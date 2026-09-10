/Bond Tokenisation Summit 2026: இந்திய Web3 துறையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் IBW 2026

மும்பையில் நடைபெற்ற Bond Tokenisation Summit 2026 மாநாட்டில், இந்தியாவின் டிஜிட்டல் சொத்து (Digital Assets), பிளாக்செயின் மற்றும் டோக்கனைசேஷன் துறைகளின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. குறிப்பாக, நாட்டின் மிகப்பெரிய Web3 நிகழ்வான India Blockchain Week (IBW) 2026 இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக மும்பையில் நடைபெறவுள்ளது.
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அம்சம்
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விவரம்
|நிகழ்வு
|India Blockchain Week (IBW) 2026
|தேதி
|நவம்பர் 1 - 2, 2026
|இடம்
|Fairmont Mumbai, மும்பை
|பங்கேற்பாளர்கள்
|5,000+
|உலகளாவிய பேச்சாளர்கள்
|120+
|சைடு ஈவெண்ட்ஸ்
|120+
|ஸ்பான்சர்கள்
|40+
|முக்கிய கூட்டாண்மை
|E-Sutra & Hashed Emergent
|புதிய அம்சம்
|Institutional Forum
Hashed Emergent என்பது தென் கொரியாவின் முன்னணி Web3 வெஞ்சர் கேப்பிடல் நிறுவனமான Hashed-இன் இந்திய பிரிவாகும். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், இந்தியா மற்றும் பிற வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் உள்ள தொடக்கநிலை Web3 நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து வருகிறது. தற்போது அதன் முதலீட்டு தொகுப்பில் 35-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
முன்னர் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற IBW, இந்த ஆண்டு இந்தியாவின் நிதி தலைநகரான மும்பைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய காரணங்கள்
IBW 2026-ன் மிக முக்கியமான அறிவிப்புகளில் ஒன்று Institutional Forum ஆகும். இது அழைப்பிதழ் மூலம் மட்டுமே பங்கேற்கக்கூடிய மூடப்பட்ட (Invite-only) மாநாட்டு அமர்வாக இருக்கும்.
வங்கிகளின் CXOs
FinTech நிறுவன நிர்வாகிகள்
அரசு கொள்கை வடிவமைப்பாளர்கள்
ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள்
முதலீட்டு நிறுவன பிரதிநிதிகள்
Central Bank Digital Currency (CBDC)
Asset Tokenisation
Trade Finance
Institutional DLT
Capital Markets
மாநாட்டின் போது, E-Sutra நிறுவனம் தனது எதிர்கால திட்டங்களை அறிவித்து, Tokenized Asset Foundation (TAF)-இன் இந்திய கூட்டாளராக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
Bond Tokenisation Summit 2026 மற்றும் India Blockchain Week 2026 அறிவிப்புகள், இந்தியாவின் Web3 மற்றும் டிஜிட்டல் சொத்து துறையின் வளர்ச்சியில் முக்கியமான மைல்கல்லாக அமைகின்றன. E-Sutra, Hashed Emergent மற்றும் TAF ஆகியவற்றின் கூட்டாண்மை, இந்திய சொத்துகளை உலகளாவிய முதலீட்டு சந்தைகளுடன் இணைக்கும் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. சட்ட ரீதியான முன்னேற்றங்கள், நிறுவன பங்கேற்பு மற்றும் சர்வதேச முதலீட்டு ஆதரவு ஆகியவை இணைந்தால், இந்தியா உலகின் முன்னணி டோக்கனைசேஷன் மையங்களில் ஒன்றாக உருவெடுக்க வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.