Budget 2026: சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி... பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 5 குட் நியூஸ்

Budget 2026 Expecatations for Central Government Employees: 2026-27 மத்திய பட்ஜெட் இன்னும் சில நாட்களில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பட்ஜெட் ஏற்பாடுகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். 8வது சம்பளக் குழு மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான விவாதங்கள் தற்போது உச்சத்தில் இருப்பதால், இந்த 2026 பட்ஜெட் அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது.
பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய 5 முக்கிய அறிவிப்புகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான கோரிக்கை 8வது சம்பளக் குழுவுக்கான அமலாக்கம் ஆகும். பொதுவாக, 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்படுகிறது. 7வது சம்பளக் குழு 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டது. 10 ஆண்டு விதிப்படி 2026 -இல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், அதன் செயல்பாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்தால், அதன் முழுமையான அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படும் என்பது தெளிவாகிறது. 2026 பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் குறித்த சில முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடலாம் என நம்பப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ₹18,000 இலிருந்து ₹26,000 ஆக உயரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகரிப்பு
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் நீண்ட காலமாக இதை 3.68 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றன. 2026 பட்ஜெட்டில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்து அரசாங்கம் ஒரு நேர்மறையான முடிவை எடுத்தால், அது அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் தாக்கம்
ஜனவரி 2026க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு அறிவிப்பும் இந்த நேரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பணவீக்க விகிதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 2% முதல் 3% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் பட்ஜெட்டில் செய்யப்படும். இது 50 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும்.
அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது பற்றிய தகவலையும் பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு அளிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது குறித்த பரிசீலனை எதுவும் இல்லை என நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தாலும், அது மறுபரிசீலனை செய்யப்படும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
Old Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் வருமா?
ஓய்வூதியப் பிரச்சினை 2026 பட்ஜெட்டில் ஒரு பரபரப்பான விஷயமாக இருக்கலாம். ஏப்ரல் 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (UPS) சில மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இன்னும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கோரி வருகின்றன. இது குறித்தும் ஒரு இறுதியான முடுவை பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு அறிவிக்கக்கூடும்.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான கோரிக்கைகள்
8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வு, அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுவது பற்றிய பெரிய குழப்பம் நிலவி வருகிறது. பரிந்துரை விதிமுறைகளில் இவை இடம்பெறாததால் ஓய்வூதியதாரர்கள் குழப்பத்தில் இருந்தனர். ஆனால், ஊழியர்களுக்கு நிகரான அனைத்து நன்மைகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும் என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தது. எனினும், பட்ஜெட் உரையிலும் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதை பற்றி தெளிவுபடுத்துவார் என நம்பப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எவ்வளவு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பட்ஜெட் தாக்கம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை.. எச்சரித்த ICRA
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ