Budget 2026 ஜாக்பாட்: ஓய்வூதியத்திற்கு இனி வரி கட்ட வேண்டாமா? PFRDA முக்கிய பரிந்துரை

Union Budget 2026 Expectations for Pensioners: இன்னும் சில நாட்களில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026 - 27 நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். மாணவர்கள் முதல் மூத்த குடிமக்கள் வரை, விவசாயிகள் முதல் அதிகாரிகள் வரை, பெண்கள் முதல் தொழிலாளர்கள் வரை அனைவருக்கும் இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள்
பணி ஓய்வுகு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்தில் விதிக்கப்படும் வரி குறித்து ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிக கவலை கொள்வதுண்டு. இந்த வரியால் அதிக அவதியில் இருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பட்ஜெட் 2026-27 குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும். ஓய்வூதியத் துறையை ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பான ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) அரசாங்கத்திடம் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது. இவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) நிதியை எடுப்பது இனி எளிதாகிவிடும். இது மட்டுமல்லாமல் ஓய்வூதியதாரர்கள் மீதான வரிச் சுமையும் குறையும். ஓய்வு பெறும்போது ஊழியர்கள் பெறும் தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாததாக இருக்க வேண்டும் என்று PFRDA விரும்புகிறது.
Union Budget 2026: ஓய்வுக்குப் பிறகு பணம் எடுக்கும் முறை மாறுமா?
என்டிடிவிக்கு அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலில், ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA-வின் தலைவர் எஸ். ராமன், பட்ஜெட் குறித்து தனது எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்தினார்.
இந்த முறை, தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பிலிருந்து (NPS) பணம் எடுக்கும் விருப்பங்களை இன்னும் எளிதாகவும் வரி இல்லாததாகவும் மாற்ற அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரைத்துள்ளதாக அவர் கூறினார். இப்போது, பணி ஓய்வு பெறும்போது, ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை ஆனுவிட்டிக்காக ஒதுக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. இதற்கு வெவ்வேறு வரி விதிகள் உள்ளன. ஆனால் இப்போது, PFRDA, முறையான திரும்பப் பெறுதல் திட்டங்கள் (SWPs) போன்ற புதிய விருப்பங்களுக்கும் வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் அல்லது அவற்றை ‘டேக்ஸ் நியூட்ரல்’ செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறது.
அதாவது, ஒரு முதலீட்டாளர் தனது ஓய்வூதிய நிதியை வேறு வழியில் திரும்பப் பெறத் தேர்வுசெய்தால், அவர் வரிகளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.
Pension: தேவைகளுக்கு ஏற்ப பென்ஷன் தேர்வு
ஓய்வூதிய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, வரி குறித்த கவலை இருக்க கூடாது என PFRDA விரும்புகிறது. நுகர்வோர் வரிகளின் அடிப்படையில் அல்லாமல், அவர்களின் தேவைகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதிய விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பென்ஷன் திட்ட தேர்வுக்கான முடிவு வரிச் சுமையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட வேண்டும் என PFRDA கருதுகிறது.
National Pension System: கோடிக்கணக்கான மக்களை உள்ளடக்கும் நோக்கம்
NPS சந்தை வருமானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு சுயாதீனமான தன்னார்வ பங்களிப்புத் திட்டம் என்று எஸ். ராமன் வலியுறுத்தினார். இதனால்தான் தனியார் துறை அல்லது அரசு சாரா துறைகளில் உள்ளவர்கள் இதில் பங்கேற்பது மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. தற்போது, அரசு சாரா துறையில் 75 லட்சம் மக்கள் மட்டுமே NPS இல் சேர்ந்துள்ளனர், ஆனால் PFRDA இந்த எண்ணிக்கையை கோடிகளாக அதிகரிக்க இலக்கு வைத்துள்ளது. இதை அடைய, அரசு சாரா துறையில் NPS இன் விரைவான விரிவாக்கம் மிக முக்கியமானது.
இதற்காக, PFRDA சமீபத்தில் குருகிராமில் ‘பென்ஷன்பாசார்’ (Pensionbazaar.com) என்ற புதிய டிஜிட்டல் தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே ஓய்வூதியக் கணக்குகளைத் திறக்க உதவும். நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் விநியோகஸ்தர்கள் அனைத்து கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் உள்ள மக்கள் தங்கள் ஓய்வூதியக் கணக்குகளைத் திறக்கும் வகையில் மிகவும் திறம்பட இருக்க வேண்டும் என PFRDA அறிவுறுத்தியுள்ளது.
புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள்
பொது மக்களின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, PFRDA ஒரு சிறப்புக் குழுவையும் அமைத்துள்ளது. சந்தையில் என்ன புதிய ஓய்வூதியத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பதை இந்தக் குழு ஆராய்ந்து வருகிறது. குழுவின் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டவுடன், PFRDA புதிய மற்றும் சிறந்த விருப்பங்களை அறிமுகப்படுத்தும்.
Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 எதிர்பார்ப்புகள்
ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் சிறப்பாகவும் வரிச் சுமை குறைவாகவும் இருக்கும்போது, மக்கள் தானாகவே அவற்றின் பக்கம் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று PFRDA தலைவர் கூறுகிறார். தற்போது, பட்ஜெட் 2026 ஓய்வூதியத் துறைக்கு சில குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்புகளைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. PFRDAவின் இந்தக் கோரிக்கைகள் 2026 பட்ஜெட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், NPS சந்தாதாரர்களின் எதிர்காலம் இன்னும் பாதுகாப்பானதாக மாறக்கூடும்.
