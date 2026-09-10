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Bond Tokenisation Summit 2026: இந்திய Web3 துறையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் IBW 2026

மும்பையில் நடைபெற்ற Bond Tokenisation Summit 2026 மாநாட்டில், India Blockchain Week (IBW) 2026 மும்பையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. E-Sutra, Hashed Emergent மற்றும் TAF கூட்டாண்மையுடன் இந்தியாவின் டோக்கனைசேஷன் மற்றும் Web3 எதிர்காலத்திற்கான மாஸ்டர் பிளான் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 10, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:35 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: இந்திய Web3 துறையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் IBW 2026
Image Credit: Ai Generator | Bond Tokenisation Summit 2026

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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