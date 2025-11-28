English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிறப்புச் சான்றிதழ் உருவாக்க, திருத்தங்கள் செய்ய புதிய காலக்கெடு இதுதான்... நோட் பண்ணுங்க மக்களே!

பிறப்புச் சான்றிதழ் உருவாக்க, திருத்தங்கள் செய்ய புதிய காலக்கெடு இதுதான்... நோட் பண்ணுங்க மக்களே!

Birth Certificate: பிறப்புச் சான்றிதழின் முக்கியத்துவம் என்ன? இதில் தவறுகள் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? முழு தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 28, 2025, 01:41 PM IST
  • பிறப்புச் சான்றிதழின் முக்கியத்துவம் என்ன?
  • பிறப்புச் சான்றிதழை பெறவும், புதுப்பிக்கவும் காலக்கெடு என்ன?
  • பிறப்புச் சான்றிதழை எங்கே, எப்படி பெறுவது?

பிறப்புச் சான்றிதழ் உருவாக்க, திருத்தங்கள் செய்ய புதிய காலக்கெடு இதுதான்... நோட் பண்ணுங்க மக்களே!

Birth Certificate Deadline: நம் தினசரி பணிகள், வங்கி பணிகள், ஆவண பதிவுகள், அரசாங்க வேலைகள், அரசாங்க திட்டங்கள் என பல வகையான பணிகளுக்கு நமக்கு சில அத்தியவசிய ஆவணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற பல ஆவணங்கள் உள்ளன. அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் உட்பட பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக இந்த ஆவணங்கள் நமக்கு முக்கியமாகின்றன. இப்படிப்பட்ட அத்தியாவசியமான ஆவணங்களில் பிறப்புச் சான்றிதழும் ஒன்றாகும். 

பிறப்புச் சான்றிதழின் முக்கியத்துவம் என்ன?

பிறப்புச் சான்றிதழ் பள்ளி சேர்க்கை உட்பட பல பணிகளுக்கு மிக முகியமானது. பிறப்புச் சான்றிதழ் இல்லாதவர்கள் அதை பெறவும், பிறப்புச் சான்றிதழில் தகவல்கள் தவறாக உள்ளவர்கள் அதில் மாற்றங்களை செய்யவும், அதாவது பிறப்புச் சான்றிதழை பெறுவதற்கும், அதை புதுப்பிப்பதற்கும் அரசாங்கம் காலக்கெடுவை வெளியிட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். 

பிறப்புச் சான்றிதழை பெறவும், புதுப்பிக்கவும் காலக்கெடு என்ன?

உங்களிடம் உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழ் இல்லை என்றால், நீங்கள் அதை புதிதாக உருவாக்கிக்கொள்ளலாம். உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயர், பிறந்த தேதி, பிறந்த நேரம் போன்றவற்றில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அதை மாற்றவும் செய்யலாம். இந்த இரண்டு பணிகளையும் விஷயங்களையும் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட புதிய காலக்கெடுவிற்குள் நீங்கள் செய்து முடிக்கலாம்.

இதுவே புதிய காலக்கெடு

- பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டுமானாலோ அல்லது அதில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டுமானாலோ, இந்திய அரசு அதற்கு ஒரு புதிய காலக்கெடுவை வெளியிட்டுள்ளது. 

- புதிய காலக்கெடு ஏப்ரல் 27, 2026 ஆகும்.

- அதாவது இந்த தேதி வரை நீங்கள் இந்த செயல்முறைகளை செய்து முடிக்கலாம். 

- இருப்பினும், இந்த தேதிக்குப் பிறகு உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அவற்றை நீங்கள் சரிசெய்ய முடியாது. 

- ஏப்ரல் 27, 2026 க்குப் பிறகு பிறப்புச் சான்றிதழ்களுக்கான புதிய விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

- இதற்கான முந்தைய காலக்கெடு டிசம்பர் 31, 2024 ஆக இருந்தது.

முன்பு, பிறப்புச் சான்றிதழ்களைப் பிறந்து 15 ஆண்டுகள் வரை பெறலாம். ஆனால் இப்போது 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் தங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழ்களைப் பெற முடியும்.

பிறப்புச் சான்றிதழை எங்கே, எப்படி பெறுவது?

- உங்களிடம் பிறப்புச் சான்றிதழ் இல்லையென்றால், முதலில் இந்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான dc.crsorgi.gov.in/crs -க்குச் செல்ல வேண்டும்.

- அங்கு இதற்கு பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

- நீங்கள் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால், உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழைப் பெற நகராட்சி அலுவலகம் அல்லது தொடர்புடைய அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். 

- கூடுதலாக, உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டுமானால், அதை ஆஃப்லைனிலும் செய்யலாம்.

பிறப்பு சான்றிதழ் என்பது அனைவருக்கும் மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். ஆகையால், அனைவரும் தன்னிடமும், தன் வீட்டில் உள்ள அனைவரிடமும் இந்த ஆவணம் இருப்பதையும், இதில் உள்ள விவரங்கள் சரியாக இருப்பதையும் உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும்.

