Budget 2026: NPS ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம்... ஊழியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்?

Union Budget 2026 Expectations in NPS: இன்னும் சில நாட்களில் நாட்டின் நிதி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்த நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். பிப்ரவரி 1 அன்று நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் என நம்பப்படுகின்றது. பட்ஜெட் குறித்து பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இந்த பதிவில் தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பில் ஏற்ப்டக்கூடிய மிகப்பெரிய மாற்றம் பற்றி காணலாம்.
ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) பாரம்பரிய வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு அப்பால் ஓய்வூதியப் பணப் பட்டுவாடா விருப்பங்களை விரிவுபடுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், இந்த புதிய திட்டங்களுக்கும் வரிச் சமநிலை அணுகுமுறையை (tax-neutral treatment) நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அது அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது.
PFRDA -வின் பரிந்துரை
முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நிதித் தேவைகள் மற்றும் இடர் விவரங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மாற்று வழிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் இந்த முன்மொழிவின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
National Pension System: தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் விதிகள்
தற்போதைய வருமான வரி விதிகளின்படி, ஓய்வுபெறும் போது தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) எடுக்கப்படும் தொகையில் 60% வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, பிரிவு 80CCD(5) இன் கீழ், வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (annuity) வாங்குவதற்காகக் கட்டாயமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மீதமுள்ள 40% தொகைக்கு, முதலீடு செய்யும் நேரத்தில் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
Income Tax Rules: தற்போதைய வருமான வரி விதிகள் கூறுவதென்ன?
ஒரு தனிநபர் 60 வயதில் NPS-லிருந்து வெளியேறும்போது, அரசுத் துறையில் திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியில் குறைந்தபட்சம் 40% மற்றும் அரசு சாரா துறையில் 20% தொகையை PFRDA-ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வாங்கப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த முழுத் தொகைக்கும் வாங்கும் நேரத்தில் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு அப்பால்...
இருப்பினும், சந்தாதாரர்களிடமிருந்து வரும் கருத்துக்கள், ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வருமானம் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நெகிழ்வுத்தன்மை காரணமாக, வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதில் வளர்ந்து வரும் தயக்கத்தைக் காட்டுகின்றன. இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, PFRDA, வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களுடன், சில முக்கிய ஓய்வூதியப் பணப் பட்டுவாடாத் திட்டங்களை முன்மொழிந்துள்ளது. இவற்றில் பின்வரும் இரண்டும் முக்கியமாக அடங்கும்.
- Systematic Withdrawal Plans: முறையான திரும்பப் பெறும் திட்டங்கள் (SWP) மற்றும்
- Unit Redemptions: யூனிட் மீட்பு
இதுவரை, வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தன. இருப்பினும், முறையான திரும்பப் பெறுதல்கள் மற்றும் NPS-க்குள் உள்ள பிற பணப் பட்டுவாடா கட்டமைப்புகள் நீண்ட காலத்திற்கு அதிக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதை ஆதாரங்கள் காட்டுகின்றன. ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கு அவர்களின் இடர் தாங்கும் திறன் மற்றும் ஆயுட்கால எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையில் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கும் வகையில், பல பணப் பட்டுவாடா விருப்பங்களை வழங்குவதை நோக்கி PFRDA செயல்பட்டு வருகிறது.
PFRDA: பட்ஜெட்டில் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள்
- அனைத்து ஓய்வூதியப் பணப் பட்டுவாடாத் திட்டங்களிலும் PFRDA வரிச் சமநிலையை கோருகிறது.
- பிரிவு 80CCD(5) இன் கீழ் வருடாந்திர ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கு தற்போது வழங்கப்படும் அதே வரிச் சலுகை, மற்ற வகை ஓய்வூதியத் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்.
- இதன் மூலம் வரிச் சிக்கல்கல் இல்லாமல், தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
- மேலும், பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அரசாங்கத்திடம் ஒரு முறையான கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளதையும் PFRDA உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
NPS -இலிருந்து வெளியேறும் விதிமுறைகளில் சமீபத்திய மாற்றங்கள், தனியார் துறை சந்தாதாரர்கள் கட்டாய வருடாந்திர ஓய்வூதியப் பங்கை 20% ஆகக் குறைக்க அனுமதிக்கின்றன. இதன் மூலம் தனியார் துறையில் உள்ள ஊழியர்கள் திட்டத்திலிருந்து வெளியேறும் போது 80%வரையிலான தொகையை எடுக்க முடியும். இது வரிக்கு உட்பட்டது. வரி சமநிலை SWP-களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டால், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர் எந்தவொரு வரி பொறுப்பும் இல்லாமல், 20% ஆண்டுத்தொகை மற்றும் 20% SWP என கொடுப்பனவுகளைப் பிரிக்கலாம். இது நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் ஓய்வூதிய விளைவுகளை கணிசமாக மேம்படுத்துகிறது.
