழிற்சங்கத்தில் சேராத மேற்பார்வையாளர்களுக்கும் பொருந்தும்.
எளிமையாகச் சொன்னால், இந்தக் காலத்திற்கான கிராஜுவிட்டித் தொகையை, நிதிச் சுமையை ஏற்கும் திறனின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்க மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
மார்ச் 29, 2018-க்குப் பிறகு கட்டாயமாக ரூ.20 லட்சம் பணிக்கொடை
- மார்ச் 29, 2018 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு செலுத்தப்பட வேண்டிய பணிக்கொடைக்கு, வழிகாட்டுதல்கள் தெளிவாகவும் கட்டாயமாகவும் உள்ளன.
- “29.03.2018 அன்று மற்றும் அதற்குப் பிறகு, அனைத்து மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் (CPSEs) அவற்றின் நிதிநிலைமையைப் பொருட்படுத்தாமல், ₹20 லட்சம் பணிக்கொடை வழங்குவது கட்டாயமாகும்,” என்று அந்த அலுவலகக் குறிப்பு கூறுகிறது.
- இந்த விதிமுறை அனைத்து மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். ஏனெனில் இது 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடைச் சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட சட்டப்பூர்வ திருத்தத்திலிருந்து நேரடியாகப் பெறப்பட்டது.
7வது ஊதியக் குழுவின் பலன் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்குப் (CPSE) பொருந்தாது
மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களிடையே அடிக்கடி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கிய விஷயத்தையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (DPE) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 1, 2016 முதல் பணிக்கொடை உச்சவரம்பை ₹10 லட்சத்திலிருந்து ₹20 லட்சமாக உயர்த்திய அரசாங்கத்தின் முடிவு, “மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தாது”. இதன் பொருள், 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வரும் மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் (Central Government Employees) போலன்றி, மத்திய பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் ஜனவரி 1, 2016 முதல் இந்த உயர்த்தப்பட்ட உச்சவரம்பைக் கோர முடியாது.
அமைச்சகங்கள் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்யுமாறு அனைத்து நிர்வாக அமைச்சகங்களையும் துறைகளையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் துறை (DPE) கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
“அனைத்து நிர்வாக அமைச்சகங்கள்/துறைகளும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும், இந்த அலுவலகக் குறிப்பின் உள்ளடக்கங்களை தங்களின் நிர்வாக வரம்பிற்குட்பட்ட மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவருமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன,” என்று குறிப்பானையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
