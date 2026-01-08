English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு குட் நியூஸ், புதிய வரி விதிப்பு முறையில் மாற்றம்?

Budget 2026: நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு குட் நியூஸ், புதிய வரி விதிப்பு முறையில் மாற்றம்?

Budget 2026 Expectations: மத்திய பட்ஜெட் 2026 -இல் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? செவி சாய்ப்பாரா நிதி அமைச்சர்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 11:04 AM IST
  • பட்ஜெட்டில் புதிய வரி விதிப்பு முறைக்கு ஆதரவு வலுக்குமா?
  • புதிய வரி விதிப்பு முறை நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு எவ்வாறு நிவாரணம் அளிக்கிறது?
  • நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் கோரிக்கைகள் என்ன?

Union Budget 2026 Expectations for Middle Class: நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் 2026-ஐ தாக்கல் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பட்ஜெட் குறித்து பலதரப்பட்ட மக்களிடம் பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. 2025 பட்ஜெட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய வரி விதிப்பின் கீழ் அடிப்படை வரி விலக்கு வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டதைப் போலவே, நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற யூகங்களும் நிலவுகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

Middle Class: நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள மத்திய பட்ஜெட், கோடிக்கணக்கான வரி செலுத்துவோரின் நிதி நிலையின் மீத தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கிய முடிவாக இருக்கலாம். இதற்கு முக்கிய காரணம், 30% வருமான வரி அடுக்கு. இதன் மீது தற்போது அதிக கவனம் உள்ளது. வரி அடுக்கை தவிர இன்னும் பல முக்கிய அறிவிப்புகளுக்காகவும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் காத்திருக்கிறார்கள்.

New Tax Regime: பட்ஜெட்டில் புதிய வரி விதிப்பு முறைக்கு ஆதரவு வலுக்குமா?

மத்திய பட்ஜெட் 2026 நெருங்கி வரும் நிலையில், வரி செலுத்துவோர் பழைய வரி விதிப்பிலேயே நீடிப்பதா அல்லது சமீபத்தில் வேகமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் புதிய வரி விதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதா என்ற யோசனையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். 2024-25 மதிப்பீட்டு ஆண்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மொத்த 72.8 மில்லியன் வருமான வரி கணக்குகளில், சுமார் 72%, அதாவது 52.7 மில்லியன் கணக்குகள் புதிய வரி விதிப்பின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 20.1 மில்லியன் பேர் மட்டுமே பழைய வரி விதிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

புதிய வரி விதிப்பின் கீழ், ரூ. 12 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு வரி இல்லை. மேலும், சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இருவருக்கும் ரூ. 75,000 நிலையான கழிவு கிடைப்பதால், மொத்த வரி இல்லாத வருமானம் ரூ. 12.75 லட்சம் வரை உயர்கிறது.

இதனால், நாட்டின் நடுத்தர வர்க்கத்தினரிடம் செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம் அதிகமாகிறது. இது முதலீடு மற்றும் செலவினங்களில் ஒரு ஊக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

புதிய வரி விதிப்பு முறை நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு எவ்வாறு நிவாரணம் அளிக்கிறது?

- முந்தைய வரி விதிப்பின் கீழ் ரூ. 7.5 லட்சம் வருமானத்திற்கு ரூ. 65,000 வருமான வரி விதிக்கப்பட்டது. 

- ஆனால், புதிய வரி விதிப்பின் கீழ் அது இப்போது பூஜ்ஜியமாக உள்ளது. 

- அதிக வருமானம் ஈட்டுபவர்களும் புதிய வரி விதிப்பின் கீழ் கணிசமான வரி சேமிப்பைப் பெறலாம்.

- பழைய வரி விதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ரூ. 15 லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு சுமார் 25% அல்லது ரூ. 36,400 வரி குறைப்பு கிடைக்கிறது.

- இதேபோல், ரூ. 20 முதல் 25 லட்சம் வரை வருமானம் உள்ளவர்களுக்கும் 30% வரை வரி நிவாரணம் கிடைக்கிறது. 

- இருப்பினும், ரூ. 30 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு வரி சேமிப்பு குறைகிறது. 

இவை நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு அதிக நிவாரணம் வழங்குவதில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதற்கான தெளிவான அறிகுறிகளாகும். இந்த ஆதரவு நிலை 2026 பட்ஜெட்டிலும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Union Budget 2026: நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் கோரிக்கைகள் என்ன? 

பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, நடுத்தர வர்க்கத்தினர் மத்தியில் பின்வரும் கோரிக்கைகள் வலுவாக உள்ளன:

- 30% வரி அடுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். 
- நடு அடுக்கில் வரி விகிதம் சற்று மென்மையாக்கப்பட வேண்டும். 
- ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், அதாவது, நிலையான விலக்கு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- புதிய வரி முறையில் சில அடிப்படை நிவாரணங்கள் மீண்டும் அளிக்கப்பட வேண்டும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Budget 2026BudgetUnion Budget 2026middle classNew Tax Regime

