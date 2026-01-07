English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை.... காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை.... காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

Budget 2026 Expectations: பட்ஜெட் 2026 -இல் மூத்த குடிமக்களுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? அவர்களுக்கு காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 10:01 AM IST
  • நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.
  • மூத்த குடிமக்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
  • சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆதரவு விரிவடையக்கூடும்.

Budget 2026: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு, வரிச் சலுகை.... காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

Union Budget 2026 Expectations for Pensioners: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்னும் சில நாட்களில் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளார். வரிசெலுத்துவோர், பெண்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், மூத்த குடிமக்கள் என அனைவருக்கும் இந்த பட்ஜெட்டில் பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. 2026-27 நிதியாண்டின் மத்திய பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு உள்ள எதிர்பார்ப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களின் எதிர்பார்ப்புகள்

2026 பட்ஜெட்டிற்கு முன்னதாக மூத்த குடிமக்களிடையே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டு ஓய்வூதியம் மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பில் அரசாங்கம் சலுகைகளை வழங்கக்கூடும் என்று நிபுணர்களும் அறிக்கைகளும் தெரிவிக்கின்றன. 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு, சாத்தியமான வரிச் சலுகைகள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சையை எளிதாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இருப்பினும், இதுவரை எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், பட்ஜெட்டிற்கு முன்பு மூத்த குடிமக்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் கவனத்தைப் பெறுகின்றன. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசி, அதிக மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் ஆகியவை கூடுதல் நிதி ஆதரவை அவசியமாக்குகின்றன. இந்த ஆண்டு, ஓய்வூதியம், வரிகள் மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்களை முதியவர்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.

பட்ஜெட் 2026 -இல் மூத்த குடிமக்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் பற்றி இங்கே காணலாம்:

Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்

8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது அதில் ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய அம்சங்கள் இடம்பெறாததால், மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் குழப்பம் அடைந்தனர். எனினும், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஓய்வுதிய உயர்வை மத்திய அரசு உறுதிசெய்தது. பட்ஜெட்டில் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவில் கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் பிற சலுகைகள் குறித்த விரிவான விளக்கம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்கள்

70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை அரசாங்கம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன. 70-75 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஒரு தனி உயர் ஓய்வூதியப் பிரிவு குறித்துப் பேசப்படுகிறது. குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.7500 முதல் ரூ.9000 வரை அதிகரிக்கலாம் என சில அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன. இது EPS-95 ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளுடன் ஒத்துப்போகிறது.

ஓய்வூதியத் திட்டங்களுக்கான தகுதியை விரிவுபடுத்துதல், ஆவண வேலைகளை எளிதாக்குதல் மற்றும் விதவைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளை உயர் ஓய்வூதியப் பிரிவுகளில் சேர்ப்பது போன்ற பிற பரிந்துரைகளும் உள்ளன.

Tax Relief: வரிச் சலுகை

தற்போது, ​​60-79 வயதுடையவர்களுக்கு அடிப்படை வருமான வரி விலக்கு ரூ.3 லட்சமும், 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் வழங்கப்படுகிறது. இதில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. எனினும், சுகாதாரம் தொடர்பான பிடித்தங்களில் சிறிய அதிகரிப்புகள் சாத்தியமாகலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். தற்போது, ​​மூத்த குடிமக்கள் மருத்துவச் செலவுகள் அல்லது சுகாதாரக் காப்பீட்டிற்காக பிரிவு 80D-இன் கீழ் ரூ.50,000 வரையிலும், வட்டி வருமானத்திற்காக பிரிவு 80TTB-இன் கீழ் ரூ.50,000 வரையிலும் கோரலாம்.

Healthcare: சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆதரவு விரிவடையக்கூடும்

அரசாங்கம் ஏற்கனவே மூத்த குடிமக்களுக்காக சுகாதாரத் திட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. 2026 பட்ஜெட் அவற்றை மேலும் வலுப்படுத்தக்கூடும். 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு குறைந்த பிரீமியம், அதிக பாதுகாப்பு கொண்ட சுகாதாரக் காப்பீடு வழங்கப்படலாம் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு மற்றும் மறதி நோயை முன்கூட்டியே கண்டறிதல், அதிக முதியோர் வெளிநோயாளர் பிரிவுகள் மற்றும் சுகாதாரத் திட்டங்களைச் சிறிய நகரங்களுக்கு விரிவுபடுத்துதல் உள்ளிட்ட தற்காப்பு சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படலாம்.

பரவும் வதந்திகள் குறித்து எச்சரிக்கை

சில ஊடகங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு ரூ.9000 நிலையான ஓய்வூதியம், 8 புதிய சலுகைகள் குறித்த பல செய்திகளும் பரவி வருகின்றன. எனினும், இவற்றை பற்றிய செய்தி எதுவும் அதிகாரப்பூர்வமாக கிடைக்கவில்லை. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அம்சங்களும் வெறும் பரிந்துரைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் மட்டுமே. பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி பட்ஜெட் உரைக்குப் பிறகுதான் உண்மையான விவரங்கள் தெளிவாகத் தெரியும். எனினும், இந்த பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்கள், குறிப்பாக ஓய்வூதியம் மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பில் சாத்தியமான சலுகைகளை எதிர்பார்க்கலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள்.

