English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Budget 2026: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!! ESIC மாதாந்திர சம்பள வரம்பில் அதிரடி மாற்றமா?

Budget 2026: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!! ESIC மாதாந்திர சம்பள வரம்பில் அதிரடி மாற்றமா?

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட்டில் ESIC இன் கீழ் மாதாந்திர சம்பள வரம்பை அரசு தற்போதைய ₹21,000 இலிருந்து ₹25,000 முதல் ₹30,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:24 PM IST
  • அரசாங்கம் வரம்பை அதிகரிக்குமா?
  • நிறுவனங்கள் மீது என்ன தாக்கம் இருக்கும்?
  • நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமா?

Trending Photos

இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
camera icon7
Chennai Ula
இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
Budget 2026: ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!! ESIC மாதாந்திர சம்பள வரம்பில் அதிரடி மாற்றமா?

Union Budget 2026 Expectations on ESIC: மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணம் அளிக்கும் நடவடிக்கையை எடுக்க மத்திய அரசு தயாராகி வருகிறது. ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (ESIC) வரம்பை விரிவுபடுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது ESIC இன் கீழ் மாதாந்திர சம்பள வரம்பை தற்போதைய ₹21,000 இலிருந்து ₹25,000 முதல் ₹30,000 வரை அதிகரிக்கக்கூடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த மாற்றம் பட்ஜெட்டில் சேர்க்கப்பட்டால், லட்சக்கணக்கான புதிய ஊழியர்கள் ESIC ஆல் காப்பீடு செய்யப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை, மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகள் கிடைக்கும்.

ESIC என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகம் என்பது இந்திய அரசின் சமூகப் பாதுகாப்பு அமைப்பாகும். ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை, நோயின் போது பணப் பலன்கள், மகப்பேறு சலுகைகள், விபத்து மற்றும் ஊனமுற்றோர் உதவி போன்ற சலுகைகளை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும்.

ESIC என்பது அரசு சுகாதாரக் காப்பீடு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு காப்பீட்டின் ஒரு வடிவமாகும். இதில் ஊழியர் மற்றும் முதலாளி இருவரும் பங்களிக்கின்றனர்.

தற்போதைய ESIC வரம்பு என்ன?

தற்போது, ​​ESIC விதிகளின்படி, மாதத்திற்கு ₹21,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள் ESIC-யின் கீழ் உள்ளனர். இந்த வரம்பை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கும் ஊழியர்கள், தனியார் சுகாதார காப்பீடு வைத்திருந்தாலும் கூட, இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்படுகிறார்கள். அரசாங்கம் கடைசியாக இந்த வரம்பை 2016 இல் ₹15,000-லிருந்து ₹21,000 ஆக உயர்த்தியது.

பட்ஜெட் 2026 -இல் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்?

ESIC சம்பள வரம்பை மாதத்திற்கு ₹25,000-லிருந்து ₹30,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இது நடுத்தர மற்றும் கீழ் நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களை, குறிப்பாக தனியார் துறை, MSME-கள் மற்றும் சேவைத் தொழில்களில் உள்ளவர்களை உள்ளடக்கும் நோக்கம் கொண்டது. இந்த மாற்றம் செயல்படுத்தப்பட்டால், ESIC-யின் கீழ் வரும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும்.

எத்தனை பேர் இதன் மூலம் பயனடையலாம்?

அரசாங்க தரவுகளின்படி, தோராயமாக 13-14 கோடி மக்கள் (பணியாளர் மற்றும் குடும்பத்தினர்) தற்போது ESIC-யின் கீழ் உள்ளனர். இதன் வரம்பு அதிகரித்தால், லட்சக்கணக்கான புதிய ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வரலாம். குறிப்பாக ₹22,000 முதல் ₹30,000 வரை சம்பளம் பெறுபவர்கள் மற்றும் தற்போது எந்த அரசு சுகாதார காப்பீட்டிற்கும் வெளியே உள்ளவர்கள் இதில் சேர வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

ஊழியர்கள் என்ன சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள்?

ESIC இன் கீழ் முக்கிய சலுகைகள்:

- முற்றிலும் இலவச சிகிச்சை (ESIC மருத்துவமனைகள் மற்றும் குழு மருத்துவமனைகளில்)
- ஊழியர் மற்றும் அவரது முழு குடும்பத்திற்கும் சிகிச்சை
- நோய் சிகிச்சையின் போது பண உதவித்தொகை
= மகப்பேறு சலுகைகள்
- விபத்து அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் ஓய்வூதியம்
- நீண்ட கால சிகிச்சை மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கான வசதி

இந்த காப்பீடு தனியார் சுகாதார காப்பீட்டை விட மிகவும் மலிவானதாகவும் விரிவானதாகவும் கருதப்படுகிறது.

அரசாங்கம் வரம்பை அதிகரிக்குமா?

இதற்குப் பின்னால் சில முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன:

- பணவீக்கம் உயர்வு
- ரூ. 21,000 சம்பளத்தின் மதிப்பு இப்போது மாறிவிட்டது.
- தனியார் சுகாதார காப்பீடு அதிக விலைக்கு வருகிறது
- நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு பிரீமியங்கள் ஒரு சுமையாக மாறுகின்றன
- சமூகப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துதல்
- அதிக ஊழியர்களுக்கு அரசு பாதுகாப்பு காப்பீட்டை வழங்குதல்
- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணியாளர்களை வலுப்படுத்துதல்

நிறுவனங்கள் மீது என்ன தாக்கம் இருக்கு௳அ?

ஆம், ஆனால் இந்த தாக்கம் குறைவாகவே இருக்கும்.

ESIC இல்

பணியாளர் பங்களிப்பு: 0.75%
நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு: 3.25%

வரம்பை அதிகரிப்பது சில நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும், ஆனால் அதற்கு ஈடாக, ஊழியர்கள் சிறந்த பாதுகாப்பைப் பெறுவார்கள்.

நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமா?

2026 பட்ஜெட்டில் ESIC சம்பள வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டால், அது நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கலாம். இது சுகாதாரச் செலவுகளில் நேரடி சேமிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு வலுவான படியாக இருக்கலாம். இப்படிப்பட பல வித அறிவிப்புகளுக்காக அனைவரும் பட்ஜெட் 2026 -க்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: சம்பள வர்க்கத்திற்கு மிகப்பெரிய செய்தி, ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வரம்பில் மாற்றம்?

மேலும் படிக்க | Budget 2026: அதிர்ச்சி செய்தி!! ஸ்மார்ட்போன், டிவி விலைகளில் விரைவில் 4-8% அதிகரிப்பு?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Budget 2026Union Budget 2026NIRMALA SITHARAMANBudgetIncome Tax

Trending News