  • Budget 2026: ஜன் தன் கணக்கு, பிரத்யேக கடன்கள், திட்டங்கள்.... பெண்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

Budget 2026: ஜன் தன் கணக்கு, பிரத்யேக கடன்கள், திட்டங்கள்.... பெண்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் பெண்களுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? பிரத்யேக திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:39 AM IST
  • பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
  • ஜன் தன் திட்டத்தை மையமாக வைத்து கடன் மற்றும் காப்பீடு.
  • 2026 பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

Budget 2026: ஜன் தன் கணக்கு, பிரத்யேக கடன்கள், திட்டங்கள்.... பெண்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

Union Budget 2026 Expectations for Women: இன்னும் சில நாட்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் வேகமெடுத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், பெண்களை மையமாகக் கொண்ட புதிய நிதி நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடைபோட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. கடன் அணுகலை ஆழப்படுத்துதல், காப்பீட்டுத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் இந்தியாவை உலகளாவிய நிதி உள்ளடக்கத்திற்கு நெருக்கமாக்குதல் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் என கூறப்படுகின்றது. 

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்

ஜன் தன் கணக்குகள் மத்திய விநியோக தளமாக உருவெடுப்பதால், முற்றிலும் புதிய திட்டங்களை வெளியிடுவதற்குப் பதிலாக ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களை வலுப்படுத்துவதில் உந்துதல் இருக்கும் என்று நிதி அமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்ததாக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில், குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் செமி நகர்ப்புறங்களில் உள்ள பெண்கள் முறையான நிதி அமைப்பில் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், சமூகப் பாதுகாப்புடன் இணைக்கப்பட்ட நிதி திட்டங்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் பரந்த நோக்கத்துடன் இந்த சிந்தனை ஒத்துப்போகிறது.

Jan Dhan yojana: ஜன் தன் திட்டத்தை மையமாக வைத்து கடன் மற்றும் காப்பீடு

- 2026 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட் விவாதங்களின் மையத்தில், பெண்களுக்கு கடன் மற்றும் காப்பீட்டு சலுகைகளை வழங்குவதில் பிரதம மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY) கணக்குகளின் பங்கை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம் உள்ளது.

- முறையான நிதி அணுகலை மேம்படுத்த, குறிப்பாக பாரம்பரிய வங்கி வழிகளால் குறைவாகவே சேவை அளிக்கப்படும் பெண்களுக்கு, பரவலான ஜன் தன் நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்துவதே இதன் நோக்கம்.

- கடனுடன், ஜன் சுரக்ஷா திட்டங்களின் நோக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும், பாலிசிதாரர்கள் தங்கள் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மேம்படுத்த அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குவதற்கும் அரசாங்கம் பரிந்துரைகளை ஆராய்ந்து வருகிறது.

- பெண்கள் மத்தியில் குறைந்த விலை காப்பீட்டு ஊடுருவலை விரிவுபடுத்துவதில் இந்தத் திட்டங்கள் முக்கியமான கருவிகளாகக் காணப்படுகின்றன.

Women's Loans: கடன் வாங்கும் பெண்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட திட்டங்கள்

பரிசீலனையில் உள்ள திட்டங்களில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள், கடன் திட்டங்கள் மற்றும் பெண்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட காப்பீட்டு சலுகைகள் ஆகியவை அடங்கும் என்று ஊடக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த திட்டங்கள், கிராமீன் கிரெடிட் ஸ்கோரை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் முதல் முறை தொழில்முனைவோருக்கு இலக்கு வைக்கப்பட்ட கடன் ஆதரவு போன்ற, FY26 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட வழிகளில் கட்டமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கிராமப்புற வாழ்வாதாரங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பெண்கள் தலைமையிலான நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழுக்களின் தேவைகளுக்கு முறையான நிதியை மேலும் சிறப்பாக மாற்றுவதே இத்தகைய முயற்சிகளின் நோக்கம்.

Jan Dhan accounts: செயலற்ற ஜன் தன் கணக்குகளை மீட்டெடுப்பது

செயலற்ற ஜன் தன் கணக்குகளை மீண்டும் செயல்படுத்துவதில் குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்தி நிதி ஆயோக் பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனாவையும் மதிப்பீடு செய்து வருகிறது. கணிசமான எண்ணிக்கையிலான ஜன் தன் கணக்குகள் செயலற்ற நிலையில் இருப்பதாகவும், கடன், காப்பீடு மற்றும் நேரடி நன்மை பரிமாற்றங்களுக்கான சேனல்களாக அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவும் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

தற்போதைய பயிற்சி, கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் இந்தக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட கடன் வசதிகள் மற்றும் காப்பீட்டுத் திட்டங்களுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தங்கள் கணக்குகளை செயலில் வைத்திருக்க ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த ஜன் தன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களிடையே ஆழமான கடன் சேர்க்கை மற்றும் நிதி எழுத்தறிவு இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்வது அவசியம் என அதிகாரிகள் கருதுகிறார்கள்.

Viksit Bharat: விக்சித் பாரத் இலக்குகளுடன் நிதி சேர்க்கையை இணைத்தல்

- PMJDY இன் தற்போதைய மதிப்பாய்வு, முதன்மையான நிதி சேர்க்கை திட்டத்தை, 2047 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் அரசாங்கத்தின் நீண்டகால தொலைநோக்குப் பார்வையான விக்சித் பாரத்துடன் இணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

- தொழில்முனைவு, சுய உதவிக்குழுக்கள் மற்றும் பணியாளர்களில் பெண்களின் வளர்ந்து வரும் பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த இலக்கை அடைவதற்கு பெண்களை நிதி ரீதியாக மேம்படுத்துவது முக்கியமானது என்று கொள்கை வகுப்பாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

- முறையான கடன் மற்றும் காப்பீட்டிற்கான அணுகலை மேம்படுத்துவது பெண்கள் தலைமையிலான குடும்பங்கள் வருமான ஏற்ற இறக்கத்தை நிர்வகிக்கவும், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தில் முதலீடு செய்யவும், நீண்டகால நிதி மீள்தன்மையை உருவாக்கவும் உதவும் என்று அதிகாரிகள் வாதிடுகின்றனர்.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கையில் கவனம்

- அணுகலை விரிவுபடுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், 2026 பட்ஜெட் நிதி தயாரிப்புகளில் நுகர்வோர் நம்பிக்கையை மேம்படுத்துவதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கலாம்.

- கோரப்படாத நிதிகளைத் திரும்பப் பெறுவதில் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளித்தல் மற்றும் மிகவும் வலுவான ஒழுங்குமுறை மேற்பார்வை மூலம் காப்பீட்டு கோரிக்கை குறைகளை நிவர்த்தி செய்தல் போன்ற வாடிக்கையாளர் சார்ந்த முயற்சிகளும் பட்ஜெட் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்படலாம்.

- பெண்கள் முறையான நிதி அமைப்பில் நுழைவது மட்டுமல்லாமல், காலப்போக்கில் அதில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதை உறுதி செய்வதற்கு இத்தகைய நடவடிக்கைகள் அவசியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

2026 பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?

பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்படும்போதுதான் பெண்களுக்காக அரசு என்னென்ன பிரத்யேக அறிவிப்புகளை வெளியிடவுள்ளது என்பது தெரியவரும். எனினும், இடையூறுகளை விட தொடர்ச்சியில் கவனம் அதிகம் இருக்கும். ஜன் தன்-இணைக்கப்பட்ட கடன் மற்றும் காப்பீட்டை வலுப்படுத்துதல், ஜன் சுரக்ஷா பாதுகாப்பு வலையை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் செயலற்ற கணக்குகளை மீட்டெடுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம், அரசாங்கம் ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களின் தாக்கத்தை கூர்மைப்படுத்த ஆர்வமாக உள்ளது.

இவை செயல்படுத்தப்பட்டால், நிதி அணுகலில் உள்ள பாலின இடைவெளிகளைக் குறைப்பதை நோக்கிய மற்றொரு பெரிய படியாக இந்த நடவடிக்கைகள் அமையும். இந்த இலக்கை, கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகக் கருதுகின்றனர்.

Budget 2026BudgetUnion Budget 2026WomenJan Dhan Yojana

