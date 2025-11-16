ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம்: நவம்பர் 30க்குள் இந்த முக்கிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுங்கள்!

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய விதிகளில் மத்திய அரசு முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது, இது குறிப்பாக ஊழியர்களின் பெற்றோருக்குப் பொருந்தும். புதிய விதிகளின்படி, அதிகரித்த 75% குடும்ப ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற, பெற்றோர் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியம் முறையாக வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) இந்தத் தேவையை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (EOP) விதிகள், 2023இன் விதி 12ன் கீழ், ஒரு அரசு ஊழியர் இறந்து, அவருக்கு மனைவி அல்லது குழந்தைகள் இல்லையென்றால், பெற்றோருக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு. பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருந்தால், ஊழியரின் கடைசி சம்பளத்தில் 75% வரை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்தாலோ அல்லது ஒரே ஒரு பெற்றோர் மட்டுமே இருந்தாலோ, ஓய்வூதிய விகிதம் 60 சதவீதமாகக் குறையும். பெற்றோருக்கு வேறு வருமானம் இருந்தாலும், ஓய்வூதியம் பாதிக்கப்படாது.
இந்த அதிகரித்த விகிதத்தைத் தொடர்ந்து பெற, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் பெற்றோர் இருவரும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயம் ஆகும். ஒருவர் இறந்துவிட்டால், அடுத்த ஆண்டு ஒரு சான்றிதழ் மட்டுமே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ஓய்வூதியம் தானாகவே 60% ஆக நிர்ணயிக்கப்படும்.
அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி நவம்பர் 30 ஆகும். தவறினால், டிசம்பர் மாதம் முதல் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும். சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு ஓய்வூதியம் மீண்டும் வழங்கப்படும், ஆனால் தவறவிட்ட காலத்திற்கான தொகை திருப்பிச் செலுத்தப்படாது.
சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க, ஜீவன் பிரமான் ஆப்-ஐ டவுன்லோட் செய்து ஆதாருடன் இணைத்து முகத்தை ஸ்கேன் செய்யலாம். வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்திலும் கைரேகைகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம். மூத்த குடிமக்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே சேவை வசதியும் உள்ளது. தவறான பணப் பட்டுவாடாவைத் தடுக்கவும், சரியான நபர்களுக்கு உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தவும் இந்தச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு அவசியம் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
ஓய்வூதிய விதி மாற்றங்கள் குறித்து மேலும் சில விவரங்கள்:
முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நடைமுறை விவரங்கள்
நோக்கம்: இறந்த அரசு ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு, குறிப்பாக அவருக்கு மனைவி அல்லது குழந்தைகள் இல்லாதபோது, பெற்றோருக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதே இந்த 75% அதிகரித்த குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் முதன்மை நோக்கம் ஆகும்.
பெற்றோரின் வருமானம்: இந்த விதிமுறைகளின் கீழ், பெற்றோருக்கு வேறு வருமானம் இருந்தாலும், அது குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் தகுதியையோ அல்லது அதன் அளவையோ பாதிக்காது. பெற்றோருக்குக் கிடைக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் தனிப்பட்டது.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (Life Certificate / ஜீவன் பிரமாண்):
இருவரும்: பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருக்கும் வரை, இருவருமே ஒவ்வொரு நவம்பரிலும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஒருவர்: பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால், உயிருடன் இருக்கும் பெற்றோர் மட்டுமே அடுத்த ஆண்டு முதல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பித்தால் போதும். ஓய்வூதியம் உடனடியாக 60% ஆகக் குறைக்கப்படும்.
சமர்ப்பிப்பு முறை:
சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க, ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமாண் போர்ட்டல் (Jeevan Pramaan Portal) மூலம் டிஜிட்டல் முறையைப் பயன்படுத்தலாம். இதில் ஆதார் இணைப்பு மற்றும் முக அங்கீகாரத்தைப் (Face Authentication) பயன்படுத்தும் வசதி உள்ளது. அத்துடன், வங்கிகள், தபால் அலுவலகங்கள் மற்றும் பொதுச் சேவை மையங்கள் (CSC) மூலமாகவும் கைரேகைகளைப் பயன்படுத்தி சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
நவம்பர் 30ஆம் தேதிக்குள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், டிசம்பர் மாதம் முதல் ஓய்வூதியம் நிறுத்திவைக்கப்படும். சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, மீண்டும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டாலும், தவறவிட்ட காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகை (Arrears) வழங்கப்படாது.
