English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Budget 2026 ஜாக்பாட்: ஓய்வூதியத்திற்கு இனி வரி கட்ட வேண்டாமா? PFRDA முக்கிய பரிந்துரை

Budget 2026 ஜாக்பாட்: ஓய்வூதியத்திற்கு இனி வரி கட்ட வேண்டாமா? PFRDA முக்கிய பரிந்துரை

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? அவர்களுக்கு PFRDA கொடுத்துள்ள அப்டேட் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:26 PM IST
  • பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
  • புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள்.
  • கோடிக்கணக்கான மக்களை உள்ளடக்கும் நோக்கம்.

Trending Photos

முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
camera icon10
Tamil Nadu CM Health Insurance
முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீடு அட்டை பெறுவது எப்படி?
ஒரு மாதத்தில் 10 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! இடுப்பு, தொடை சதை குறையும்
camera icon7
weight loss
ஒரு மாதத்தில் 10 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்! இடுப்பு, தொடை சதை குறையும்
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
ஓடிஐ பேட்டிங் தரிவரிசை: டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
camera icon10
ICC
ஓடிஐ பேட்டிங் தரிவரிசை: டாப் 10 பேட்டர்கள் யார் யார்? இந்தியர்கள் எத்தனை பேர்?
Budget 2026 ஜாக்பாட்: ஓய்வூதியத்திற்கு இனி வரி கட்ட வேண்டாமா? PFRDA முக்கிய பரிந்துரை

Union Budget 2026 Expectations for Pensioners: இன்னும் சில நாட்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026 - 27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். மாணவர்கள் முதல் மூத்த குடிமக்கள் வரை, விவசாயிகள் முதல் அதிகாரிகள் வரை, பெண்கள் முதல் தொழிலாளர்கள் வரை அனைவருக்கும் இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்

பணி ஓய்வுகு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்தில் விதிக்கப்படும் வரி குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிக கவலை கொள்வதுண்டு. இந்த வரியால் அதிக அவதியில் இருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பட்ஜெட் 2026-27 குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். ஓய்வூதியத் துறையை ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பான ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) அரசாங்கத்திடம் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது. இவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) நிதியை எடுப்பது இனி எளிதாகிவிடும். இது மட்டுமல்லாமல் ஓய்வூதியதாரர்கள் மீதான வரிச் சுமையும் குறையும். ஓய்வு பெறும்போது ஊழியர்கள் பெறும் தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாததாக இருக்க வேண்டும் என்று PFRDA விரும்புகிறது.

Union Budget 2026: ஓய்வுக்குப் பிறகு பணம் எடுக்கும் முறை மாறுமா?

என்டிடிவிக்கு அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலில், ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA-வின் தலைவர் எஸ். ராமன், பட்ஜெட் குறித்து தனது எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்தினார்.

இந்த முறை, தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) பணம் எடுக்கும் விருப்பங்களை இன்னும் எளிதாகவும் வரி இல்லாததாகவும் மாற்ற அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக அவர் கூறினார். இப்போது, பணி ஓய்வு பெறும்போது, ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை ஆனுவிட்டிக்காக ஒதுக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. இதற்கு வெவ்வேறு வரி விதிகள் உள்ளன. ஆனால் இப்போது, ​​PFRDA, முறையான திரும்பப் பெறுதல் திட்டங்கள் (SWPs) போன்ற புதிய விருப்பங்களுக்கும் வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் அல்லது அவற்றை ‘டேக்ஸ் நியூட்ரல்’ செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது.

அதாவது, ஒரு முதலீட்டாளர் தனது ஓய்வூதிய நிதியை வேறு வழியில் திரும்பப் பெறத் தேர்வுசெய்தால், அவர் வரிகளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.

Pension: தேவைகளுக்கு ஏற்ப பென்ஷன் தேர்வு

ஓய்வூதிய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​வரி குறித்த கவலை இருக்க கூடாது என ​​PFRDA விரும்புகிறது. நுகர்வோர் வரிகளின் அடிப்படையில் அல்லாமல், அவர்களின் தேவைகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதிய விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பென்ஷன் திட்ட தேர்வுக்கான முடிவு வரிச் சுமையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் என ​​PFRDA கருதுகிறது.

National Pension System: கோடிக்கணக்கான மக்களை உள்ளடக்கும் நோக்கம்

NPS சந்தை வருமானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சுயாதீனமான தன்னார்வ பங்களிப்புத் திட்டம் என்று எஸ். ராமன் வலியுறுத்தினார். இதனால்தான் தனியார் துறை அல்லது அரசு சாரா துறைகளில் உள்ளவர்கள் இதில் பங்கேற்பது மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. தற்போது, ​​அரசு சாரா துறையில் 75 லட்சம் மக்கள் மட்டுமே NPS இல் சேர்ந்துள்ளனர், ஆனால் PFRDA இந்த எண்ணிக்கையை கோடிகளாக அதிகரிக்க இலக்கு வைத்துள்ளது. இதை அடைய, அரசு சாரா துறையில் NPS இன் விரைவான விரிவாக்கம் மிக முக்கியமானது.

இதற்காக, PFRDA சமீபத்தில் குருகிராமில் ‘பென்ஷன்பாசார்’ (Pensionbazaar.com) என்ற புதிய டிஜிட்டல் தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே ஓய்வூதியக் கணக்குகளைத் திறக்க உதவும். நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் விநியோகஸ்தர்கள் அனைத்து கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் உள்ள மக்கள் தங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்குகளைத் திறக்கும் வகையில் மிகவும் திறம்பட இருக்க வேண்டும் என PFRDA அறிவுறுத்தியுள்ளது.

புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள்

பொது மக்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, PFRDA ஒரு சிறப்புக் குழுவையும் அமைத்துள்ளது. சந்தையில் என்ன புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பதை இந்தக் குழு ஆராய்ந்து வருகிறது. குழுவின் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டவுடன், PFRDA புதிய மற்றும் சிறந்த விருப்பங்களை அறிமுகப்படுத்தும்.

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்

ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் சிறப்பாகவும் வரிச் சுமை குறைவாகவும் இருக்கும்போது, ​​மக்கள் தானாகவே அவற்றின் பக்கம் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று PFRDA தலைவர் கூறுகிறார். தற்போது, ​​பட்ஜெட் 2026 ஓய்வூதியத் துறைக்கு சில குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்புகளைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. PFRDAவின் இந்தக் கோரிக்கைகள் 2026 பட்ஜெட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், NPS சந்தாதாரர்களின் எதிர்காலம் இன்னும் பாதுகாப்பானதாக மாறக்கூடும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பட்ஜெட் 2026 -க்கு முன் கிடைக்குமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | Budget 2026: ரயில்வே துறையின் டாப் எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான், நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Budget 2026Union Budget 2026NPSpensionersIncome Tax

Trending News